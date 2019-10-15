ДУБАЙ, 15 окт /ПРАЙМ/. Экономическое сотрудничество между Россией и ОАЭ переросло кооперацию в нефтяной отрасли на основе ОПЕК+ и теперь затрагивает самые разные области, в том числе атомную энергетику и космос, сказал РИА Новости по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Абу-Даби эмиратский эксперт по экономическим вопросам, директор по региональному развитию международного банка LanceBank Наиль аль-Джавабара.

Во вторник Путин нанес государственный визит в ОАЭ, на полях которого было подписано десять инвестсоглашений на сумму в 1,3 миллиарда долларов.

"Теперь экономические отношения между Россией и ОАЭ включают в себя не только сотрудничество в нефтяной сфере или на платформе ОПЕК+, но и затрагивают ядерную энергетику, сотрудничество в космосе, создание инфраструктурных проектов, технологические проекты, сельское хозяйство. Намерение довести объем совместных инвестиций с 2,3 миллиардов до десяти миллиардов свидетельствует о правильном направлении развития экономики двух стран", — отметил эксперт.

Он напомнил, что в ОАЭ в настоящее время работают три тысячи российских компаний, существуют 276 российских брендов, 25 представительств различных компаний. "Взаимное сотрудничество окажет большое влияние на развитие эмиратской и российской экономик", — заключил аль-Джавабара.