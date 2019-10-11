ВАШИНГТОН, 11 окт /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что США удалось достичь значительной сделки с Китаем.

По его словам, стороны достигли "первой содержательной стадии договоренностей ".

Ранее агентство Блумберг сообщило, что США и Китай достигли частичных договоренностей в сфере торговли, которые могут позволить достичь перемирия в торговой войне. Согласно источникам, в рамках соглашения Китай пойдет на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот.

По данным агентства Рейтер, договоренности также предусматривают отсрочку намеченного на 15 октября повышения США пошлин на китайские товары.

Переговоры проходят всего за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения пошлин США на китайские товары. На фоне позитивных заявлений трейдеры оценивают перспективы достижения частичного соглашения по торговле между странами.