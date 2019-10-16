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КОММЕРСАНТ

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— Замкнутый краб — Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов — Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб.

— Отходы набирают аппаратный вес — Реформа расширенной ответственности производителей обойдется бизнесу еще дороже — Доработанный Минприроды проект реформы института расширенной ответственности производителей (РОП) — с ним не согласны ни бизнес, ни Минфин, ни ученые — по-прежнему предлагает лишить компании права самостоятельно управлять отходами, обязать их платить новый налог, а распорядителем его поступлений в специальный фонд сделать госкомпанию "Российский экологический оператор".

— "Росгеология" поработала на износ — Компания просит 10 млрд рублей из бюджета — Как стало известно "Ъ", "Росгеология" попросила правительство о докапитализации на 10,3 млрд руб., которые хочет вложить в модернизацию оборудования.

— Магазины на топчане — Телеканалы для покупок хотят сэкономить на вещании — Рынок "магазинов на диване" переживает кризис на фоне снижения покупательской способности населения.

— Бюджетное правило оказалось прибыльным — Поправки к бюджету 2019 года увеличивают расходы при снижении нефтяных доходов — "Ъ" стали известны основные параметры поправок к текущему бюджету 2019 года, разработанные Минфином.

— Охота за тенью закончена — ВС подтвердил привлечение к ответственности негласного владельца крупной компании — Пятилетнее противостояние ФНС и владельца одного из крупнейших производителей и импортеров алкоголя в Санкт-Петербурге — группы "Ладога" Вениамина Грабара — закончилось победой службы.

— Треть работников трудятся "в тени" — Мониторинг рынка труда — В неформальных трудовых отношениях в России состоит треть (32,5%) экономически активного населения, около 25 млн человек, свидетельствуют данные опроса Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС.

— Эмираты не ударили в грязь дворцом — Как наследный принц ОАЭ показал себя президенту России — 15 октября президент России Владимир Путин прибыл в Объединенные Арабские Эмираты.

— Ученых исключили из Красной книги — Они потеряют большинство в комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам — Вокруг Красной книги снова разгорается скандал: Минприроды существенно скорректировало состав комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам.

— Госдума стала строже к себе — Депутатов будут лишать руководящих должностей за недостоверные декларации о доходах — Госдума ужесточила ответственность депутатов за отдельные нарушения трудовых обязанностей.

— Виктор Золотов усиливает внутреннюю безопасность — Войска национальной гвардии вооружатся детекторами лжи — Как стало известно "Ъ", депутатами Госдумы вместе с представителями Росгвардии подготовлен законопроект, в соответствии с которым существенно расширяются ее полномочия в сфере обеспечения собственной безопасности.

— Полиции урезали зону отдыха — Осуждены участники хищения земли у санатория МВД — В Сочи суд признал четверых местных жителей виновными в хищении прав на участок, принадлежащий санаторию МВД "Салют", еще один подсудимый скрылся и объявлен в розыск.

— С инструктора взыскали самолет — Военного техника обязали заплатить Минобороны за разбитый Ан-26 — Как стало известно "Ъ", Минобороны взыскало стоимость разбитого тридцатилетнего самолета Ан-26 с бывшего борттехника-инструктора капитана ВВС Юрия Терешина.

— В контракт ФСИН вписывают экстрадицию — Трое обвиняемых в злоупотреблении на 160 млн рублей ждут суда, а их подельник задержан во Франции — Во Франции по запросу Генпрокуратуры России задержан бывший заместитель руководителя Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОиС) ФСИН РФ Павел Щетинин.

— Неуставная правозащита — "Ъ" изучил, за какие нарушения Минюст требует закрыть движение "За права человека" — Министерство юстиции РФ направило в Верховный суд иск о ликвидации правозащитной организации "За права человека" (ЗПЧ).

— Порядок номеров не выстраивается — Госавтоинспекция и Минэкономики спорят о правилах продажи госзнаков — ГИБДД России и Минэкономики не могут договориться о судьбе так называемых красивых номеров.

