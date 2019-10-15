ВАШИНГТОН, 15 окт /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции в связи с ситуацией в Сирии, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, целью которого является оказать давление на Турцию, чтобы она прекратила военное наступление против северо-востока Сирии и немедленно заключить прекращение огня. Исполнительный указ дает министерствам финансов и госдепартаменту полномочия рассматривать и вводить санкции против частных лиц, организаций или лиц, связанных с правительством Турции и участвующих в действиях, которые создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии", — говорится в письменном заявлении Помпео.

"Три высокопоставленных чиновника Турции, министерства энергетики и обороны были внесены в список санкций в соответствии с этими полномочиями одновременно с подписанием указа", — отмечается в заявлении.

Ранее министерство финансов объявило, что ввело санкции против министров обороны и энергетики Турции, а также зампреда правящей Партии справедливости и развития Турции.