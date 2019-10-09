ВАШИНГТОН, 9 окт /ПРАЙМ/. Глава Facebook Марк Цукерберг выступит перед комитетом палаты представителей США по финансам и жилью 23 октября по вопросу запуска криптовалюты Libra, сообщает издание Axios.

По данным ресурса, выступление Цукерберга в конгрессе пройдет в рамках слушаний под названием: "Изучение Facebook и его влияния на финансовый и жилищный секторы".

Выступление представителей Facebook по запуску критовалюты Libra не первое в американском конгрессе. По этому вопросу в сенате и палате представителей уже выступал летом глава проекта Facebook — Calibra (специального криптокошелька для Libra) Дэвид Маркус.

Также проектом заинтересовались регуляторы Евросоюза. Антимонопольные органы Евросоюза изучают в настоящий момент проект соцсети Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra, сообщал Блумберг в конце августа.

Facebook объявила о своем участии в проекте в середине июня. Помимо Facebook в проекте участвуют еще десятки компаний по всему миру. Среди них PayPal, Mastercard, Vodafone, Visa, Uber, Booking Holdings, eBay. Глава Calibra Facebook Дэвид Маркус — в прошлом президент PayPal. Сам Facebook позиционирует себя как одного из равноправных участников этого проекта. Однако эксперты утверждают, что из-за доступа к данным 2,4 миллиарда пользователей именно Facebook будет играть в проекте ключевую роль.

Созданием криптовалюты и специального криптокошелька займется подразделение Facebook — Calibra. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдёт в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнётся тестирование. Кошелек будет поддерживаться как через отдельное приложение, так и мессенджеры.

Кошелек Calibra будет доступен в Messenger, WhatsApp и в виде отдельного приложения. Криптовалюта позволит как оплачивать товары и услуги, так и переводить средства.