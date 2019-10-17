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КОММЕРСАНТ

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— На грани кадастрофы — Бизнесу едва не доначислили сотни миллиардов рублей налога на имущество — Как выяснил "Ъ", курьезная поправка к Налоговому кодексу, принятая в конце сентября, едва не стоила российскому бизнесу сотен миллиардов рублей дополнительных платежей по налогу на имущество. Глава РСПП Александр Шохин в срочном порядке пожаловался в Минфин на то, что вступающая в силу с 2020 года поправка позволяет взимать налог с кадастровой стоимости фактически любого недвижимого имущества компаний, в том числе с производственных объектов.

— Углеродные налоги пошли на выброс — Россия намерена бороться с глобальным потеплением на добровольных началах — Подготовленный во исполнение Парижского соглашения по борьбе с изменениями климата проект закона "О госрегулировании выбросов парниковых газов" внесен в правительство.

— Кольца-края не видно — Минфин отказывает "Автодору" в дополнительном финансировании ЦКАД — Минфин, как выяснил "Ъ", не поддержал просьбу Минтранса и госкомпании "Автодор" о выделении 44 млрд руб. для строительства путепроводов, эстакад и развязок в составе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), которые не были предусмотрены первоначальным проектом. Речь, в частности, идет о прокладке отрезка ЦКАД между трассами М10 и М11, строительстве обхода деревни Малые Вяземы на пересечении кольца и Можайского шоссе, переносе газопроводов и нефтепроводов.

— Воспарение легких — Для самолетов массой менее 5,7 тонн могут упростить регулирование — Минтранс собирается к 2021 году радикально смягчить требования к владельцам легких и сверхлегких воздушных судов. Для них предлагается отменить обязательную сертификацию самолетов, а для пассажирских перевозок и управления аэропортами для таких судов может быть введен уведомительный порядок.

— Дорожному нацпроекту замерили скорость — Регионы строят лучше, чем расходуют — Темпы исполнения нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" ускорились, но в некоторых регионах уровень выполнения работ все еще ниже 50%, а освоения выделяемых средств — менее 30% годовых назначений. Такие промежуточные итоги реализации нацпроекта были подведены 16 октября в Екатеринбурге на совещании под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева.

— Нарушения измерят на вредность — Риск-ориентированному подходу нашли место в общепите — Минюст предложил дифференцировать подходы к наказанию предприятий общепита и поставщиков питания за нарушения требований СанПиНов и техрегламентов, заблаговременно распространив на них предусмотренный "регуляторной гильотиной" риск-ориентированный подход.

— "Прохождение полиграфа обязательно при приеме на службу в СКР" — Как эксперты раскрывают преступления и решают кадровые вопросы — Руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России генерал-лейтенант юстиции Зигмунд Ложис рассказал "Ъ" об уникальных экспертизах и исследованиях, которые проводят его специалисты, опровергнув известную поговорку о том, что криминалист — это уставший следователь.

— Полковник Барышев остался сидеть с лейтенантом — Помощник гендиректора ЦСКА отпущен под подписку и ездит к нему в СИЗО на самокате — Как стало известно "Ъ", из-под стражи освобожден первый фигурант уголовного дела о предполагаемой коррупции в спортклубе ЦСКА, не признавший свою вину и не ставший заключать соглашение о сотрудничестве. Им оказался помощник экс-руководителя клуба Михаила Барышева Дмитрий Осипов.

— Президенту напомнят о правах верующих — В СПЧ готовят рекомендации по совершенствованию антиэкстремистского законодательства — До конца 2019 года президенту России будут представлены рекомендации по совершенствованию антиэкстремистского законодательства, сообщил "Ъ" глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

— Дмитрий Домани проиграл по всем эпизодам — Известному спортсмену дали на 2,5 года больше, чем просило обвинение — Чертановский суд Москвы вынес неожиданный приговор бывшему исполнительному директору Российской федерации баскетбола (РФБ), известному в прошлом спортсмену Дмитрию Домани. Признав его виновным в хищении 44 млн руб., суд назначил Дмитрию Домани в виде наказания шесть лет лишения свободы — почти вдвое больше, чем просила в прениях прокуратура.

