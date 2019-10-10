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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Донбасс не дает однозначного отвода — Подготовка встречи лидеров "нормандской четверки" не запустится без разведения сил на Востоке Украины — В Донбассе второй раз за эту неделю сорван отвод сил конфликтующих сторон.

— "Платон" готовят к навигации — В транспортных компаниях опасаются расходов на передачу информации — Предложения Минтранса по передаче навигационной информации от пассажирских автобусов и грузового транспорта в систему "Платон" не нашли поддержки участников рынка.

— Из рыбы вычищают льготы — ФАС хочет ограничить налоговые послабления для отрасли — Реформа сбора налогов с рыбопромышленников может пройти по неблагоприятному для бизнеса сценарию.

— Чатный случай банка — Пластиковые карты можно будет получить в мессенджерах — Открыть дебетовую карту скоро можно будет без документов, посещения офиса банка, установки мобильного приложения или биометрии, за пару минут.

— Регионы свяжут матрицей — Законы о контроле и надзоре поступили в Белый дом — Проекты законов о госконтроле и об обязательных требованиях внесены в правительство, а в ноябре они будут направлены в Госдуму, сообщил 9 октября вице-премьер Константин Чуйченко на совещании у Владимира Путина.

— Глобализации может не хватить на бедность — В ВБ опасаются влияния торговых войн на мировые производственно-сбытовые цепочки — Вчера Всемирный банк опубликовал "Доклад о мировом развитии 2020: Торговля как инструмент развития в эпоху глобальных производственно-сбытовых цепей", посвященный замедлению глобализации.

— Упал, да удал — Профицита платежного баланса РФ хватает для относительной стабильности рубля — Оценка ЦБ платежного баланса за третий квартал 2019 года фиксирует резкое (более чем вдвое в годовом выражении) снижение объема счета его текущих операций из-за сокращения торгового профицита РФ.

— Конкурентоспособность РФ держится на макроэкономике — Мониторинг рейтингов — Россия сохранила 43-ю строчку в рейтинге конкурентоспособности стран по версии Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ).

— Кредиты посчитали растратой — СКР завершил расследование дела в отношении экс-главы банка "Глобэкс" — Как стало известно "Ъ", завершено расследование дела в отношении бывшего президента банка "Глобэкс" Виталия Вавилина, который обвиняется в растрате €12,1 млн.

— Полтора года за четыре магнита — Украинец осужден в России за контрабанду запчастей для ракет — Гражданин Украины Николай Коновал, осужденный в России за контрабанду на родину магнитов, которые могли использоваться в производстве ракет классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", в ближайшее время выйдет на свободу.

— Офицеров ФСБ во всем оправдали — В новом военном суде вынесен вердикт по громкому уголовному делу — Как стало известно "Ъ", присяжные недавно созданного 2-го Западного окружного военного суда вынесли первый оправдательный вердикт. В соответствии с ним бывшие генерал-майор и полковник ФСБ были оправданы по обвинению в хищениях из ФГУП "Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации" (ВООП).

— Контрактник заплатит за "Пион" — С военного взыскали ущерб за поломку артиллерийской установки — Как стало известно "Ъ", Нальчикский гарнизонный суд признал виновным в повреждении военного имущества по неосторожности военнослужащего артиллерийской бригады Никиту Проскурина и удовлетворил гражданский иск Минобороны о взыскании с него 25,4 млн руб.

— Госдума заклеймила Америку невъездом — Депутаты отказываются от посещения США после задержания Инги Юмашевой сотрудниками ФБР — Депутаты в ближайшее время воздержатся от официальных поездок в США: такое решение принято на совете Думы в среду.

— Удар по шлему сохранил тяжесть — Мосгорсуд утвердил приговоры фигурантам "дела 27 июля" Ивану Подкопаеву и Кириллу Жукову — В среду Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговоры фигурантам "дела 27 июля" Ивану Подкопаеву и Кириллу Жукову.

— Преемственным курсом идете, товарищи — Сергей Лавров посетил Нур-Султан и убедился, что там все как в Астане — Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Казахстан, где встретился со своим новым коллегой Мухтаром Тлеуберди и был принят президентом Касым-Жомартом Токаевым.

