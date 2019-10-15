КИЕВ, 15 окт /ПРАЙМ/. Украинская делегация вылетела в Вашингтон для переговоров с МВФ и другими международными финансовыми организациями, сообщила во вторник министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что группа министров поедет в США и проведет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) по новой программе.

"Украина завершает свой рабочий день, а мы небольшой делегацией начали свой долгий перелет в Вашингтон, где следующие несколько дней будем проводить активные переговоры как со всеми IFIs (международными финансовыми организациями — ред.), так и с коллегами из европейских минфинов, американского казначейства и инвесторами", — написала Маркарова в Facebook.

Миссия МВФ посетила Киев 12-26 сентября. По итогам визита МВФ заявил, что в ближайшие недели продолжит обсуждать новую кредитную программу для Украины. Однако в заявлении были отмечены слишком низкие темпы роста экономики Украины.