БУЭНОС-АЙРЕС, 15 окт /ПРАЙМ/. Предприниматели за время протестов в Эквадоре потеряли более 2,3 миллиарда долларов, сообщает издание El Universo со ссылкой на Промышленную палату Гуаякиля.

Речь идет о продуктах и товарах, которые не были доставлены вовремя, об экспортных поставках, которые не были осуществлены, о бизнесе, который не был открыт, и о сырье, которое не дошло до производств.

В свою очередь Федерация экспортеров Эквадора сообщает о потерях в более чем 300 миллионов долларов, в первую очередь по поставкам бананов. Организация намерена добиваться справедливости в суде, прежде всего от Конфедерации коренных народов, которых она считает ответственными за протесты в стране.

Туристический сектор понес потери в 40 миллионов долларов. По данным Федерации туризма страны, Кито терял 2,5 миллиона долларов в день, а Гуаякиль (самый крупный город страны) от 3 до 3,5 миллионов долларов в день.

В первую неделю протестов предприниматели сообщали о многочисленных случаях вандализма: протестующие разграбили несколько виноделен, фирмы по производству бумаги, цветов, продуктов питания. Они также захватили несколько общественных зданий. Завод Parmalat, обрабатывающий 100 тысяч литров молока в день, был парализован. Была остановлена добыча на трёх месторождениях государственной Petroamazonas, потери составляют почти 60 тысяч баррелей в день.

Протесты в Эквадоре продолжались с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. В воскресенье вечером власти и оппозиция в Эквадоре договорились о немедленном прекращении конфронтации. Взволновавший граждан страны указ будет пересмотрен.