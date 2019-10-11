США отложат повышение пошлин на китайские товары, намеченное на 15 октября - агентство
ВАШИНГТОН, 11 окт /ПРАЙМ/. Договоренности США и Китая по торговле предусматривают отсрочку намеченного на 15 октября повышения США пошлин на китайские товары, сообщает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на свой источник.
Договоренности двух стран включают соглашение по валюте, отсрочку введения тарифов, изначально запланированных на вторник, уточняет агентство.
Чуть ранее агентство сообщало, что в рамках соглашения Китай также пойдет на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот.
Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем проходит на текущей неделе в четверг и пятницу.
https://1prime.ru/News/20191011/830401633.html