МОСКВА, 8 окт /ПРАЙМ/. Москва и Сеул во вторник подписали меморандум о сотрудничестве в сфере продвижения городов в качестве туристических направлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по туризму российской столицы.

"Подписание меморандума стало важным шагом в установлении официальных отношений сотрудничества между туристскими организациями двух столиц — Москвы и Сеула. Южная Корея для нас является одним из перспективных направлений развития туризма… Мы уверены, что обеспечение двухсторонних обменов знаниями, накопленным опытом и методами развития туризма принесут результаты обеим сторонам", — цитирует пресс-служба заместителя председателя комитета по туризму города Москвы Татьяну Шаршавицкую.

Как отметили в пресс-службе, согласно договоренностям, стороны будут обмениваться опытом по созданию и развитию туристской инфраструктуры, проведению мероприятий, по повышению привлекательности городов для путешественников. Помимо этого, Москва и Сеул планируют совместно заниматься исследовательской деятельностью и реализовывать проекты, среди которых "Год культурных обменов" между Россией и Кореей в 2020 году.

"Наш проект продвижения в этом году ориентирован на индивидуальных туристов, которые получают впечатления и рассказывают об этом друзьям и родственникам. Планируем включить туда Москву как новое и перспективное туристическое направление", — цитирует пресс-служба исполнительного директора управления по туризму и конгрессно-выставочной деятельности Сеула Дона Х. Бьюна.

В 2018 году президент Республики Кореи во время визита в Россию подписал соглашение между министерствами культуры двух стран о проведении в 2020 году "Года культурных обменов", приуроченного к 30-летию установления двусторонних дипломатических связей.