ДОХА, 14 окт /ПРАЙМ/. Власти Саудовской Аравии выдали четыре лицензии российским компаниям, чтобы инвестировать в строительство, архитектуру, информтехнологии и прочее, сообщил в понедельник министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджид Абдалла аль-Кассаби.

"Для укрепления партнерства в частном секторе между нами было подписано 17 меморандумов о взаимопонимании в области искусственного интеллекта и железных дорог, искусственных спутников, энергетики и нефтехимии. Мы выдали четыре лицензии как инвесторам российским компаниям, которые специализируются на строительстве, развитии недвижимости, информационных технологиях, финансовых инвестициях, архитектуре", — написал в Twitter аль-Кассаби после завершения работы в Эр-Рияде российско-саудовского инвестиционного форума.

В работе приняли участие главы компаний и госорганизаций из двух стран.