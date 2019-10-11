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МОСКВА, 11 окт /ПРАЙМ/. США и Китай достигли частичных договоренностей в сфере торговли, которые могут позволить достичь перемирия в торговой войне, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Согласно источникам, в рамках соглашения Китай пойдет на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот, пишет агентство.

Министр финансов США Стивен Мнучин позднее отказался комментировать эту информацию. По его словам, США и Китай провели "два дня плодотворных переговоров", и другие комментарии появятся только после того, как результаты будут обсуждены с президентом США Дональдом Трампом.

Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем проходит на текущей неделе в четверг и пятницу. Ранее Трамп заявил, что Китай хочет достичь сделки, а переговоры между странами идут хорошо.

Переговоры проходят всего за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения пошлин США на китайские товары. На фоне позитивных заявлений трейдеры оценивают перспективы достижения частичного соглашения по торговле между странами.