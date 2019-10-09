МОСКВА, 9 окт /ПРАЙМ/. Жюри присяжных в Филадельфии обязало американскую компанию Johnson & Johnson выплатить 8 миллиардов долларов в качестве компенсации мужчине из Мэриленда, который подал иск на компанию в связи с тем, что она должным образом не предупреждала клиентов о побочных эффектах и рисках при применении антипсихотического препарата Risperdal, с сообщает издание Wall Street Journal.

Согласно газете, житель Мэриленда Николас Мюррей в своем иске утверждал, что в детстве (с 2003 по 2008 год) он принимал препарат Risperdal, применяемый для лечения шизофрении и биполярного расстройства, однако у средства проявился побочный эффект – увеличение ткани молочной железы. Согласно истцу, компания знала о рисках, но должным образом не уведомила докторов, выписывающих рецепт на лекарство.

По данным газеты, первоначально в 2015 году суд присяжных вынес вердикт по этому делу, обязав компанию выплатить 1,75 миллиона долларов в качестве компенсации, позже сумма была снижена до 680 тысяч долларов. Однако истец подал апелляцию и по новому решению получит 8 миллиардов.

Представители компании заявили, что оспорят решение суда, чтобы "аннулировать этот необоснованный вердикт". Компания заявила, что сумма "абсолютно несоизмерима" с первоначальной компенсационной выплатой в размере 680 тысяч долларов, и выразила уверенность, что приговор будет отменен.