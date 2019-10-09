ВАШИНГТОН, 9 окт /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что последствия для Турции из-за военной операции в Сирии могут быть "гораздо шире, чем только санкции".

"Я пойду на гораздо большее, чем санкции. Я согласен с санкциями и даже более жесткими (мерами), чем санкции", — сказал он журналистам.

Трамп вновь повторил, что "разрушит" турецкую экономику, если Анкара будет проводить наступление против курдов.