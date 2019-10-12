ВАШИНГТОН, 11 окт /ПРАЙМ/. Соединенные Штаты почти достигли соглашения с Китаем по вопросам валютного регулирования и финансовых рынков, заявил министр финансов США Стивен Мнучин, общаясь с журналистами по итогам переговоров с китайской делегацией в пятницу.

"У нас были обсуждения с Центробанком Китая, у нас также была дискуссия по финансовым вопросам, по финансовым рынкам. Мы практически закончили (переговоры) по этим вопросам. Как мы все знаем, мистер президент, проблема с валютным курсом была важнейшей темой для вас, начиная с вашей первой кампании. У нас почти есть соглашение по поводу обменного курса на рынке", — сказал Мнучин, поясняя, каких успехов удалось достичь с КНР по вопросам валюты и финсервисов.

Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся в четверг и пятницу. Важнейшим решением администрации США по их итогам стало достижение договоренности отложить введение пошлин 15 октября на китайские товары, ввозимые в США.