— СКР наступил на горлышко собственному обвинению — Бутылку в "деле 27 июля" следствие теперь считает угрозой, а не инструментом насилия — Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в новой редакции фигурантам "дела 27 июля" Айдару Губайдулину и Самариддину Раджабову.

— Турецкую сталь испытают на прочность — Сирийских курдов защитят американскими пошлинами — Военная операция Турции на севере Сирии вызвала новый серьезный кризис в отношениях Анкары с США и их союзниками по НАТО.

— "Мы не хотим взаимного гарантированного уничтожения" — Заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу о возросшей угрозе ядерной войны — В начале ноября в Москву на организованную Центром энергетики и безопасности конференцию по нераспространению прибудет замгенсека ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

— Должники выбились из графика — Банки подготовили работу взыскателям — Каждый второй заемщик допускает просрочку по потребительскому кредиту, свидетельствуют данные бюро кредитных историй (БКИ) и коллекторов.

— ФАС очищает промысел от брака — Служба нашла иностранца в семье рыболовов — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Росрыболовство нашли новые предлоги, чтобы запретить добычу рыбы компаниям, находящимся под иностранным влиянием.

— У российской стали наметилось несварение — Крупнейшие игроки сокращают выпуск — Крупнейшие российские металлургические компании демонстрируют снижение выпуска стали за девять месяцев на фоне снижения мировых котировок. Сильнее всего — на 9% — упал выпуск у НЛМК на фоне масштабных ремонтов.

— Клиентов раскладывают по пакетам — Сбербанк планирует продавать услуги в наборе — Правительство внесло в Думу законопроект о "банковском роуминге", а Сбербанк заговорил о переходе от комиссий за отдельные операции к пакетному обслуживанию клиентов.

— В автосалонах Крыма выставили кредиты — Дилеры объехали санкционные риски — Хотя Крым был присоединен к России более пяти лет назад, до сих пор там отсутствовало такое явление, как оформление автокредитов непосредственно в дилерских салонах.

— Фактор субсидии — Государство поможет факторинговым компаниям — Участники факторингового рынка добились, чтобы Минпромторг рассмотрел вопрос включения факторинговых компаний в программы поддержки экспорта.

— Управляющие обналичивают торговую войну — Вложения в рисковые активы сокращаются по всему миру — Международные инвесторы не верят в скорое заключение торгового мира между США и Китаем, поэтому наращивают долю наличности в своих портфелях, корректируя вложения в рисковые активы.

— В банках заметили плохих заемщиков — Рынок потребкредитования охладится без ЦБ — Банки получили первые тревожные сигналы, связанные со способностью населения обслуживать кредиты.

— Подшипники национального вращения — Большинство стран СНГ против перевода вагонов на кассетный тип — В Совете СНГ по железнодорожному транспорту, который должен ввести для России ранее согласованный режим форсированной замены подшипников на всех вагонах на кассетные, возникли серьезные разногласия.

— Группа ИСТ распрощалась с вагонами — Ее парк передан "Модум-Трансу" Артема Чайки — Группа ИСТ Александра Несиса, не имея возможности противостоять административному давлению, вышла из операторского бизнеса.

— Девелоперы уехали с дач — В Подмосковье стало меньше элитных коттеджей — Придирчивость покупателей и их стремление покупать элитную загородную недвижимость только с большим дисконтом заставили большинство профессиональных девелоперов покинуть этот рынок.

— Crocus Group нашла "Кассира" — Группа передала билетному оператору управление продажами на свои мероприятия — Crocus Group Араса Агаларова на три года передала продажи билетов на мероприятия своих концертных площадок, включая Crocus City Hall и Vegas City Hall, оператору "Кассир.ру".

— "Благосостояние" отключилось от Wi-Fi — УК НПФ продала пакет в "МаксимаТелеком" — Управляющая компания (УК) НПФ "Благосостояние" вышла из оператора сетей Wi-Fi в метрополитене Москвы и Санкт-Петербурга "МаксимаТелеком".

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Победа" поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию — Беспрецедентный рост вызван действиями транспортной прокуратуры — Билеты на рейсы лоукостера "Победа" из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро.