— Разливы нефти поделят на всех — Готовность их устранить могут включить в портовый сбор — "Морспасслужба" признала, что не может выполнить предписание ФАС и снизить цены за несение готовности по ликвидации разливов нефти в портах.

— Пенсионные фонды сбросили акции — НПФ инвестируют накопления в долги — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сокращают свои вложения в акции. По итогам третьего квартала их доля опустилась ниже 6% от пенсионных накоплений, минимального уровня за пять лет.

— Мобильной связи готовят смену поколений — Аналитики ждут появления стандарта 6G — Сети связи 5G, которые еще только начинают запускаться в отдельных странах, уже к 2028 году с трудом будут справляться с растущим объемом передачи данных, прогнозирует Bank of America Merrill Lynch (BofA).

— Инвестбанкам дали заработать — Их комиссионные выросли без санкций — Третий квартал стал для инвестиционных банков, работающих на российском рынке, лучшим таким периодом за последние шесть лет.

— Брокерам сближают позиции — ЦБ попросил профучастников согласовать действия на срочном рынке — ЦБ предложил ввести регулирование по принудительному закрытию позиций клиентов на срочном рынке на уровне стандартов саморегулируемой организации.

— Гарантия от стресса — Пенсионные резервы застрахуют по-особому — ЦБ представил очертания будущей системы гарантирования пенсионных резервов.

— Polymetal зайдет в Томтор — Компания определилась с редкоземельным проектом — Как и предполагал "Ъ", золотодобывающая компания Polymetal собирается в качестве миноритария войти в проект разработки Томторского месторождения редкоземельных металлов.

— Uniper держится за водоканал — Менеджмент не намерен упрощать Fortum задачу поглощения компании — Крупнейшая сделка в европейской электроэнергетике — по увеличению доли финской Fortum в Uniper с 49,99% до 70,5% — может быть отложена.

— ЕС защитился от российского аммиака — Ввозная пошлина на КАС продлена на пять лет — Еврокомиссия, которая в апреле ввела предварительные пошлины на импорт российской карбамидо-аммиачной смеси (КАС), продлила срок их действия на пять лет, несмотря на предупреждения России о готовности оспорить такие меры в ВТО.

— Казахстан спешит забрать контейнеры — Астана просит Москву продать "Кедентранссервис" — Власти Казахстана просят РФ оперативно продать казахстанским железным дорогам принадлежащие "Трансконтейнеру" 50% местного оператора "Кедентранссервис".

— "Мираторг" тонкого помола — Производитель мяса выходит на новый рынок — Собрав под своим контролем 1 млн га земли, крупный производитель мяса АПХ "Мираторг" решил расширить потенциал растениеводческого дивизиона.

— Девелоперы сдали Fusion Park — Бывшие топ-менеджеры "Интеко" продали бизнес-центр — На рынке коммерческой недвижимости закрыта крупнейшая инвестиционная сделка за год.

— Гендиректор задержится на почте — Контракт с Николаем Подгузовым продлят на пять лет — Николай Подгузов, возглавляющий "Почту России" с июля 2017 года, сохранит пост и после акционирования предприятия.

— Из рыбы вычищают льготы — ФАС хочет ограничить налоговые послабления для отрасли — Реформа сбора налогов с рыбопромышленников может пройти по неблагоприятному для бизнеса сценарию.

— "Платон" готовят к навигации — В транспортных компаниях опасаются расходов на передачу информации — Предложения Минтранса по передаче навигационной информации от пассажирских автобусов и грузового транспорта в систему "Платон" не нашли поддержки участников рынка.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Роснефть" и "Нефтегазхолдинг" могут продать от 15 до 20% арктического проекта — Но сперва им нужно добиться от государства налоговых льгот для "Восток ойла" — Госкомпания "Роснефть" и "Нефтегазхолдинг" Эдуарда Худайнатова рассматривают возможность на начальном этапе, сразу после получения налоговых стимулов от государства, продать миноритарную долю в арктическом нефтяном проекте "Восток ойл".

— Признание ФБК иностранным агентом призвано затруднить его участие в политике — Ограничения, наложенные на фонд, могут распространить на всех соратников Навального, считают эксперты.

