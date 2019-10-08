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КОММЕРСАНТ

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— Высокостоимостная магистраль — ВСМ Москва—Петербург нагрузит бюджет — Новая высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва—Петербург не сможет окупиться за счет пассажиров. Такой вывод можно сделать из планов ОАО РЖД привязать цену билета на проезд по новой высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург к цене билета на "Сапсан".

— Сергею Лаврову пришлось слегка полавировать — Глава МИД РФ посетил Багдад и впервые — Курдскую автономию — Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 7 октября посетил Багдад и Эрбиль. Первый за пять с половиной лет визит главы российского внешнеполитического ведомства в Ирак пришелся на крайне непростое для иракцев время: за неделю массовых протестов в стране погибли свыше 100 человек, более 6 тыс. пострадали.

— Экспорту упростят доступ к нулю — Онлайн-продавцы получат налоговые льготы в электронном виде — С апреля 2020 года российское законодательство упростит подтверждение нулевой ставки НДС для розничных экспортеров. Это должно привести к существенному росту онлайн-продаж россиян на международных маркетплейсах, включая eBay и AliExpress, ожидают их представители.

— Аэропорты подняли шум из-за границы — Они недовольны подходом Минтранса к приаэродромным территориям — Международная ассоциация аэропортов (МАА) раскритиковала предложенный Минтрансом законопроект об установлении приаэродромных территорий (ПАТ). Документ должен разрешить многолетний конфликт между аэропортами, девелоперами и властями регионов, но, по мнению МАА, "только консервирует патовую ситуацию".

— Белый дом поверил в прибавку жилплощади — Сильнее, чем сами строители — Курирующий нацпроект "Жилье и городская среда" вице-премьер Виталий Мутко вчера сообщил о том, что в 2019 году будет сдано 78–80 млн кв. м жилья, а не 75 млн, как прогнозировал ранее Минстрой. Прогнозы основываются на успешном, с точки зрения Белого дома, переходе на проектное финансирование строительства — хотя 80% компаний на него так и не перешли — и ускорении сдачи домов.

— Китайским депозитам прочат экспансию — Накопления из КНР могут изменить мировые финансовые потоки — Китайские фонды, имеющие возможность инвестировать в зарубежные активы, предпочитают вкладываться в сектора, в которых у КНР нет конкурентных преимуществ. Доходность для институциональных инвесторов из КНР не является ключевым критерием, важнее диверсификация вложений и получение доступа к информации.

— Страховщики опасаются за жизнь — Меняющиеся цели государства спутали планы компаний — Страховой рынок остался без среднесрочной стратегии в части развития страхования жизни из-за изменившихся планов государства в отношении пенсионных накоплений граждан. Намерения же ЦБ усложнить неквалифицированным инвесторам покупку долгосрочных продуктов могут "уронить" еще и сегмент накопительного страхования жизни.

— Осенняя ярмарка импорта — Мониторинг внешней торговли — Федеральная таможенная служба (ФТС) представила часть оперативной статистики внешней торговли за сентябрь 2019 года — предварительную оценку импорта из стран дальнего зарубежья. Отметим, что эта статистика с развитием в России и в странах—партнерах по ЕАЭС системы электронного декларирования стала весьма точной.

— Действия полиции заслужили высокую самооценку — Детали исков ГУ МВД по Москве к оппозиционерам из-за несогласованных акций 27 июля и 3 августа — Стали известны детали исков ГУ МВД по Москве к Алексею Навальному и другим оппозиционерам, поданных 30 сентября. Московский главк в совокупности намерен отсудить почти 18 млн рублей.

— У наблюдателей за тюрьмами пошел новый срок — Общественная палата обновляет состав ОНК — В в обновленный состав общественной наблюдательной комиссии (ОНК, занимается мониторингом соблюдения прав человека в местах принудительного содержания) в Москве войдет оппозиционный политолог и блогер Марина Литвинович.

— На губернаторов примеряют отставки — Источники назвали самых неустойчивых глав регионов — о второй половине октября может начаться волна губернаторских отставок, которая затронет регионы, где в 2020 году должны пройти выборы глав. Принимая решения о судьбе действующих глав субъектов, Кремль учитывает динамику рейтингов и антирейтингов губернаторов.

— В "Воентелекоме" заключена последняя сделка — Бывший гендиректор оборонного предприятия признал вину, подписав соглашение с прокурором — На свободе оказался последний фигурант громкого уголовного дела о хищении денежных средств при реализации госпрограммы по модернизации военной связи. Экс-гендиректор АО "Воентелеком" Александр Давыдов заключил досудебное cоглашение и был выпущен из СИЗО под подписку о невыезде.

— Украинский миллиардер не мелочился — Вместе с ним из Москвы пропали миллиарды — Следователи полиции обратились в Таганский райсуд Москвы с ходатайством о заочном аресте мультимиллионера украинского происхождения Павла Фукса. В свое время он являлся одним из крупнейших девелоперов в столичном регионе, банкиром и инвестором, но несколько лет назад уехал за границу.

