МОСКВА, 15 окт /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы во вторник продолжит рассмотрение иска министерства обороны России, требующего взыскать с Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) около 49,7 миллиарда рублей.

В этом иске оборонное ведомство требует от ответчика выплатить неустойку по госконтракту от 27 августа 2013 года на изготовление самолетов для ВМФ и ВВС.

Изначально в ноябре 2018 года от Минобороны поступил иск к ОАК на 5,4 миллиарда рублей. В мае суд по ходатайству истца увеличил сумму иска до 15,5 миллиарда рублей, а в июне объединил в одно производство с этим иском еще два спора между Минобороны и ОАК. На предыдущем заседании в августе истец снова увеличил сумму иска – до 49,7 миллиарда рублей.

Как пояснил тогда представитель истца, при анализе спецификаций контракта добавились новые пункты работ, которые должны были выполняться подрядчиками. Сумма неустойки рассчитана на остаток, начиная с 30 декабря 2017 года по 28 августа 2019 года, сказал юрист Минобороны.

Представитель ОАК назвал очередное уточнение суммы иска, в котором "истец заявляет требования, видимо, по нескольким тысячам пунктов спецификации", злоупотреблением правом. По его словам, "восемь месяцев истец только формулировал исковые требования".

Суд в августе принял отказ Минобороны от иска в части требований на сумму около 1,7 миллиарда рублей по работам, выполненным самолетостроительным заводом "Авиакор", входящим в корпорацию "Русские машины" Олега Дерипаски. Ранее суд привлек "Авиакор" к делу в статусе третьего лица.

ОАК, созданная в 2006 году, объединяет ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы. В конце 2018 года 92,31% акций ОАК были переданы "Ростеху". Также акционером ОАК является ВЭБ (4,5%). Частным лицам принадлежит 3,2% корпорации.