ЭР-РИЯД, 14 окт /ПРАЙМ/. Военно-техническое сотрудничество России и Саудовской Аравии обсуждалось в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию в понедельник, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Обсуждалось военно-техническое сотрудничество", — сказал Песков.

"Обсуждается, имеются планы. Надеемся, что этот диалог тоже будет продолжаться", — добавил он.

Песков при этом не стал конкретизировать, было ли сказано лидерами двух стран что-то новое по возможности поставок в королевство системы ПВО С-400.