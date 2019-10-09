ХЕЛЬСИНКИ, 9 окт /ПРАЙМ/. Актер Джордж Клуни, со-основатель Apple Стив Возняк, бизнесвумен Рэнди Цукерберг и другие лидеры бизнеса, известные писатели, актёры, руководители предприятий примут участие в Nordic Business Forum, который пройдет в финской столице 9-10 октября, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям мероприятия Анниина Турунен.

Она отметила, что конференцию в этом году посетят 7,5 тысячи руководителей предприятий и владельцев бизнеса из более чем 60 стран мира, через прямой эфир доступ к основным выступлениям получат более 20 тысяч человек по всему миру.

"Бизнес-форум в 2019 году будет посвящен теме роста посредством маркетинга, инноваций и лидерства. Спикеры: Джордж Клуни, Стив Возняк, доктор Брене Браун, профессор-исследователь в университете Хьюстона и автор бестселлеров, Рэнди Цукерберг, основатель и генеральный директор Zuckerberg Media, предприниматель, инвестор, автор бестселлеров и специалист по техническим медиа Дональд Миллер и другие", — сообщила Турунен.

Трансляцию выступлений основных спикеров будут в прямом эфире вести ведущие медиа страны. Так, выступление Возняка о творчестве, инновациях и технологиях ожидается в 18.15 (время совпадает с московским), видеотрансляцию на своём сайте будет вести крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat.

В 2018 году основным спикером на мероприятии был Барак Обама. В разное время конференцию посещали Эл Гор, Ричард Брэнсон, Бен Бернанке, Арнольд Шварценеггер и другие.