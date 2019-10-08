ЯКУТСК/МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Экс-начальник якутского рудника "Мир" Алексей Бурксер во вторник обнаружен мертвым в СИЗО, предварительно, он покончил с собой, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональных управлений ФСИН и СК РФ.

В августе 2017 года на руднике "Мир", принадлежащем алмазодобывающей компании "Алроса", прорвало дамбу, шахту затопило, погибли восемь горняков.

Впоследствии бывшему начальнику "Мира" Алексею Бурксеру и бывшему и.о. главного инженера Александру Манну предъявили обвинения в нарушении правил безопасности.

"Восьмого октября в камере следственного изолятора сотрудник службы режима обнаружил обвиняемого без признаков жизни. Медицинские работники констатировали его смерть", — рассказали в УФСИН, отметив, что речь идет о Бурксере.

По предварительным данным, смерть была ненасильственной, добавили в пресс-службе.

Региональное управление СК РФ в пресс-релизе подтвердило, что погибший – именно Алексей Бурксер, его тело обнаружили "с признаками суицида".

По факту случившегося Следственный комитет начал проверку, в ходе которой установит все обстоятельства. Поручена она отделу по расследованию особо важных дел.

Фабула уголовного дела в отношении топ-менеджеров сводится к тому, что и Бурксер, и Манн знали о аварийной ситуации, но не остановили работу рудника и "не приняли мер к выводу сотрудников из выработок опасной зоны".