Экс-начальник рудника "Мир", где погибли 8 горняков, покончил с собой в СИЗО
ЯКУТСК/МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Экс-начальник якутского рудника "Мир" Алексей Бурксер во вторник обнаружен мертвым в СИЗО, предварительно, он покончил с собой, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональных управлений ФСИН и СК РФ.
В августе 2017 года на руднике "Мир", принадлежащем алмазодобывающей компании "Алроса", прорвало дамбу, шахту затопило, погибли восемь горняков.
Впоследствии бывшему начальнику "Мира" Алексею Бурксеру и бывшему и.о. главного инженера Александру Манну предъявили обвинения в нарушении правил безопасности.
"Восьмого октября в камере следственного изолятора сотрудник службы режима обнаружил обвиняемого без признаков жизни. Медицинские работники констатировали его смерть", — рассказали в УФСИН, отметив, что речь идет о Бурксере.
По предварительным данным, смерть была ненасильственной, добавили в пресс-службе.
Региональное управление СК РФ в пресс-релизе подтвердило, что погибший – именно Алексей Бурксер, его тело обнаружили "с признаками суицида".
По факту случившегося Следственный комитет начал проверку, в ходе которой установит все обстоятельства. Поручена она отделу по расследованию особо важных дел.
Фабула уголовного дела в отношении топ-менеджеров сводится к тому, что и Бурксер, и Манн знали о аварийной ситуации, но не остановили работу рудника и "не приняли мер к выводу сотрудников из выработок опасной зоны".
https://1prime.ru/News/20191008/830388780.html