— Губернаторы снова могут возглавить региональные отделения "Единой России" — Это нужно для поднятия рейтинга партии перед выборами в Госдуму 2021 года — "Единая Россия" может вернуться к практике избрания губернаторов лидерами региональных отделений, рассказали "Ведомостям" человек в партии, собеседник, близкий к администрации президента, и несколько региональных чиновников.

— СКР продолжает искать компромат на фонд Навального — Для этого ему пришлось сильно расширить круг поиска доказательств — Во вторник СКР провел в 30 городах России новую серию обысков у сторонников оппозиционера Алексея Навального в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).

— Российские военные начали патрулировать сирийский город Манбидж — Там находится линия соприкосновения турецких и сирийских войск — Сирийские правительственные войска заняли во вторник приграничный город Манбидж, который контролировался курдами, после вывода оттуда американских войск, заявило российское министерство обороны.

— "Росатом" намерен сделать из опасных отходов вторичное сырье — Экологи опасаются, что это будет небезопасно — Особо опасные отходы (1-го и 2-го класса опасности) могут стать вторичным сырьем, следует из материалов госкорпорации "Росатом" ("Ведомости" ознакомились с содержанием, подлинность подтвердил представитель госкорпорации).

— ФАС предлагает оставлять компаниям разницу между их тарифом и эталоном — Но ее надо будет направить на инвестиции в развитие компании — Если тариф будет выше эталонов, не предлагаем первый снижать, а хотим разницу полностью направить на инвестиции в саму компанию, которая может ликвидировать утечки воды, если это водоканал, или потери электроэнергии, если это электросетевое хозяйство, сказал руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев на Всероссийском семинаре по тарифному регулированию.

— Юрий Денисов: "Теперь, я надеюсь, пришла эра фондового рынка" — Председатель правления Московской биржи – о правильных стратегиях инвестирования, запуске маркетплейса и перспективах российского фондового рынка — Московская биржа, главная торговая площадка страны, растет, развивается, меняет приоритеты вместе с рынком.

— Компания Евтушенкова и его партнеров получит эксклюзивное право разливать "Ессентуки" — Прибыль от этого бизнеса будет и у государства — На совещании 3 сентября у первого зампреда правительства Антона Силуанова решено поддержать – после доработки финансовой модели, правил корпоративного управления и согласования торговой политики – объединение недропользователей в Кавказских Минеральных Водах на базе компании "Холдинг аква".

— Власти хотят запретить иностранцам проектировать в России "зеленые" электростанции — Это может привести к удорожанию строительства — Проектированием и монтажом электростанций на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) должны заниматься только российские компании, не подконтрольные иностранным организациям или государствам, считает Минпромторг.

— Saudi Aramco может выплатить организаторам своего IPO до $450 млн комиссионных — Но по сравнению с рекордной эмиссией это немного — Банки, готовящие крупнейшее IPO в мировой истории, могут претендовать на одну из самых значительных выплат.

— "Лукойл" получил 5% нефтегазового месторождения в ОАЭ — Сделка стоимостью $190 млн должна увеличить добычу российской компании на 300 000 т нефти в год — Во время визита президента России Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов подписал документы о закрытии сделки по приобретению 5% в концессии по разработке шельфового проекта Гаша (Ghasha).

— Блокчейн будет охранять зерно для Мосбиржи — Национальный расчетный депозитарий и Россельхозбанк выпустят зерновые токены — Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Россельхозбанк взялись за цифровизацию учета зерна с помощью блокчейна, сообщил предправления НРД Эдди Астанин.

— Московская биржа будет тратить на дивиденды не менее 60% чистой прибыли — Но промежуточные дивиденды биржа платить не намерена — Московская биржа со следующего года будет направлять на дивиденды не менее 60% чистой прибыли по МСФО.

— РЖД ухудшила прогноз погрузки по итогам 2019 года — Теперь вместо роста компания ожидает падения — По итогам 2019 г. погрузка на сети РЖД может сократиться на 0,5% до 1,284 млрд т, следует из обновленного финансового плана госмонополии, с копией которого ознакомились "Ведомости".