— Деньги передавались повагонно — Гендиректора ООО "Колеса РЖД" обвинили в коммерческом подкупе — Мещанский райсуд Москвы не стал оправлять под арест гендиректора ООО "Колеса РЖД" Виталия Калина, ограничившись одной из значительно более мягких мер пресечения — запретом определенных действий.

— Больницу отремонтировали за счет покойников и боевиков — Главврача в Дагестане осудили за превышение должностных полномочий — В Дагестане вынесен приговор бывшему главврачу больницы Ногайского района, уличенному в превышении должностных полномочий. Следствие выяснило, что Зармухамед Балигишиев похитил более 1,7 млн руб., потраченных якобы на лечение 247 человек.

— Бордюры, зубы и выступы — Ремонт столичных улиц разозлил водителей и чуть было не поссорил структуры мэрии Москвы — Масштабная реконструкция московских улиц не на шутку взволновала автомобилистов. За последние полтора-два месяца во многих местах появились неожиданные препятствия в виде непонятных и плохо различимых конструкций, выступающих на проезжую часть. Ряд водителей уже повредили автомобили.

— Данил Беглец не избежал колонии — Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту "московского дела" — Московский городской суд оставил в силе приговор фигуранту "московского дела" Данилу Беглецу, осужденному Тверским районным судом на два года колонии общего режима за применение насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на несогласованной акции 27 июля.

— Иностранным ученым не все откроется — Казанский федеральный университет учел приказ Минобрнауки о порядке контактов с зарубежными коллегами — Заместитель декана исторического факультета МГУ Леонид Бородкин выложил на своей странице в Facebook регламент работы Казанского федерального университета по взаимодействию с иностранными учеными.

— "Какой враг хуже для Европы, терроризм или Россия?" — Преемник Федерики Могерини сдал экзамен евродепутатам — Жозеп Боррель, бывший глава МИД Испании и будущий верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, прошел в понедельник слушания в Европарламенте. В течение трех часов он отвечал на вопросы депутатов о внешней политике ЕС.

— Импорт высоких обложений — Минпромторг стимулирует локализацию производства автомобилей — Минпромторг отказался от идеи дифференциации промсубсидий, предложив локальным производствам гарантию полной компенсации утильсбора. Взамен чиновники предлагают увеличить нагрузку на импорт, а допдоходы направить на стимулирование локализации.

— Банки поворачивают интерфейсом друг к другу — Финансовому рынку предложили повысить прозрачность — Ассоциация "Финтех" подготовила и направила в Банк России концепцию развития открытых API в финансовой сфере. Внедрение такого подхода должно дать любым прошедшим аккредитацию банкам доступ о клиентах и продуктах, используемых другими кредитными организациями.

— 5G прописали инвестиции — GSMA спрогнозировала затраты операторов — Инвестиции в развитие сетей 5G в 2019–2025 годах в странах бывшего СССР достигнут $28 млрд, прогнозирует международная ассоциация GSM (GSMA). Реальный размер расходов на 5G будут определять решения властей по вопросу частот, считают сами операторы.

— Госдолг отыграл прошлогодние санкции — Вырос спрос международных инвесторов на ОФЗ — Доходность десятилетних облигаций федерального займа (ОФЗ) после пятнадцатимесячного перерыва вплотную приблизилась к 7% годовых. На этом уровне доходности они находились накануне публикации в США в августе 2018 года проекта санкций, который затрагивал суверенный долг России.

— Слияния и сокращения — НПФ станет еще меньше после второй волны консолидации — На рынке негосударственных пенсионных фондов (НПФ) начинается новая волна объединений. В ней участвуют кэптивные фонды, в основном занятые корпоративными программами в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

— Конкурсную массу очищают от юристов — Выплаты АСВ адвокатам дошли до суда — Верховный суд (ВС) рассмотрел спор кредитора Пробизнесбанка с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) из-за вознаграждения юристам. Суд признал неверным расходование конкурсной массы на споры управляющего и кредиторов, а также усомнился в возможности использования гонораров успеха в банкротных делах.

— Маркетмейкеров отделят от манипуляторов — ЦБ пересмотрит правила поддержки ценных бумаг — Банк России намерен изменить институт маркетмейкерства, приблизив его к сложившейся в России практике. Изменения могут коснуться непрофессиональных участников рынка, которые, по сути, выполняют эти функции, однако, согласно букве закона, им можно предъявить обвинение в манипулировании.

— США устали бурить — Но сокращения добычи нефти в стране ожидать не стоит — Американская нефтяная отрасль на фоне снижения цен на нефть сократила число работающих буровых установок до минимума с мая 2017 года. Это может привести к замедлению темпов роста добычи в США в конце 2019 года, однако большое число незавершенных скважин позволит при необходимости быстро нарастить производство.

— Трубник выходит в прокат — Денис Сафин интересуется заводом в Смоленской области — Совладелец Загорского трубного завода Денис Сафин проявляет интерес к приобретению мощностей Литейно-прокатного завода в Смоленской области мощностью 300 тыс. тонн сортового проката в год.

— ОЗК скребет по сусекам — Компания пытается вернуть акции Рыбинского мукомольного завода — У ОЗК возник конфликт с совладельцем одной из своих структур — Рыбинского мукомольного завода (РМЗ), крупнейшего поставщика муки на северо-западе РФ. За счет дополнительного выпуска акций доля гендиректора и акционера предприятия Владимира Майника в РМЗ превысила 95%, а ОЗК — сократилась с 25,5% до 3,71%.

