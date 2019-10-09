БРЮССЕЛЬ, 9 окт /ПРАЙМ/, Мария Князева. Новые пошлины США на импорт определенной продукции из Евросоюза в размере 10-25%, вызванные делом Airbus в ВТО, не остановят импорт из союза в страну, но нанесут вред европейскому и американскому бизнесу, сказал еврокомиссар Карлос Моедас на слушаниях в Европарламенте.

"Опубликованные ставки в размере 10-25% позволят торговле продолжаться, пусть даже в меньших объемах, но это негативно скажется на многих компаниях и их сотрудниках", — заявил он.

Моедас отметил, что пошлины коснуться поставок на сумму до 7,5 миллиарда долларов, что соответствует 6,9 миллиарда евро в год.

Эти пошлины повлекут за собой "вред для бизнеса и граждан по обеим сторонам Атлантики", также сказал он.

На прошлой неделе арбитры ВТО из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка может ввести пошлины на вино и сыры из Евросоюза после этого решения. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил о введении новых пошлин в размере 10% на воздушные суда и в размере 25% — на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС. Торгпред уточнил, что решение вступит в силу 18 октября. США также запросили у ВТО встречи представителей 14 октября для одобрения вводимых пошлин.

Еврокомиссия заявляла, что в параллельном деле по Boeing в ВТО Евросоюзу через несколько месяцев также предоставят право ввести контрмеры против продукции из США. ЕС готов к поиску мирного урегулирования вопроса, однако если США решат наложить дозволенные ВТО пошлины, это может вынудить ЕС сделать то же самое.