— Продажи коммерческого транспорта по итогам года упадут — Ожидаемый рост продаж в оставшиеся месяцы не сможет компенсировать падение в первом полугодии, считают эксперты и участники рынка — Российский рынок коммерческих автомобилей, который рос в 2016–2018 гг., в текущем году переживает стагнацию.

— Понемногу люди начинают задумываться об экологии — Гендиректор Mercedes-Benz Vans в России – о рынке LCV и пикапов, приостановке выпуска Sprinter Classic и сотрудничестве с кузовостроителями — Первой инвестицией Daimler в российское производство коммерческих автомобилей стала покупка доли в "Камазе" в 2008 г., а затем создание с ним совместного предприятия для выпуска тяжелых грузовиков Mercedes-Benz.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Матрица улики — Александр Бастрыкин: В криминалистическом центре СКР создан банк ДНК-данных — Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин представляет читателям "Российской газеты" банк ДНК-данных, созданный в Криминалистическом центре СКР.

— Кто от кого зависит?— Педиатрам дано право при подозрении, что ребенок употребляет наркотики, направлять его на осмотр к психиатру — Если врач-педиатр во время профилактических осмотров детей и подростков обнаружит у них признаки расстройств, которые могут быть связаны с употреблением психотропных веществ, он должен направить их к психологу-наркологу для диагностики.

— Зверское кино — Правительство одобрило законопроект о блокировке сайтов живодеров — В Думе этой осенью скорее всего успеют рассмотреть законопроект о досудебной блокировке контента с информацией о жестоком обращении с животными. Правительство его одобрило.

— Добавят трезвости — Полиция получит право доставлять пьяных в вытрезвители — Хозяева, уставшие от напившихся до скотского состояния гостей, получат возможность их сдать в вытрезвители. Для этого достаточно будет вызвать полицию и написать заявление.

— Нет должности — нет прибавки — Счетная палата раскрыла схему ухода от повышения зарплат — Работодатели переводят социальных работников на другие должности, чтобы не повышать им зарплату, выявила Счетная палата (СП) по результатам анализа госпрограммы "Социальная поддержка граждан".

— Знаки внимания — Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби — Из саудовской столицы Эр-Рияда президент России отправился с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

— Платеж без сюрпризов — О причинах блокировки счетов будут сообщать — Россияне нередко попадают в неудобную ситуацию: при попытке расплатиться за покупку или перевести деньги оказывается, что средства заблокированы.

— Выплаты за "квадраты" — Госдума одобрила новые компенсации для жертв недобросовестных застройщиков — Госдума приняла закон о распространении механизмов защиты обманутых дольщиков на тех из них, кто входит в жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). Сегодня такие участники долевого строительства не имеют права на компенсацию в случае недобросовестных действий застройщика.

— Поддержка под проект — Сергей Кириенко: Гранты президента получили более двух тысяч некоммерческих организаций — Более 2100 некоммерческих организаций стали победителями по итогам второго в этом году конкурса на предоставление грантов президента РФ.

— Карта личности — Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать весной 2020 года — Перспектива появления у россиян электронных паспортов становится все ближе. Документ в виде карточки с чипом и мобильного приложения для смартфона, начнут выпускать в 2020 году.

— Трибуна для всех — Валентина Матвиенко предложила принять декларацию о парламентской дипломатии — Парламентская дипломатия стала важным ресурсом для живого и неангажированного диалога по наиболее острым проблемам международной повестки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в Белграде, где прошла Ассамблея Межпарламентского союза.

— Начнут с себя — Депутатов будут лишать постов за повторные нарушения — За повторное нарушение своих обязанностей депутат Госдумы может быть лишен руководящей должности — в комитете или во фракции.

— Последний срок — Дмитрий Медведев разобрал с министерствами работу по затянутым поручениям — Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал министерствам и ведомствам на многочисленные факты ненадлежащей работы над поручениями президента и правительства.