— "Яндекс" выделил конкурентам строку — Компания представила новый способ продвижения в поиске — "Яндекс" предложил рынку новый формат рекламы в поисковой выдаче, визуально напоминающий "колдунщики", через которые компания продвигает собственные сервисы. Ранее такое продвижение стало причиной претензий со стороны билетных сервисов и других интернет-компаний, дошедших до обращения в ФАС.

— "Республика" не держит главу — В сети Вадима Дымова снова меняется гендиректор — Бывший топ-менеджер K-Rauta и "О`Кей" Михаил Ахмедов продержался на должности руководителя сети магазинов "Республика" менее месяца. В сентябре его сменил выходец из компаний "Белый ветер цифровой" и "Связной Enter" Илья Тимченко.

— "Вкусвилл" оздоровит формат — В магазинах сети откроются аптеки — Вслед за X5 Retail Group и "Азбукой вкуса" открывать аптеки на своих площадях начнет "Вкусвилл". Партнером выступает дальневосточная сеть "Монастырев", которая в Москве пока не представлена.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Российские власти признали риск падения спроса на нефть — По мнению Минэнерго, это может случиться после 2030 года — Замедление роста глобального спроса на нефть в долгосрочной перспективе может смениться падением потребления, впервые признало Минэнерго в обновленном проекте Энергостратегии России до 2035 года.

— В администрации президента сделали выводы из выборов в Мосгордуму — Среди главных ошибок названы самовыдвижение единороссов и слабая мобилизация пенсионеров — Итоги сентябрьских выборов в Мосгордуму были благожелательно восприняты и властью, сохранившей контроль над парламентом, и оппозицией, расширившей представительство и получившей 20 из 45 мест.

— Трамп решил вывести войска из Сирии — Чтобы не мешать Турции побить курдов — США начали вывод войск из северо-восточной Сирии, открывая для Турции возможность наступления на территории, контролируемые курдами. Об этом в понедельник заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

— Производство боевых самолетов в Новосибирске может прекратиться — Новый контракт на бомбардировщики Су-34 небольшой, и им лучше загрузить завод в Комсомольске — Самый крупный контракт на поставку нестратегических боевых самолетов – контракт 2012 г. на 92 фронтовых бомбардировщика Су-34 на сумму около 100 млрд руб. практически завершен.

— Здания Минэкономразвития на "Маяковской" выставили на продажу — Дом.РФ хочет получить за них минимум 2,7 млрд рублей — Госкомпания Дом.РФ (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования) начала распродавать здания министерств. Торги по продаже пяти зданий общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах пройдут 11 ноября, сказано на ее сайте.

— РЖД назвала сроки строительства дорог из Москвы в Нижний Новгород и Петербург — Уложиться в них возможно, но сложно — РЖД рассчитывает запустить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) из Москвы до Нижнего Новгорода к 2024 г., а из Москвы в Санкт-Петербург – к 2026 г., сообщил сроки проекта начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын.

— Над мировой экономикой сгущаются тучи — Это происходит, несмотря на низкую безработицу в развитых странах — Все больше данных свидетельствуют о замедлении мировой экономики. Активность в производственном секторе снижается на фоне торговой войны США и Китая, и ситуация начинает также ухудшаться в секторе услуг. Но у развитых стран по-прежнему есть поддержка в виде низкой безработицы и высоких потребительских расходов.

— Сбербанк назвал новое число жертв утечки данных клиентов — Теперь их 5000, хотя еще в субботу Герман Греф говорил о 200 пострадавших — Стоило президенту Сбербанка Герману Грефу извиниться за утечку данных 200 клиентов банка, как в интернет попала новая порция конфиденциальной информации, на этот раз – как минимум о 2000 держателей карт крупнейшего банка.

— Группа "Самолет" построит в Мытищах квартал на 400 000 кв. метров — Инвестиции в него составят 30 млрд рубле — Группа "Самолет" объявила тендер на разработку проектной документации на строительство жилого квартала в Мытищах, сообщается на сайте Tenderer.ru. Там компания хочет построить микрорайон общей площадью 400 000 кв. м, знают два брокера, работавших с группой. Представитель "Самолета" это подтвердил.

— "Уралкалий" инвестирует в увеличение производства $1,4 млрд — Модернизация действующих и запуск новых предприятий позволят компании производить на 23% больше калия — К 2025 г. "Уралкалий" (19,9% принадлежит "Уралхиму" Дмитрия Мазепина) увеличит производство калийных удобрений на 23% в сравнении с 2018 г. – с 11,5 млн до 15 млн т, говорится в проспекте к размещению евробондов компании.

— "Аэрофлот" планирует заказать 23 самолета Airbus за $2,6 млрд — Получать эти лайнеры авиакомпания начнет в 2021 году — "Аэрофлот" планирует взять в операционный лизинг на 12 лет 23 самолета нового поколения Airbus 320/321 neo. Будет проведено два конкурса: первый предполагает поставку восьми A321 neo, максимальная стоимость контракта – $936,5 млн; второй – поставку 15 A320 neo, максимальный размер контракта – $1,64 млрд.