— Горбачев, Лужков и Шаймиев оказались самыми упоминаемыми политиками прошлого — Эксперты "Петербургской политики" исследовали популярность отставников в СМИ.

— ОЭСР нашла способ увеличить налоговую нагрузку на глобальные компании — Они будут платить налог на прибыль даже в странах, где не работаю напрямую.

— Бизнес и чиновники не могут договориться о выбросах парниковых газов — Нужный для выполнения Парижского соглашения законопроект хотят обсудить сразу с двумя вице-премьерами.

— ФРС США снова начнет скупать активы — Но на этот раз не для стимулирования экономики — Федеральная резервная система (ФРС) США вскоре возобновит покупку казначейских бумаг, но сделано это будет не в рамках денежно-кредитной политики и не для стимулирования экономики, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.

— Как теолог стал гендиректором Nissan — К концу года автогигант возглавит старший вице-президент Макото Утида, прослуживший в компании более 15 лет.

— Россия защищается от европейских лоукостеров — Режим открытого неба в Санкт-Петербурге может быть введен с огромными ограничениями — Российские авиакомпании предлагают Минтрансу разрешить иностранным конкурентам полеты из Санкт-Петербурга в режиме открытого неба только в города не ближе 200 км к тем, куда уже летают из Санкт-Петербурга российские перевозчики.

— Акционер "Уралкалия" оказался должен Сбербанку $3 млрд — Для покупки Дмитрием Лобяком доли в компании был заложен почти весь ее квазиказначейский пакет.

— ВТБ продает офисы рядом с Кремлем за 2,6 млрд рублей — Ранее они принадлежали экс-президенту Банка Москвы Андрею Бородину.

— В России подан первый коллективный иск по новым правилам — Свои претензии на 3 млн рублей к производителю косметики предъявили 29 человек. — В России подан первый коллективный иск по новым правилам, которые заработали с 1 октября. Претензии на 3 млн руб. к производителю косметики "Фем фаталь рус" предъявили 29 человек

— Суд не стал привлекать однокурсника Путина к субсидиарной ответственности — Кредитор рухнувшего "ОФК банка" пока не имеет права подать такое заявление.

— Alibaba, Mail.ru Group и партнеры создали общий бизнес и спланировали новый — Помимо электронной коммерции партнеры займутся платежами.

— Как получить грант в Фонде содействия инновациям — И что начинающие предпринимателям удается сделать на эти деньги.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Восточный экспресс — Министр Александр Козлов об ускоренном развитии дальневосточных территорий России — Прошедший недавно пятый Восточный экономический форум подвел итоги четырех предыдущих в плане реализации проектов, которые уже работают на Дальнем Востоке.

— Рубль потянуло к лире — Россия договорилась с Турцией о расчетах в нацвалютах и приеме карт "Мир" — Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак подписали соглашение о расчетах и платежах в национальной валюте.

— Депозит дороже денег — Крупные банки отказываются от вкладов в евро — Российские банки начали либо полностью закрывать прием вкладов граждан в евро, либо пока оставляют ставку по ним в символические 0,01 процента годовых.

— Упрощение строптивых — Минздрав решил поддержать производство недорогих простых лекарств — В среду в Минздрав пригласили фармпроизводителей: обсуждали конкретные случаи дефектуры (так специалисты именуют отсутствие конкретного лекарства на рынке) по таким важнейшим препаратам, как преднизолон, вакцина против бешенства и некоторым другим.

— Минфин меняет ставку — Подоходный налог для иностранцев и россиян сравняют — Сниженная ставка подоходного налога для иностранцев может начать действовать с 2021 года.

— Далеко уехали — В России резко вырос экспорт машин — Россия почти на треть увеличила в этом году экспорт легковых автомобилей. В основном машины "едут" в страны ближнего зарубежья, но и дальнему они тоже интересны, хоть и в меньшей степени.

— Система "одного клика" — Владимир Путин проверил работу по совершенствованию контроля бизнеса — О совершенствовании механизмов контрольно-надзорной деятельности шла речь на встрече президента с членами правительства в Кремле.

