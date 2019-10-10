МОСКВА, 10 окт /ПРАЙМ/. Правительство России на заседании в четверг обсудит ратификацию протокола об изменениях в соглашение о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал протокол на заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде 31 мая.

"Законопроектом предлагается ратифицировать Протокол о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что основные изменения носят технический характер и связаны с вступлением в силу 1 января 2017 года новой редакции Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности СНГ. Указанные изменения касаются продовольственных товаров, строительных материалов, химической продукции, оборудования, электроники и других.

"Протоколом вносятся изменения в Перечень условий, производственных и технологических операций, при выполнении которых товар считается происходящим из той страны, в которой они имели место. Указанный Перечень утвержден Соглашением о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года", — добавляется в сообщении.