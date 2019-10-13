КИЕВ, 13 окт /ПРАЙМ/. Замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова заявила, что несмотря на ситуацию с Приватбанком, переговоры с Международным валютным фондом продолжаются.

Ранее в интервью агентству Reuters Рожкова заявила, что ситуация с Приватбанком может негативно сказаться на выделении очередного транша МВФ Украине.

"Неопределенность дальнейшей судьбы Приватбанка не закрыла двери для договоренностей с МВФ о новой программе сотрудничества. Диалог с МВФ продолжается и будет продолжаться — уже скоро мощная команда правительства и НБУ поедет в Вашингтон для участия в ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка, где состоится новый раунд переговоров с Фондом. Сейчас как раз проходит подготовительный процесс к этой поездке", — написала Рожкова в воскресенье в Facebook.

Однако она отметила, что МВФ внимательно следит за развитием ситуации с Приватбанком и "хочет быть уверен, что не будет ревизии реализованной реформы банковского сектора и деньги налогоплательщиков, потраченные на его очистку, будут возвращены". "А это — и о реформе судов, и о верховенстве права, и об уважении к независимости НБУ принимать решение в отношении банков, необходимые для обеспечения финансовой стабильности", — отметила она.

По ее словам, дальнейшая ситуация с банком "будет для Фонда (как и для остального мира) показательным свидетельством, того какое будущее ждет Украину при новой власти, — то, где в приоритете интересы обычных украинцев, или то, где отстаиваются интересы олигархов".

Правительство Украины национализировало Приватбанк, крупнейший в стране частный банк, в конце 2016 года. Министерство финансов, ставшее владельцем 100% акций, заявляло, что государство вложило в Приватбанк после национализации почти 6 миллиардов долларов, обеспечив его финансовую стабильность.

Суд в Киеве в апреле признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. НБУ обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка. Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов Верховного суда по данному вопросу.

В сентябре суд в Киеве начал слушать иск о незаконности национализации Приватбанка по сути. По словам адвоката Андрея Пожидаева, в суде рассматривается законность договоров, которые заключались государством в процессе выведения Приватбанка с рынка. Истцами выступили украинский бизнесмен, бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский и компания Triantal Investments Ltd. Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым привлечение международных независимых экспертов для урегулирования вопросов с Приватбанком еще до суда.