— Врач в нацпроекте — Владимир Путин: Оплата труда медиков должна быть справедливой и мотивировать их к эффективной работе — Владимир Путин обсудил с премьер-министром Дмитрием Медведевым модернизацию первичного звена здравоохранения. По поручению президента правительство подготовило предложения.

— Порошок идет под статью — За продажу сухого алкоголя оштрафуют — За производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции вводится штраф до полумиллиона рублей.

— Не дожидаясь жалоб — Анна Попова предложила изменить правила контрольных закупок — Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что правила проведения контрольной закупки надо изменить — расширить круг проверяющих и их полномочия.

— Отказаться от "бетонных коробок" — Новостройки обяжут сдавать с социальными объектами — Ввод жилья в эксплуатацию по итогам 2019 года составит 75-80 млн квадратных метров. Об этом рассказал на "Правительственном часе" в Госдуме вице-премьер РФ Виталий Мутко.

— Путевка в проверенный лагерь — Сенаторы одобрили пакет законов о безопасном детском отдыхе — С середины следующего года оказывать услуги в сфере детского отдыха смогут только те организации или индивидуальные предприниматели, кто включен в специальный региональный реестр, нарушителей ждут высокие штрафы.

— Пройти процедуру — Президент высоко оценил работу ЦИК, а избранных губернаторов нацелил на диалог с гражданами — Все спорные дела избирательной кампании ЦИК разрешал профессионально и объективно.

— Яблоки "Россия" — Дмитрий Медведев открыл агропромышленную выставку "Золотая осень" — Правительству предстоит сделать еще многое, чтобы отечественное сельское хозяйство стало высокотехнологичным, продуктивным и конкурентоспособным, поэтому поддержка агропромышленного комплекса будет продолжена, пообещал премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Новая "Рижская" — Глубокие станции БКЛ откроют в 2022-м — К 2022 году должен открыться северо-восточный участок Большой кольцевой линии московского метро.

— Что диктует экономика — Корреспондент "РГ" написал экономический диктант — В стране прошел Всероссийский экономический диктант, вот уже в третий раз.

— Четыре месяца не беспокоить — Депутаты предложили не вводить новые налоги в конце года — Группа депутатов предложила ввести новый мораторий на налоги. Не принимать законы по ним с сентября по декабрь.

— Сначала Россия, теперь Китай — Вашингтон развязал визовую войну — Депутаты Госдумы не будут ездить в США из-за ситуации, которая произошла с депутатом Ингой Юмашевой.

— Дом недалеко — Доступность жилья в кредит достигла максимума — Уровень доступности жилья достиг исторического максимума, отмечает Банк России в очередном выпуске "Обзора рисков финансовых рынков".

— Виды на Черное море — Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад по стратегии "сдерживания" России в Черном море. Взгляд заокеанских экспертов более чем странный.

— В экономически обоснованном направлении — Расширение Восточного полигона железных дорог открывает для инвесторов и экспортеров новые возможности развития инфраструктурных проектов.

— Возместил ущерб — Снижен срок активисту, распылившему газ на незаконной акции — Московский городской суд в среду на заседании постановил смягчить на год — с 3 до 2 лет колонии — назначенное районным судом наказание участнику несогласованной с властями акции Ивану Подкопаеву.

— Милостыня для боевика — Задержаны финансисты террористов — ФСБ России вместе со Следственным комитетом и Росфинмониторингом провели масштабную спецоперацию против финансистов международных террористических организаций.

— Копните глубже — Мошенники организовали бизнес на похоронах — Почем стоит похоронить? Этот вопрос из юморески Жванецкого задавали жители Брянской области бизнесменам, оказывающим ритуальные услуги.

— Нобель у вашего уха — Нобелевская премия по химии присуждена за литий-ионные батареи — В среду были названы Нобелевские лауреаты по химии: премия присуждена американцу Джону Гуденафу, британцу Стэнли Уиттингэму и японцу Акире Йосино за разработку литий-ионных батарей.

— Батискаф идет на дно — Проверена техника для спасения подводников — Уникальный глубоководный спасательный аппарат использовали в Авачинском заливе у побережья Камчатки моряки Тихоокеанского флота, которым пришлось эвакуировать со дна моря экипаж условно затонувшей подводной лодки.