— Крупнейший производитель пестицидов в России начал выращивать на продажу зерно и семена — Это поможет "Августу" лучше продавать основной продукт — "Август" запускает новое направление бизнеса – развитие собственных сельскохозяйственных предприятий, указано в вакансии компании на сайте hh.ru. У "Августа" действительно есть такой проект.

— Сборы российских фильмов упали на 20% — Только одна отечественная картина в этом году собрала больше 1 млрд рублей — За девять месяцев 2019 г. россияне потратили на билеты в кино 40,3 млрд руб., что на 9,5% больше, чем за тот же период 2018 г., и на 0,6% больше, чем за тот же период 2017 год.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Привести в исполнение — В стране могут появиться частные судебные приставы — Торгово-промышленная палата заканчивает разработку проекта закона "О частных судебных исполнителях". В ближайшее время в палате пройдет итоговое общественное слушание законопроекта, после чего документ будет направлен в Минюст России.

— Мученье — свет?— Первый класс страшнее института — В начальной школе ребенок занимается 47 часов в неделю. Сюда входят не только занятия, но и кружки, секции, те же домашние задания. Результат? 65 процентам учеников элементарно не хватает времени, чтобы нормально подготовиться к урокам, а у 59% не хватает свободной минуты на любимое увлечение, хобби.

— Автобиография с пятнами — Верховный суд разъяснил, когда можно вернуть продавцу подержанную машину — Если продавец автомобиля указал ложные данные о его истории, то этого достаточно, чтобы вернуть товар. Даже, если продавец — частное лицо, а бывший в употреблении автомобиль, продается через известный аукцион.

— Хостел переехал в апартаменты — Ночлежки остаются в квартирах — Не все хостелы, находящиеся в жилых домах, готовы работать по новым правилам. Многие, не имея ни средств, ни возможностей перевести помещение из жилого в нежилое, стали сдавать номера в хостелах как комнаты в квартирах.

— Напугали и поплатились — Жительниц Амурской области оштрафовали по закону о фейковых новостях — Заработал закон о фейковых новостях. В Амурской области двух местных жительниц суд наказал штрафом на 15 тысяч рублей каждую по новой правовой норме. Если быть совсем точным — по статье 13.15 Кодекса об Административных правонарушениях.

— Ученики в профиль — Дмитрий Медведев поддержал практику патронажа вузов над школами в регионах — Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал в сфере образования подход, когда вуз берет под свой патронаж ту или иную среднюю школу, помогая в профориентации ее учеников. О том, как это работает в Тамбовской области, председателю правительства РФ рассказал глава региона Александр Никитин.

— Пустят не везде — Правительство определило, где нельзя работать мигрантам — Правительство определило сферы, где мигрантам запретят работать в 2020 году. Или разрешат, но — в ограниченном количестве. Постановление правительства об установлении допустимой доли иностранных работников на предприятия определенных отраслей экономики подписал глава кабмина. Готовится такое постановление ежегодно

— Спасти и обезвредить — Китай для создания своего МЧС выбрал опыт России — Китай создает свой МЧС по примеру МЧС России. Наши организационные решения для создания мощной спасательной службы признаны китайскими коллегами наиболее подходящими.

— Жизнь поставлена на карту — Тарифы в Фонд соцстраха могут уменьшить для некоторых предприятий — В следующем году в трех регионах — Татарстане, Кемеровской и Московской областях — начнется пилотный проект по созданию единых медицинских карт работников. Об этом рассказали в Фонде социального страхования (ФСС).

— Минимум контакта — Мишустин рассказал о том, как россияне будут платить налоги в будущем — В мобильном приложении для самозанятых "Мой налог" зарегистрировались уже 226 тысяч человек. Такие данные озвучил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на Всемирном конгрессе по информационным технологиям WCIT-2019 в Ереване.

— Без умысла не сажать — Вячеслав Володин: В законопроекте о врачебных ошибках нужно учесть мнения всех сторон — В поиске оптимального решения для принятия закона о квалификации врачебных ошибок необходимо учесть мнения всех заинтересованных сторон, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на съезде Национальной медицинской палаты в Москве.

— Номер не выкинут — МВД включит изготовителей автономеров в реестр — Разработаны правила, на основании которых производители регистрационных знаков будут включаться в соответствующий реестр или исключаться из него. Необходимость разработки таких правил связана с тем, что уже с 1 января Госавтоинспекция будет присваивать транспортным средствам номера, а изготавливать знаки будут уже сами автовладельцы в специализированных организациях.

— Жми на газ — В такси появятся экологичные автомобили — Автомобили на газу, электрокары и адаптированные для инвалидов машины должны в ближайшие годы появиться в российском такси. Это одна из главных рекомендаций международного исследования рынка, подготовленного АНО "Цифровая экономика".

— Формула мира — 1 октября представители Украины подписали, наконец, "формулу Штайнмайера" — Формула Штайнмайера" (так и тянет сказать "уравнение Штайнмайера", далее — Формула) не содержит каких-то особых ноу-хау. Речь идет об условиях "прекращения войны и установления мира" в Донбассе.

