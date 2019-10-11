ВАШИНГТОН, 11 окт /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп предоставит минфину США широкие полномочия на введение существенных санкций в отношении Турции из-за ее военной операции в Сирии, заявил журналистам глава американского минфина Стивен Мнучин.

"Я только что встречался с президентом Трампом, и он авторизовал и подпишет новый указ, который дает минфину США в консультациях с ним (президентом) и госсекретарем (Майком) Помпео право на введение очень серьезных санкций, которые могут быть направлены на любое физлицо, связанное с правительством Турции. Это будут и первичные, и вторичные санкции", — сказал он.

По словам Мнучина, Трамп обеспокоен военной операцией Турции в Сирии, которая может быть направлена на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, а также религиозные и национальные меньшинства.

"Хотел бы подчеркнуть, что в настоящий момент мы не вводим санкции. Но, как президент сказал, он дает нам существенные права", — сказал он.

Мнучин отметил, что это "очень мощные санкции", но выразил надежду, что прибегать к ним не придется. Он также заверил журналистов, что США при необходимости могут заморозить экономику Турции.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.