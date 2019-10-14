МОСКВА, 14 окт /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай начал выполнять договоренности по торговой сделке с США и уже покупает американскую сельскохозяйственную продукцию.

По его словам, условием сделки с Китаем была незамедлительная покупка американской сельхозпродукции в большом количестве, "не дожидаясь подписания сделки через три-четыре недели".

"Китай уже начал покупать сельскохозяйственную продукцию у наших великих патриотов-фермеров", — написал Трамп в Twitter.

"Мы завершим масштабную первую фазу сделки и затем перейдем ко второй фазе", — добавил он.

Ранее министерство коммерции Китая сообщило, что китайская сторона достигла с США значительного прогресса в нескольких областях после нового раунда торговых и экономических переговоров. Трамп, в свою очередь, заявил, что США и Китай достигли "первой содержательной стадии договоренностей".

Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся в четверг и пятницу. Важнейшим решением администрации США по их итогам стало достижение договоренности отложить введение пошлин 15 октября на китайские товары, ввозимые в США. Президент США Дональд Трамп заявил, что первая часть сделки США с Китаем может быть подписана на саммите АТЭС в Чили. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что договоренности охватывают вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, финансовыми услугами, закупками сельскохозяйственной продукции в США на 40-50 миллиардов долларов.