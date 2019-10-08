МОСКВА, 8 окт /ПРАЙМ/. Россия в 2019 году примет самое большое число рабочей силы из других стран, рассказала РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова, основываясь на данных Росстата.

Ведомство сообщает, что миграционный прирост за январь-июль 2019 года составил 153 тысячи 912 человек, что почти вдвое больше аналогичного периода 2018 года.

"Это самый высокий показатель за последние 10 лет. Причиной такого резкого роста мог стать переход в начале года на новые формы статистической отчетности, что позволило МВД передавать, а Росстату обрабатывать более полную информацию", — рассказала Егорова.

Она уточнила, что вывод по 2019 году сделан на основе годового сравнения и "предполагается, что в оставшиеся месяцы темпы миграции сохранятся".

Второй причиной роста числа приезжих, по ее словам, могло стать получение мигрантами временной регистрации – их число выросло чуть более, чем в 1,4 раза. И третья причина заключается в том, что численность выбывающих постепенно снижается, а численность прибывающих увеличивается – соответственно почти на 4% процента меньше и на 19% больше, чем за январь-июль 2018 года.

Подавляющее число мигрантов – жители стран СНГ: Узбекистана, Таджикистана, Украины, Армении. "Среди стран дальнего зарубежья к нам охотнее всего едут из Китая, Сербии, Сирии. В России для прибывающих остаются привлекательными такие сферы деятельности, как строительство, сфера обслуживания, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство, ремонт", — объяснила эксперт.

"Но в противовес этому снижается число квот и разрешений на работу в России, которые в большей мере получали иностранные граждане из Европы и развитых стран мира, имеющие более высокую квалификацию, из-за санкций и запретов", — заключила Егорова.

В понедельник, 7 октября, правительство РФ утвердило допустимую долю иностранных работников в отдельных областях экономики на 2020 год, в частности, в сферах деятельности сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта допустимая доля составляет 26%, в области спорта – 25%. При этом сохранена допустимая доля в сфере выращивания овощей в размере 50% общей численности работников.