— О смертной казни — Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе) — В связи с недавним убийством в Саратове девятилетней девочки в обществе возобновилась дискуссия о возвращении смертной казни.

— Баллон взят на изготовку — Европа будет наращивать потребление газа, но в дефиците не останется — Европейским потребителям может угрожать нехватка газа, полагает глава одной из крупнейших немецких энергетических компаний Uniper Андреас Ширенбек.

— Долгая дорога к пациенту — Лекарства регистрируют в России слишком медленно — Процедура регистрации лекарств в России слишком сложная и дорогая, потому в 2018 году не выполнены показатели госпрограммы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности", указали в Счетной палате.

— Вторичка в доступе — Квартиры на вторичном рынке могут разрешить покупать по программе льготной ипотеки — Распространение льготной ипотеки на вторичное жилье позволит решить жилищный вопрос большему числу семей.

— Приказ — строить мост — Минобороны восстанавливает инфраструктуру в пострадавших регионах — Армия вновь спешит на помощь жителям Дальнего Востока, пострадавшим от стихии.

— Все будет быстро — Три часа уходит сегодня на проверку поездов на одном пункте пропуска между странами — Международную конвенцию, упрощающую пересечение границы для железнодорожных пассажиров, планируют подписать российские власти. Кабмин дал такое распоряжение Министерству транспорта РФ.

— Храните зерна в Сбербанке — В банковских отделениях будут продавать кофе — Сбербанк в 2020 году планирует начать продажу кофе в своих отделениях. Сначала его можно будет купить в офисах в крупных и средних городах, а впоследствии — во всей российской сети банка.

— Экспресс-путь — "Аэроэкспресс" запустил автобусы в Шереметьево — Компания "Аэроэкспресс", выполняющая железнодорожные перевозки между Москвой и столичными аэропортами, с 15 октября запускает автобусы между московской станцией метро "Ховрино" и терминалом В аэропорта Шереметьево, сообщается на сайте перевозчика.

— Лучше бассейн, чем магазин — В столице стало больше желающих строить спорт¬комплексы — На смену интереса инвесторов к строительству торгово-развлекательных центров в столице вдруг проявилась огромная конкуренция за право строить физкультурно-оздоровительные центры.

— Бумага осталась в ходу — Бумажные паспорта для авто будут выдавать еще год — Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила возможность оформления бумажных паспортов транспортных средств (ПТС) до 1 ноября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

— Альянс на грани — США задумались о выводе ядерного оружия из Турции из-за ее военной операции в Сирии — Администрация Дональда Трампа все агрессивнее давит на Турцию, требуя от нее прекратить военную операцию "Источник мира" на севере Сирии.

— Вылечат без подписи — Правила оказания медпомощи могут изменить — Врачам скорой медицинской помощи могут разрешить по согласованию со старшим врачом оказывать медпомощь без письменного согласия пациента.

— Прощание с легендой — Алексея Леонова похоронили на военно-мемориальном кладбище в Мытищах — 15 октября в Федеральном военно-мемориальном комплексе в подмосковных Мытищах простились с легендарным космонавтом, дважды Героем Советского Союза, генерал-майором авиации Алексеем Архиповичем Леоновым.

— Номер на заказ — При покупке машины автовладелец получит ее вместе с номерными знаками — С 1 января следующего года машин без регистрационных знаков на дорогах быть не может. Это станет следствием вступления в силу закона о регистрации транспортных средств.

— Восточный поворот — Куда двигаться России в эпоху глобальных перемен и растущих угроз — Андрей Ильницкий (член Совета по внешней и оборонной политике, Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике), Александр Лосев (член Президиума Совета по внешней и оборонной политике).

— Минус 40 тысяч — Квоту на мигрантов снизят — 105 тысяч "визовых" мигрантов получат в 2020 году право трудиться в России. Это почти в полтора раза меньше, чем в текущем году.

— Один за всех — Подан первый коллективный иск по новым правилам — Мировой судья в Чебоксарах в ближайшее время рассмотрит первый коллективный иск, поданный по новым правилам.