— В тюрьму без очереди — Адвокаты рассказали о проблемах при посещении СИЗО — Федеральная палата адвокатов провела масштабное исследование того, с какими проблемами сталкиваются адвокаты при посещении следственных изоляторов, и собрала предложения, как улучшить ситуацию.

— Свое чужое сердце — 50 лет Центру трансплантологии имени академика Шумакова — Российской трансплантологии есть чем гордиться: сегодня пересадка органов выполняется в 61 центре в 32 регионах страны. Именно в России впервые в мире выполнена успешная трансплантация сразу трех органов больному ребенку — печени и двух легких. Сотни женщин после пересадки смогли выносить и родить здоровых малышей.

— Чужая Фемида добрее — Предприниматели предпочитают судиться за рубежом — Россияне вошли в топ-5 самых активных спорщиков в британских коммерческих судах. По числу споров русские делят четвертое место с Индией, на третьем месте — Казахстан, на пятом — Кипр. Первое и второе места заняли британцы и американцы соответственно.

— Табло не вынесло улицы — Курсы валют исчезнут из банковских витрин — Банк России решил окончательно изгнать табло с курсами иностранных валют с улиц. Для этого он намерен запретить размещать их в витринах банковских офисов.

— Курсы ушли в онлайн — Энтузиасты готовы обучать — EdTech (образовательные технологии) становится все более популярной бизнес-нишей для опытных предпринимателей. Главной мотивацией создавать технологичные образовательные продукты большинство назвали заработок — 37% считают бизнес в сфере образования высокодоходным.

— Риск в Сети — Менеджеры назвали главные угрозы для компаний — Российские топ-менеджеры озабочены рисками кибербезопасности больше санкций и скачков валют. Этот фактор вошел в топ-3 глобальных трендов, которые воспринимаются бизнесом как угроза. Так эти риски оценили 46 процентов опрошенных руководителей. На первом месте — риск возрастания влияния государства на бизнес (56%), на втором — усиление внешнеполитических факторов (52%).

— Грант на жизнь — Получатели гектара оценили фермерские льготы — С начала действия программы "Дальневосточный гектар" более двух тысяч ее участников воспользовались мерами поддержки для освоения земельных участков. Всего они получили поддержки на 700 миллионов рублей.

— Химия поставит новый опыт — Российская промышленность прирастает производствами — Наибольшее количество крупных инвестиционных проектов в промышленном строительстве реализуется в химической отрасли — более 35 проектов строительства и реконструкции химических производств с объемом инвестиций не менее трех миллиардов рублей.

— Цены не растут без спроса — Инфляция в России скоро может приблизиться к уровню США — Уровень годовой инфляции по итогам сентября снижается быстрее прогноза Банка России, следует из данных Росстата. Более того, в сентябре зафиксирована обычно нехарактерная для этого месяца дефляция — то есть снижение общего уровня потребительских цен.

— Билет из мусора — За сдачу вторсырья делают скидки на посещение музея — В Нижнем Новгороде пункты приема вторсырья расширили перечень услуг, предоставляемых нижегородцам. Отныне за принесенные на переработку отходы можно получить не только деньги или талоны на приобретение книг, но и специальные карточки номиналом 50 и 30 рублей, дающие 10-процентную скидку на посещение выставок в Нижегородском государственном художественном музее.

— Не без "ложки дегтя" — Российские парламентарии подвели итоги осенней сессии ПАСЕ — Большинство членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) настроены на конструктивный диалог и сотрудничество с Москвой. Такой вывод по итогам осенней сессии ПАСЕ сделали представители российской делегации, парламентарии Сергей Калашников, Владимир Кожин и Игорь Каграманян.

— Перевозки ушли в штопор — Страховщиков беспокоит рост аварийности вертолетного транспорта — В России растет аварийность вертолетных перевозок. Об этом свидетельствует статистика Национального союза страховщиков ответственности (НССО). За последние восемь лет число погибших в инцидентах с этим видом транспорта выросло вдвое.

— Лечить и не ошибиться — СПЧ обратился к Генеральному прокурору в связи с уголовными делами врачей — Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой обратить внимание на резонансные случаи привлечения медицинских работников к уголовной ответственности за врачебную ошибку.

— Награда за клетки — Нобелевская премия по медицине присуждена двум американцам и британцу — Началась Нобелевская неделя. По традиции, первыми названы лауреаты по физиологии и медицине. Ими стали американцы Уильям Келин и Грегг Семенца, а также британец Питер Рэтклифф: высшей научной награды эти ученые удостоены за исследования в области адаптации клеток к недостатку или отсутствию кислорода.

— Теперь вместе — РПЦ приняла в свою юрисдикцию бывший экзархат русских церквей Константинополя — На заседании Священного Синода Русской православной церкви в повестке дня стоял вопрос о принятии в состав РПЦ церкви Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, которая находилась в юрисдикции Константинопольского патриархата.

