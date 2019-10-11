ВАШИНГТОН, 11 окт /ПРАЙМ/. Первая фаза сделки между США и Китаем по торговле может быть подписана через несколько недель на саммите АТЭС в Чили, который пройдет 16-17 ноября, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы пришли к договоренностям, вполне годным для того, чтобы быть подписанными. Может, это займет три недели, четыре недели, пять недель. Как вы знаете, мы все соберемся в Чили на большом саммите. Может, это будет там", — сказал он в пятницу журналистам.

По его словам, договоренности охватывают вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, финансовыми услугами, закупками сельскохозяйственной продукции в США на 40-50 миллиардов долларов.