— Фильм как символ дружбы — Официальные представители МИД РФ и КНР оценили эффект от показа киноленты "Второе рождение Поднебесной" — Вышедший на экраны в конце сентября документальный фильм "Второе рождение Поднебесной" стал настоящим подарком к 70-летию КНР и российско-китайских дипломатических отношений.

— Штраф за фейк — За недостоверную новость наказали рублем — В России впервые назначили административный штраф за размещение в интернете фейковой новости.

— Гром на полигоне — В России стартовали стратегические командно-штабные учения "Гром-2019". По охвату территории, масштабам привлекаемых войск, а главное, значимости выполняемых военными задач они уступают разве что состоявшимся в начале осени стратегическим маневрам "Центр".

— Нарисовали деньги — Мошенники пытались запустить в оборот поддельные 5-тысячные купюры — Фальшивки номиналом в 5 тысяч рублей пытались реализовать в Москве двое уроженцев из Северо-Кавказского региона.

— Укол провизора — Во Франции прививки от гриппа можно сделать в аптеке — Французские аптеки расширяют сферу деятельности: теперь они будут не только продавать лекарства, но еще делать прививки от гриппа. Об этом сообщает газета Le Point.

— Накажут за отраву — Минюст пропишет новые штрафы для ресторанов — Работу кафе и ресторанов, где клиентов в прямом смысле кормят отравой, будут приостанавливать на срок до десяти суток, чтобы владельцы навели порядок на кухне.

— Росгвардию подняли по тревоге — Виктор Золотов устроил проверку своих частей и подразделений — Масштабными учениями завершается в этом году оперативная и боевая подготовка войск Росгвардии.

— Счета под арестом — СК пришел с обысками в региональные штабы ФБК Навального — Следственный комитет РФ объявил о серии обысков одновременно в нескольких регионах России.

— И "Зе" разонравился?— Социологи указывают на падение рейтинга президента Украины — Поддержка президента Украины в обществе за последний месяц резко снизилась.

— Смертельная пуля — В Техасе полицейскому что-то показалось — и этого было достаточно для выстрела — Офицеру полиции города Форт-Уорт, штат Техас, Аарону Дину, застрелившему афроамериканку Ататьяну Джефферсон в ее собственном доме, предъявлено обвинение в убийстве.

— Ангел-хранитель уволился — Глава личной охраны Папы Римского подал в отставку — Папа Римский лишился своего "ангела хранителя" — так называли главу его личной охраны Доменико Джани, не отходившего от Франциска ни на шаг с первого дня его жизни в Ватикане в 2013 году.

— Понаехала — Сколько людей гибнет под колесами американских дипломатов?— Союзнические отношения США и Британии проходят проверку на прочность смертельным ДТП, в котором по вине супруги американского дипломата погиб 19-летний англичанин.

— Хип-хоп и бронзовый скелет — В Берлине нашли способ спасти отношения с Вашингтоном — Немецко-американской дружбе пришел конец — с таким радикальным тезисом выступило европейское издание Politico.

— Марина и ее птицы — В псковской деревне работает единственный в России центр реабилитации аистов — В глубине Псковщины на берегу реки Желча есть деревушка Низовицы — всего несколько десятков домов.

— Поэтажный спор — Градостроительные нормативы переделали ради комплексной застройки — В Саратовской области начало действовать с 1 октября положение региональных нормативов градостроительного проектирования, запрещающее застройку выше 10 этажей.

— Экстренно ваши — Скорой помощи Москвы — 100 лет — К столетию скорой помощи Москвы более 60 ее сотрудников удостоились почетных городских наград.

— 27 станций плюс — За три года подземка удлинится на 67 километров — Столичные власти вчера приняли адресно-инвестиционную программу Москвы на 2020-2022 годы.

— Только без паники — Открылась школа по уходу за тяжелобольными — В городской клинической больнице N13 столицы открылась школа по уходу за тяжелобольными пациентами.

— Зевнул – остановили — Специальная система распознает усталость водителя — Москва внедряет систему распознавания усталости водителей наземного общественного транспорта.