— Угнал машину и ребенка — В Павловском Посаде преступник украл автомобиль вместе с трехлетней девочкой — В неожиданную для себя ситуацию попал угонщик в подмосковном Павловском Посаде. Обнаружив незакрытую иномарку да еще и с ключами в замке зажигания, он тут же прыгнул на водительское сиденье и ударил по газам. И только через несколько минут злоумышленник понял, что на заднем сиденье в автокресле сидит маленькая девочка.

— В режиме ожидания — "Аэрофлот" приостановил продажу билетов с Дальнего Востока — Дальневосточники, планирующие отпуск или деловую поездку на 2020 год, пребывают в недоумении: купить билеты на маршруты главного российского авиаперевозчика невозможно. Сайт "Аэрофлота", если задать параметры полета из любого дальневосточного города до Москвы, выдает фразу: "На выбранные даты рейсы не найдены".

— Дымовая завеса — В Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве произошел пожар — Седьмого октября в одном из крупнейших автомобильных тоннелей столицы после столкновения с легковушкой загорелся пассажирский автобус. Жертв и пострадавших удалось избежать за счет оперативных и слаженных действий пожарно-спасательных служб города, а также благодаря грамотному поведению водителей.

— Бомба-невидимка — Новый боеприпас отличит "свою" цель от "чужой" — Государственные испытания новой планирующей бомбы ПБК-500У, известной также как "Дрель", по-видимому, завершатся в следующем году, то есть с небольшим запозданием. Об этом сообщил Владимир Лепин — глава концерна "Техмаш".

— Диван, огонь и алкоголь — В квартире в Подмосковье сгорели пятеро человек — Прокуратура начала проверку после пожара в Волоколамском районе Подмосковья, при котором погибли 4 детей и одна женщина. А в Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по факту гибели людей. По предварительным данным следователей, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

— Кража личности — Задержан мошенник за попытку взять кредит по поддельным документам — Сотрудники Росгвардии из вневедомственной охраны по Северному административному округу столицы прибыли в один из банков Москвы, расположенный на улице Адмирала Макарова, по сигналу "тревога". Сигнал подал менеджер банка, заподозривший клиента в мошенничестве.

— Чей "Азов" будет — Украина сорвала разведение войск на Донбассе — Согласованное с Киевом разведение войск в районе населенных пунктов Петровское и Золотое в понедельник так и не состоялось: украинская сторона отложила начало процесса на неделю, ссылаясь на продолжающиеся обстрелы. О том, кто их провоцирует, украинские официальные лица стыдливо промолчали.

— Чужой в Белом доме — Чем президент Трамп обидел американские спецслужбы — В понедельник президент США Дональд Трамп обвинил в государственной измене Демократическую партию. С его точки зрения, глава комитета по вопросам разведки палаты представителей Конгресса Адам Шифф совершил преступление "караемое смертной казнью", а спикер этой палаты стала его "соучастницей".

— Фарадж — это бомба! — Премьер Британии придумал, как уничтожить Евросоюз изнутри — Премьер Борис Джонсон будет саботировать работу Евросоюза, если Британия не выйдет 31 октября. Его оружие: вето на семилетний бюджет Евросоюза или "разрушение" Еврокомиссии изнутри с помощью Найджела Фараджа в качестве еврокомиссара.

— Встречают не по-соседски — В Польше растет ксенофобия в отношении украинцев — Неприязнь к украинцам в Польше выросла и на фоне прихода к власти правоконсервативной партии "Право и справедливость" с ее антииммиграционной повесткой, и после отмены визового режима между ЕС и Украиной. По данным польского правительства, только в 2018 году 1,8 миллиона украинских рабочих получили временные разрешения на работу.

— Брак с возвратом — Верховный суд РФ разъяснил, как покупателю получить деньги за неработающую бытовую технику — Как правильно и по закону должен вести себя в подобной ситуации пострадавший гражданин, разъяснил Верховный суд РФ на примере одного спора. Правовые нормы, действующие в подобных ситуациях, могут оказаться полезными очень многим.

— Обед под дымом — Школьную кухню наказали за курение поваров — Комбинату общественного питания, обслуживавшему одну из школ в городе Краснотурьинск Свердловской области, пришлось заплатить 60 тысяч рублей за курение сотрудников на рабочем месте.

— Ванечка пошел! — Спасенный из-под завалов в Магнитогорске малыш сделал первые шаги — В жизни маленького Вани Фокина, за здоровьем которого после взрыва в Магнитогорске с напряжением следила вся страна, наметились радостные перемены. Спустя 10 месяцев после чудесного спасения из-под обломков рухнувшего подъезда, лечения в московской клинике доктора Рошаля и длительной реабилитации в Челябинске и Магнитогорске Ванечка наконец пошел.

— Штрафной бычок — Появился первый кандидат на штраф за курение на балконе — Не успели новые поправки противопожарного режима вступить в законную силу, как появился первый, кто нарушил их. Им стал житель небольшого города Изобильный в Ставропольском крае.

— Обобрали жильцов — В Ижевске арестованы сотрудники управляющей компании — В Ижевске по подозрению в присвоении денежных средств в особо крупном размере задержаны четыре сотрудника управляющей компании "Городская УК". В их числе и бывший руководитель нескольких управляющих компаний Рауф Кутдузов.

