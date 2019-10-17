МОСКВА, 17 окт /ПРАЙМ/. США готовы ввести дополнительные санкции против Турции, если Анкара не согласится прекратить наступление на севере Сирии, заявил министр финансов Стивен Мнучин.

"Дополнительные санкции будут введены, если они не договорятся о прекращении огня", — передает слова Мнучина агентство Франс Пресс.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики, а также главы этих ведомств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.