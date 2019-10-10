МОСКВА, 10 окт /ПРАЙМ/. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и его команда планируют покинуть Вашингтон в четверг, хотя очередной раунд торговых переговоров должен продлиться до пятницы, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

Переговоры между Пекином и Вашингтоном должны пройти в четверг и пятницу, за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения пошлин США на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов в год до 30% с 25%. С американской стороны в переговорах ожидаются торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета Лю Хэ.

"Они не достигли прогресса", — заявил источник газеты.

Предполагалось, что переговоры на уровне заместителей создадут почву для диалога на высшем уровне. По данным газеты, китайская делегация отказалась говорить о принудительной передаче технологий. Этот вопрос — основной источник недовольства Вашингтона в переговорах.

В результате стороны не достигли прогресса по основным торговым вопросам. Переговоры также обошли стороной тему государственных субсидий, которые, по заявлениям администрации президента США Дональда Трампа, дают китайским конкурентам нечестное преимущество. В основном переговорщики обсуждали сельскохозяйственные закупки и защиту интеллектуальной собственности.