— Два этапа к здоровью — В Самаре онкобольным начали пересаживать собственные стволовые клетки — Клиники Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) получили в этом году 20 квот на аутотрансплантацию для пациентов с раковыми заболеваниями крови. По словам ректора вуза Александра Колсанова, на следующий год клиники уже запросили у федерального минздрава квот в два с лишним раза больше.

— Бюджетные метры — В Вологде педагогам компенсируют большую часть аренды жилья — В Вологде в соответствии с программой по поддержке педагогов тем учителям, кто переедет из других регионов и устроится работать в местные школы, будут компенсировать 75 процентов от стоимости аренды квартиры. На участие в этом проекте уже заявились первые 11 человек.

— Малыш и робот — Зачем трехлетке программирование — Может ли ребенок в три года запрограммировать "умную" машину? Нужны ли в пятом классе нейротехнологии и основы инжиниринга? Как российские школьники выступают на международных соревнованиях по робототехнике? О том, как меняется игра, а вместе с ней и дети, рассказала директор LEGO Education в России и странах СНГ Ольгой Ломбас.

— Давай початимся — Для чего учителю нужны соцсети — 88% учителей используют мессенджеры и соцсети в своей работе, из них 70% общаются в родительских и ученических чатах более трех раз в неделю. Самые популярные мессенджеры среди учителей — WhatsApp (58%), Вконтакте (43%), Viber (40%) и Одноклассники (26%).

— Голодоморе — На арестованных за рубежом мурманских судах моряки голодают и бедствуют уже не один год — Каюты, превратившиеся на 40-градусной жаре в духовки из-за обесточенных кондиционеров. Мытье под дождем или из бутылок, куда самодельным насосом закачивается пресная вода из судовых танков. Выпрашивание еды на соседних судах. Так живут моряки на мурманском судне "Всеволод Белецкий", которое с 2017 года стоит в индийском порту Халдия.

— 96 лет? На операцию! — В госпитале для ветеранов войн могут жить без боли в любом возрасте — Московский госпиталь для ветеранов войн № 2 отметил 30-летие со дня открытия. За эти годы здесь прошли лечение более 400 тысяч пожилых жителей столицы. Продлевая жизнь своих пациентов, врачи госпиталя берутся в случае необходимости оперировать и тех, кому за 70, 80 и даже 90 лет.

— Пикник в тайге — Владимир Путин в компании Сергея Шойгу отдохнул в Сибири — В понедельник, 7 октября, Владимиру Путину исполнилось 67 лет. А незадолго до дня своего рождения президент провел время в сибирской тайге, любовался осенней природой: гулял по лесу, собирал грибы, поднимался в горы и смотрел на Енисей. Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу.

ИЗВЕСТИЯ

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— Новый счёт — За год новостройки подорожали почти на 12 процентов — За последний год средние цены на новостройки в России выросли почти на 12%, вслед за ними увеличилась и стоимость вторичного жилья — на 8%. Тенденцию роста подтверждают и аналитики Центробанка.

— Исключительная идея — РФ предложит поправки к санкционному механизму СЕ — Россия прорабатывает свои предложения к французскому механизму, который предполагает наказание той или иной страны за нарушение норм Совета Европы (СЕ). Об этом заявили в постпредстве РФ при организации, подчеркнув, что для Москвы принципиально, "чтобы этот механизм был транспарентен и основывался на Уставе СЕ"..

— Золотое отсечение — В МЭР создали департамент по "регуляторной гильотине" — Реализация "регуляторной гильотины" входит в активную фазу. Чтобы выполнить в срок все необходимые мероприятия, в МЭР создали департамент регуляторной политики. Курировать его будет новый замминистра экономического развития и руководитель Росаккредитации Алексей Херсонцев, сообщили в ведомстве.

— Просроченное дело — Ритейлеры просят льготы за бесплатную раздачу продуктов — Торговые сети просят льготы, стимулирующие передачу на благотворительность продуктов с истекающим сроком годности. Ритейлеры хотят получить освобождение от уплаты НДС и налога на прибыль с таких товаров. Эту инициативу Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) представила парламентариям, которые до конца года планируют обсудить вопрос с правительством.

— "Мы высоко над облаками" — Как российский лидер отметил своё 67-летие — Президенту России 7 октября исполнилось 67 лет. В нынешнем году глава государства отметил день рождения в кругу родных и близких. Лично Влади-мира Путина поздравили не только российские политики, но и руководители других стран, с которыми он успел кратко обсудить рабочие вопросы.

— Девять кругов Багдада — Протесты в Ираке не повредили нашим нефтяникам — Российским нефтяным компаниям в Ираке нечего опасаться, протесты в Багдаде и ряде городов на юге страны не повлияют на их работу. Во время исторического визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Багдад и Эрбиль стороны договорились укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом, а также вновь подтвердили желание видеть Сирию в рядах Лиги арабских государств.

— "Мы знаем, как нетерпимо относятся к нам на Украине" — Как Донбасс реагирует на подписание "формулы Штайнмайера" — Донбасс снова оказался в фокусе международного внимания, после того как 1 октября контактная группа по Украине подписала документ, именуемый "формулой Штайнмайера". Она предусматривает проведение местных выборов в ЛНР и ДНР с последующим предоставлением республикам особого статуса в составе Украины.

