ЛА-ПАС, 11 окт /ПРАЙМ/. Концерн Siemens вложит в инфраструктуру Колумбии 500 миллионов евро, сообщил президент латиноамериканской страны Иван Дуке.

"Мы приветствуем инвестиции в 500 миллионов евро, которые Siemens вложит в нашу страну, в сектора, которые содержатся в нашем национальном плане развития", — написал он в Twitter.

В их числе он назвал инфраструктуру, технологии, передачу энергии, здравоохранение и транспорт.