— Кому мешает Договор — Соглашения по открытому небу пытаются использовать во внутриполитической борьбе в США — В США раскручивается скандал вокруг возможного выхода страны из международного Договора по открытому небу.

— Грязь N2 — Зачем волонтеры собрали миллионы мешков с мусором — Свыше миллиона добровольцев из 30 регионов приняли участие в акции "Вода России" по уборке мусора на водоемах.

— Посадят за копейки — Алиментщики попадут под статью за выплату символических сумм — Министерство юстиции России подготовило законопроект, который вводит более строгие правила для злостных алиментщиков: под статью Уголовного кодекса можно будет попасть, несмотря на выплату каких-то чисто символических сумм.

— С работой помогут — В России началась модернизация служб занятости — Правительство намерено в ближайшие три года повысить эффективность работы служб занятости, чтобы помочь работодателям увеличить производительность труда.

— Киеву веры нет — Парламент Нидерландов расследует роль Украины в крушении малайзийского "Боинга" — Несмотря на откровенное сопротивление правительства, парламент Нидерландов поддержал требование некоторых депутатов к кабинету министров провести расследование роли Украины в крушении малайзийского "Боинга" MH17.

— Чей Кито будет?— Столицу Эквадора осадили протестующие — В среду было сложно сказать, под чьим контролем находится эквадорская столица Кито. К городу подтягиваются все новые группы манифестантов, перекрываются основные транспортные артерии.

— Не та нынче европа — Украинский чиновник пожаловался на ассоциацию с Евросоюзом — Официальный Киев хочет пересмотреть не только Минские соглашения, но и Соглашение об ассоциации Украины и ЕС в той части, которая относится к торговле.

— Кто не платит по счетам — В бюджете ООН заканчиваются деньги на зарплаты сотрудникам — Организация Объединенных Наций столкнулась с крупнейшим за последнее десятилетие финансовым кризисом. Об этом официально объявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

— В синагогу пришли убивать — В Германии совершен очередной теракт — Выстрелы и взрывы сотрясли в среду тихие улицы рядом с синагогой в немецком городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт).

— Диалог прошел на американской стороне — В Сан-Франциско состоялась осенняя конференция "Диалог Форт Росс" — Традиционная встреча превратилась в авторитетную площадку для обмена мнениями по российско-американским отношениям.

— Белые ночи майора Юрьева — Что общего у Шварценеггера с участковым из Поморья — Жители регионов выбирают лучших народных участковых. Начался второй этап всероссийского конкурса МВД.

— Гаджет для бабушки — В Екатеринбурге установили для пожилых гигантский смартфон — Устройство установили в самом центре мегаполиса — на входе в комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района.

— Тамерлан по-сибирски — Массовая драка со стрельбой в Новосибирске заставила горожан вспомнить лихие 90-е — Возле одного из новосибирских рынков среди бела дня неизвестные открыли стрельбу, в ответ летели палки, обломки кирпичей.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Курдская кольцевая — Чем обернётся военная операция Турции в Сирии — Россия готова выступить посредником в конфликте на северо-востоке Сирии, где Анкара начала операцию против курдских формирований.

— Льготы строгого режима — Бизнес против ограничений для самозанятых — Допускать к режиму для самозанятых только граждан конкретных профессий категорически неприемлемо.. С таким заявлением "Опора России" обратилась к первому вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову, предложившему ранее закрыть доступ к льготам для определённых специалистов.

— Полувиртуальная реальность — Предложена схема легализации eSIM в России — Бизнес предложил Минкомсвязи вариант легализации виртуальных SIM-карт. Новая технология eSIM может заработать в России уже в 2020 году.

— Не местный анамнез — Мигранты помогут решить кадровый вопрос в медицине — Кадровый потенциал российских врачей может покрыть потребность страны в медиках только на четыре процента. Это следует из данных Минтруда и Минздрава.

— Проверяй, не разоряй — Надзор за малым и средним бизнесом не должен мешать развитию предприятий — В ближайшее время в России будет запущен специальный онлайн-сервис, который позволит представителям малого и среднего бизнеса в один клик сообщать о нарушениях во время ведомственных проверок. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства в Кремле.