— Электронные выборы оспаривают на бюджетной основе — КПРФ и внесистемные политики выступили против онлайн-голосования в России — Представители КПРФ и внесистемной оппозиции заявили о принуждении бюджетников к электронному голосованию на прошедших выборах в Мосгордуму и на этом основании потребовали перепроверить его результаты. В департаменте информационных технологий правительства Москвы, который занимался техническим обеспечением онлайн-выборов, пока не пояснили позицию по этому вопросу.

— Владимир Зеленский слушает тишину — Президент Украины считает дни до саммита "нормандской четверки" — Если в районе поселков Золотое и Петровское семь дней продержится режим тишины, Киев начнет отводить военных с линии соприкосновения, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Пока он насчитал два дня без обстрелов. Разведение сил в указанных населенных пунктах Луганской и Донецкой областей — условие Кремля для встречи лидеров стран "нормандского формата", темой которой будет урегулирование конфликта на востоке Украины.

— Дружба дружбой, а косячок врозь — Приговор за контрабанду наркотиков рискует подорвать российско-израильские отношения — Дело 26-летней израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков, рискует серьезно обострить российско-израильские отношения. Израильские и американские СМИ утверждают, что девушку "взяли в заложники" с целью последующего обмена на задержанного в Израиле российского хакера, которого планируют экстрадировать в США.

— Вьетнам не принимает зерно — Поставки российской пшеницы в страну приостановлены — Экспорт российского зерна в этом сезоне может дополнительно осложниться. Россельхознадзор приостановил выдачу сертификатов на поставки пшеницы во Вьетнам после сообщений о наличии в партии груза семян чертополоха. Страна входила в пятерку импортеров российской пшеницы, закупая до 2,1 млн тонн зерна в сезон, и закрытие рынка будет особенно ощутимо в условиях текущей низкой торговой активности.

— ГТЛК разделит Brunswick с партнером — Компания разработала новую схему покупки оператора — Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), которой ФАС не разрешила купить оперлизинговую Brunswick Rail, решила изменить конструкцию этой сделки, чтобы снять претензии регулятора. Теперь, по данным "Ъ", предполагается, что ГТЛК купит компанию и сразу же продаст 50% стратегическому партнеру.

— Граждане вчитались в свои истории — Банки стали чаще попадаться на несанкционированных запросах в БКИ — Расширение способов доступа граждан к кредитным историям (КИ) вскрыло проблему несанкционированного получения такой информации кредиторами. Такая практика существовала и ранее, однако физлица реже выявляли подобные запросы и жаловались регулятору.

— Долги убирают с полок — Банки покидают сегмент POS-кредитования — Росбанк сообщил о выходе из сегмента POS-кредитования. Ранее аналогичные решения приняли Сбербанк и Альфа-банк. Эксперты указывают, что рынок кредитования в торговых сетях находится в состоянии трансформации — на доходность давят продукты конкурентов, а само кредитование на покупку товаров уходит в интернет.

— Промсвязьбанк уходит с форекса — Дочерняя дилерская компания выставлена на продажу — Промсвязьбанк собирается продать непрофильный актив — компанию "ПСБ-Форекс", одну из немногих, имеющих лицензию форекс-дилера. К компании присматривались группы "Открытие" и БКС, которым не удалось получить лицензии самостоятельно.

— Автопром разгоняет палладий — Цена металла обновила исторический максимум — Стоимость палладия обновила исторический максимум, поднявшись до отметки $1779,2 за тройскую унцию. С начала недели металл прибавил в цене почти 5%. Росту цен способствует дефицит на фоне высокого спроса со стороны автомобильной промышленности, а также спекулятивные действия международных инвесторов.

— Apple заговорила с бизнесом — Чат для общения с покупателями нашел первого клиента в России — Компания Apple нашла первого партнера в России для инструмента Business Chat, позволяющего компаниям общаться с клиентами через iMessage. Им выступила платформа Webim, а первым бизнесом, подключившимся к Business Chat, стал торгово-развлекательный центр (ТРЦ) "Ривьера" в Москве.

