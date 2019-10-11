МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Подозреваемую в в организации схемы вывода за рубеж свыше 1 млрд рублей задержали в Москве. Как сообщает РИА Новости, 34-летняя женщина была задержана сотрудниками МВД и ФСБ, ей предъявлены обвинения.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, злоумышленники предоставляли в российские банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов РФ под видом исполнения внешнеторговых контрактов, используя при этом реквизиты подконтрольных фиктивных фирм.

По предварительной информации, общая сумма выведенных за пределы России с 2015 по 2018 годы денежных средств превысила один миллиард рублей.

Обыски в связи с этим делом прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Было проведено изъятие более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, а также около сотни электронных ключей от системы "Банк-Клиент", персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также свыше 23 миллионов рублей.

Идет предварительное расследование.