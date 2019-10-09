БРЮССЕЛЬ, 9 окт /ПРАЙМ/, Мария Князева. Ситуацию со спором Евросоюза и США по помощи авиастроителям, который решается во Всемирной торговой организации (ВТО) и может привести к пошлинам на взаимную торговлю, нужно стремиться решить в течение нескольких месяцев, сказал еврокомиссар Карлос Моедас на слушаниях в Европарламенте.

"Мы должны попробовать разрешить этот спор в течение нескольких следующих месяцев и покончить с порочным кругом тарифов и контрмер", — сказал он.

Евросоюз в июле предложил провести переговоры и разрешить ситуацию со спорами о поддержке Airbus и Boeing. Однако дискуссии не начались.

"Мы по-прежнему открыты к результату посредством переговоров, в которых мы бы договорились о новых правилах по субсидиям, которые могли бы применяться также к авиастроителям в мире", — отметил Моедас.

На прошлой неделе арбитры ВТО из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка может ввести пошлины на вино и сыры из Евросоюза после этого решения. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил о введении новых пошлин в размере 10% на воздушные суда и в размере 25% — на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС. Торгпред уточнил, что решение вступит в силу 18 октября. США также запросили у ВТО встречи представителей 14 октября для одобрения вводимых пошлин.

Еврокомиссия заявляла, что в параллельном деле по Boeing в ВТО Евросоюзу через несколько месяцев также предоставят право ввести контрмеры против продукции из США. ЕС готов к поиску мирного урегулирования вопроса, однако если США решат наложить дозволенные ВТО пошлины, это может вынудить ЕС сделать то же самое.