— Мотивация есть, а экономика?— В Нижнем Новгороде установлен дифференцированный тариф на вывоз мусора — С 1 октября в Нижегородской области впервые в России установлен отдельный тариф на вывоз пластикового мусора для каждой из девяти зон ответственности региональных операторов по обращению с ТКО.

— Крутая горка — В Самаре установили "пандус" для колясочников с непреодолимым уклоном — Возле приемной администрации Октябрьского района Самары установили сооружение, похожее на пандус для инвалидов.

— Бытовой фактор — При ночном взрыве в пятиэтажном доме погибла женщина — В ночь на вторник в приморском поселке Новонежино произошло частичное обрушение пятиэтажного многоподъездного дома.

— Итог пьяного куража — На Кубани осуждены убийцы многодетной матери — Сегодня на Кубани был вынесен приговор двум молодым людям, обвиняемым в изнасиловании и жестоком убийстве многодетной женщины в поселке Псебай Мостовского района.

— Пойдем поиграем — В столичных парках до конца года откроют 318 детских площадок — Нередко прогулка с ребенком в выходные дни для родителей превращается в будничную рутину: одни и те же дворовые площадки.

— Код мысли — Смогут ли ученые когда-нибудь расшифровать мозг человека — Американец Илон Маск не перестает удивлять.

— На одном языке — В МГУ прошел первый форум Ассоциации вузов России и Беларуси — В зале Ученого совета Фундаментальной библиотеки Московского университета собрались более тридцати ректоров ведущих вузов России и Беларуси. Тема форума — "Наука и образование в условиях больших вызовов современности".

— Секрет Эйнштейна — Инженеры создали робота-двойника гениального физика — Российская компания, производитель сервисных роботов, создала человекоподобного робота с внешностью Альберта Эйнштейна.

— "Бублик" для космоса — В России разрабатывают солнечный парусник — Ученые Самарского университета имени академика Королева разрабатывают инновационный солнечный парусник, который способен передвигаться в десять раз быстрее по сравнению с самыми скоростными действующими космическими зондами.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Эмирные переговоры — Россия продолжит помогать ОАЭ осваивать космос — Россия продолжит оказывать Объединенным Арабским Эмиратам помощь в космической отрасли.

— Последний выход: в Московской области похоронили Алексея Леонова — На Федеральном военном мемориальном кладбище простились с человеком, первым покорившим открытый космос — Церемония прощания с первым человеком, вышедшим в открытый космос, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым состоялась 15 октября. Его похороны прошли в тот же день на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

— Чувство мер: операция в Сирии грозит Турции новыми проблемами — На фоне угрозы санкций Анкара столкнулась и с военными неудачами — После первых военных успехов на северо-востоке Сирии ситуация для Турции ухудшилась как в военном, так и политическом отношении.

— Дизлайк учителю: цифровой образ педагога уходит в негатив — Отрицательный контент в соцсетях влияет на желание молодежи идти работать в школы — Цифровой образ учителя с каждым годом становится всё менее привлекательным. В соцсетях увеличивается количество негативных публикаций о представителях этой профессии — с 2017 года рост составил 400%.

— Перевод не туда: банки не проиграют от отмены межрегионального "роуминга" — Финансовые организации смогут заработать на повышении тарифов за другие услуги — Банки сумеют компенсировать свои потери после отмены комиссий за межрегиональные переводы.

— Камень соприкосновения: Киев и Донбасс сохраняют шансы на развод войск — Стороны не смогли согласовать новую дату отвода сил и средств, однако подтвердили готовность решить эту проблему — Очередное заседание контактной группы, которое состоялось в Минске 15 октября, не привело к конкретным результатам.

— Автоматизируй это: загранпаспорта начнут оформлять роботы — В МФЦ внедряют систему сбора биометрии для выдачи выездных документов — Многофункциональные центры (МФЦ) начали закупать криптобиокабины –– устройства для сбора отпечатков пальцев и других данных, необходимых при оформлении загранпаспортов.

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РБК daily

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