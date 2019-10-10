МОСКВА, 10 окт /ПРАЙМ/. Приток мигрантов в Россию по итогам 2019 года должен составить рекорд за последние 10 лет, однако в абсолютных показателях их общее число составляет всего 8% от населения страны, рассказала РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

По данным Росстата, на 1 января 2019 года численность населения РФ — 146,8 миллиона человек.

"По оценкам ООН и Всемирного банка по абсолютному числу мигрантов лидируют с огромным отрывом США – более 50 миллионов человек, затем Саудовская Аравия – более 37, Германия и Россия – более 12, Великобритания и ОАЭ – более 8, Франция и Канада – чуть менее 8 миллионов человек", — рассказала Егорова.

Однако, по этому показателю "трудно оценить – много или мало". "Поэтому воспользуемся более привычным показателем — удельный вес мигрантов в численности населения страны – и увидим довольно интересную и скорее неожиданную ситуацию. Лидирующие позиции занимают страны Ближнего Востока: ОАЭ – более 88% всего населения – мигранты, Кувейт – 75, Катар – 65, Бахрейн – 48, Оман – 45, Саудовская Аравия – 37%, в Швейцарии – почти 30%, США и Германии мигранты составляют плюс-минус 15%, Великобритании и Франции – 12%, в России, при ее четвертом месте по абсолютным показателям – чуть более 8%", — сообщила специалист.

Егорова отметила, что "среди европейских стран довольно высокая доля мигрантов в скандинавских странах — Швеция —17%, Норвегия – 15%, Исландия – 13% и лишь в Финляндии – всего 7%, особо выделяются в Европе карликовые государства, где больше половины населения – мигранты: Лихтенштейн – 65, Монако – 55, Андорра – 53, Люксембург – 45%". Среди дальних стран высокий процент мигрантов наблюдается также в Канаде – 21%, Австралии – почти 29%, Гонконге – 39%, Израиле – 24%, Новой Зеландии — 23%.

"Таким образом, можно проследить довольно простую житейскую логику – большая часть мигрантов в абсолютном выражении предпочитает жить в экономически развитых странах мира", — заключила эксперт.