ТЕГЕРАН, 11 окт — ПРАЙМ. Взрыв произошел на иранском танкере Sanitized в Красном море в пятницу утром, сообщает агентство ISNA со ссылкой на источники.

По данным агентства, взрыв на танкере Национальной иранской нефтяной компании произошел в 60 милях от портового города Джидда в Саудовской Аравии. В результате взрыва повреждены два основных отсека с нефтью, произошла утечка топлива.

Специалисты в данный момент выясняют причину взрыва, сообщает агентство, отмечая, что взрыв мог быть терактом.

Как сообщил позднее телеканал Press TV со ссылкой на подрядчика компании, танкер Национальной иранской нефтяной компании мог загореться у берегов Саудовской Аравии из-за попадания в него двух ракет.

Экипаж танкер находится в безопасности, никто не пострадал. По данным агентства, ситуация на судне после взрыва находится под полным контролем.