— Батарея — огонь — За что дали Нобелевку по химии — Нобелевской премии по химии в 2019 году удостоились учёные, внесшие основной вклад в разработку литий-ионных батарей, использование которых помогло создать компактные телефоны, ноутбуки и электромобили.

— Работа без прикрытия — Почти 80% банков не выдержат хакерской атаки — 78 % российских финансовых компаний не в состоянии противостоять масштабной кибератаке. Это следует из аналитического опроса Positive Technologies.

— Невидимые ракеты — Что помешало отводу войск в Донбассе — В ДНР на участке возле села Петровского противоборствующие стороны попытались развести живую силу и технику.

— Умелые ручки — В детских садах намерены ввести робототехнику — В детских садах могут появиться новые образовательные программы по естественным и инженерно-техническим дисциплинам. Занятия будут проводиться с элементами робототехники.

— Запахло штрафом — Родителей курящих детей предложили наказывать рублём — Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность.

— Заявочный ремонт — Жаловаться на дороги разрешат на сайте госуслуг — Россияне смогут пожаловаться на некачественные автодороги на портале госуслуг gosuslugi.ru. Сервис должен заработать в конце года, следует из протокола заседания проектного комитета, возглавляемого вице-премьером Максимом Акимовым.

— "Никого я не увольнял, кроме двух десятков человек" — Директор онкоцентра им. Н.Н. Блохина Иван Стилиди — о причинах и последствиях скандала, зарплатах своих замов и борьбе с поборами.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Алексею Навальному нашли заграничное финансирование — Три вопроса о признании ФБК иностранным агентом — После обысков в филиалах Фонда борьбы с коррупцией по делу об отмывании денег Минюст признал его иностранным агентом. Это может осложнить отчетность для организации, но вряд ли ударит по имиджу ФБК, считают эксперты.

— Генерал Шаманов начал наступление на бюджет — Глава комитета Госдумы по обороне заявил об игнорировании потребностей военнослужащих — Комитет Думы по обороне во главе с Владимиром Шамановым заявил о тотальном игнорировании его предложений правительством.

— Прогнозный пессимизм — Депутаты раскритиковали представленный правительством сценарий развития российской экономики — Прогноз правительства до 2022 года предполагает инерционный путь развития России, считают депутаты Госдумы. В нем не заложен переход к инновационной экономике, сохраняется ориентир на экспорт сырья как основной драйвер роста.

— Фонд земель сельских — Две трети российских полей могут передать в новую федеральную структуру — В правительстве обсуждают идею создать федеральный фонд земель сельхозназначения: в него могут войти земли федеральной и муниципальной собственности, бесхозные участки и территории, изъятые у частных собственников.

— Mail.Ru и AliExpress залезают в общий кошелек — Зачем российской технологической компании и глобальному маркетплейсу новый сервис электронных платежей — После закрытия сделки по созданию компании AliЕxpress Russia партнеры анонсировали запуск еще одного СП, которое будет работать в сфере электронных платежей. Партнерство может локализовать в России сервис Alipay, считают эксперты.

— Китай ударит по рынку Molnia — В России появится онлайн-магазин бытовой техники и электроники из КНР — AliExpress запускает онлайн-площадку Molnia Electronics. Новый интернет-магазин приведет в Россию китайские бренды техники и электроники, а также вернет на рынок телевизоры Toshiba, которые не продаются у нас с 2015 года.

— Производителей продуктов хотят спустить с пальмы — Для чего предлагается ввести норму содержания вредных веществ в растительных маслах — Евразийский союз вслед за ЕС начал обсуждать ввод ограничений концентрации вредных веществ в растительном масле, в том числе в пальмовом. Участники пищевого рынка опасаются коллапса, если требования введут без переходного периода.

— Власти высказали полярное мнение — Правительство ищет альтернативы льготам для арктических проектов — Вместо налоговых льгот новые арктические проекты "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова могут получить поддержку в виде экспериментального налога, а старые — субсидии.

— Большой секрет компании — Как сохранить производственные тайны — Большинство изобретателей, как частных лиц, так и предприятий и организаций, стремятся защитить свою идею с помощью патента. Но для промышленного предприятия одного этого метода недостаточно. Что еще поможет предотвратить утечку производственных секретов?