— Кислородное попадание — Нобелевку по медицине дали за ключ к лечению анемии, рака и болезней сердца — Открытия в области того, как клетки нашего организма взаимодействуют с кислородом и реагируют на его нехватку, в этом году удостоились Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Престижный научный приз за изучение одного из самых важных механизмов жизни человека американцы Уильям Келин-младший и Грегг Семенца разделили с британцем сэром Питером Рэтклиффом.

— Опять в тройке — Apple вернулись в число лидеров продаж смартфонов — Во второй половине сентября Apple отвоевала третье место по продажам смартфонов в России, рассказали в двух компаниях — партнёрах производителя. Китайская Xiaomi опустилась на четвёртое. Эксперты связывают эту перестановку с удачным стартом продаж флагмана iPhone 11.

— Поглощение Европы — РПЦ приняла в свой состав "русский экзархат" — Постановление Священного синода о принятии в состав РПЦ Архиепископии приходов русской традиции в Западной Европе патриарх Кирилл назвал историческим решением. Это событие в РПЦ считают сопоставимым с воссоединением с Русской Православной Церковью заграницей (РПЦЗ).

— Холодный учёт — Каждый второй житель страны экономит на газе и электричестве — Каждый второй россиянин тщательно следит за расходом энергоресурсов и старается экономно их потреблять. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса ВЦИОМа. В нём отмечается, что ещё три года назад энергосбережение волновало граждан гораздо меньше.

— В стае с дронами — Самолёты и БПЛА вместе проследят за субмаринами — Охотники за "стальными акулами" получили беспилотных помощников. Целеуказания для самолётов противолодочной авиации теперь смогут выдавать дроны "Форпост", а в перспективе — новейшие "Альтиусы", "Иноходцы" и "Охотники". Они обнаружат подводную лодку визуально или с помощью радаров и тут же передадут информацию на самолёты.

— "Торнадо" после "Града" — Крым защитят новейшие реактивные системы — Минобороны резко усиливает огневую мощь береговых войск в Крыму. В них начали поступать реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г". Установки уже заменили знаменитые "Грады" в полковой и дивизионной артиллерии полуострова. "Торнадо-Г" полностью автоматизированы и могут самостоятельно наводить ракеты на цель.

— По маршрутам военного времени — Рейсовые автобусы призовут в армию — В случае объявления военного положения Минобороны планирует использовать часть рейсовых и междугородных автобусов как санитарный транспорт. Из них планируют формировать отдельные автосанитарные роты. В мирное время предприятия и муниципалитеты могут не беспокоиться за своё имущество.

— Биржа зовет: "официальных безработных" может стать вдвое больше — Чиновники рассчитывают, что россияне начнут массово пользоваться услугами государственной службы занятости — Число безработных, зарегистрированных на бирже труда, за три года может удвоиться. Такие ожидания чиновников зафиксированы в пояснительных документах к проекту бюджета на 2019-й и плановый период 2021–2022 годов. Реального роста безработицы в правительстве не ожидают.

РБК daily

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— В первом депутатском приближении — Администрация президента приступила к поиску людей, которые могли бы стать кандидатами в депутаты Госдумы следующего созыва. Предложения по составу потенциальных кандидатов подготовят внутриполитический блок Кремля, "Единая Россия", Общероссийский народный фронт и регионы.

— Национальные проекты добились автономии — В правительстве поддержали создание специальной автономной некоммерческой организации, которая займется информационным сопровождением национальных проектов. Структуру возглавит София Малявина.

— Дальний Восток дошел до опасной кондиции — Около 2,6% смертей в России в 2018 году было вызвано употреблением алкоголя — в прошлом году эта причина смерти была указана в документах более чем 48 тыс. скончавшихся россиян.

— Багдад встретил безработицу в штыки —В Ираке за неделю протестов погибли более 100 человек, 6 тысяч получили ранения. Причиной протестов стало недовольство местной молодежи экономическим положением в стране.

— Прибрежные ресурсы покорятся частным компаниям до 2035 года — В Энергетической стратегии России на период до 2035 года, которую в правительстве обсуждают уже несколько лет, будет предусмотрена либерализация доступа для частных нефтегазовых компаний на арктический шельф.

— До единого сотового пространства осталось два шага — Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в июле 2019 года заявила, что Россия готова к отмене роуминга с Белоруссией. Страны планировали подписать "дорожную карту" отмены роуминга не позднее начала сентября. Но работа над "дорожной картой" до сих пор не завершена.

— Гиперинфляционное обложение — Минэкономразвития предложило с 2020 года повысить единый налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент, а также торговый сбор на 4,9% относительно 2019 года. Все эти режимы используются малым бизнесом.

— Свинское дело — В конце сентября британская компания EntertainmentOne Uk подала иск к одному из крупнейших российских производителей игрушек "Симбат" на 32,9 млн руб. Правообладатель популярного анимационного персонажа Свинки Пеппы считает, что в конструкторах "Симбата" ее образ используется и как персонаж, и как товарный знак, а лицензию на такое использование производитель не приобретал.