— Бургеры больше супермаркетов — Сеть "Бургер & Фрайс" ждет расширение — АПХ "Мираторг" планирует расширить собственную сеть бургерных "Бургер & Фрайс". Если сейчас точки сети размещаются при магазинах, то теперь планируется открыть самостоятельные заведения. Сегмент бургерных перенасыщен, а "Бургер & Фрайс" может стать конкурентом сети #Farш, развиваемой "Мираторгом" совместно с Аркадием Новиковым, предупреждают эксперты.

— Спецтехника начинает буксовать — Рост продаж замедлился в третьем квартале — Крупные производители дорожно-строительной и спецтехники в третьем квартале сократили темпы роста отгрузок, и в итоге продажи выросли только на 5%. Для поддержки рынка машиностроители РФ просят ужесточить доступ иностранцев к закупкам.

— Облака ищут инвестора — "Ростелеком" предложил государству вложиться в дата-центры — "Ростелеком", планирующий покупку второго по числу стоек крупнейшего в России оператора центров обработки данных (ЦОД) DataLine, задумался о создании объединенной компании в этой сфере и привлечении в нее инвестора. Поиск ведется среди госструктур, которым предложат инвестировать в этот бизнес до 25 млрд руб.

— Сложное препаратное решение — Фармкомпании подстраивают цены под спрос — В преддверии вступления в 2020 году в силу правил перерегистрации цен на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП), которые грозят снижением доходов производителей, фармкомпании начали искать пути оптимизации бизнеса. Так, британская GlaxoSmithKline (GSK) предлагает Минздраву снизить стоимость своего препарата для лечения ВИЧ на 27%, но только при условии гарантированного спроса.

— Mail.ru Group собрала продукты в пакет — Компания запустила подписку на свои и партнерские сервисы — Mail.ru Group запустила подписку стоимостью 199 руб. в месяц со скидками на сервисы такси, каршеринга, доставки еды и партнерскими предложениями. "Яндекс" развивает похожий формат с мая 2018 года. Компании пытаются повторить успех Amazon Prime, полагают аналитики, продукт будет выгодным, хотя в предложении Mail.ru Group и нет явного якорного сервиса.

— Связь-банк временно сменил владельца — Связь-банк не раскрывает информацию о новом собственнике — Росимущество получило Связь-банк, ранее принадлежавший ВЭБу. Вскоре Промсвязьбанк (ПСБ) должен выпустить дополнительные акции, которыми расплатится за Связь-банк. Затем будет запущен процесс присоединения, после которого последний перестанет существовать.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— ЦБ хочет блокировать имущество и деньги реальных собственников финансовых организаций — Юристы видят в таком усилении полномочий ЦБ коррупционные риски — Центробанк хочет создать новый правовой механизм, который позволит ему бороться с выводом активов, действуя на упреждение: блокировать счета и операции с имуществом лиц, контролирующих финансовые организации, до того, как суд решит взыскать с них убытки.

— Очередная попытка избирательной реформы откладывается как минимум до декабря — Но изменения выборного законодательства в любом случае не будут радикальными — Кремлевская рабочая группа по изменению выборного законодательства, как ожидается, рассмотрит предложения Центризбиркома (ЦИК) в конце ноября, сообщила в среду журналистам председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, до этого времени ЦИК продолжит принимать инициативы экспертов, желающих принять участие в этой работе.

— Путин вновь потребовал решить проблему долгов ОПК — Но приемлемого для всех сторон способа решения этой проблемы по-прежнему нет — Пик закупок вооружений для армии в рамках гособоронзаказа "в целом пройден, но по некоторым направлениям находится в стадии этого прохождения, уже близок к завершению", заявил в среду президент Владимир Путин на совещании по финансовому оздоровлению оборонно-промышленного комплекса (цитата по сайту Кремля).

— Всем сотрудникам "Роскосмоса" за границей предписано быть бдительными — Даже не имеющие допуска к секретам могут стать жертвами спецслужб — "Роскосмос" ужесточил порядок выезда за границу работников подведомственных предприятий, не имеющих допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. Об этом "Ведомостям" сообщили два человека в космической промышленности, уточнив, что рассылка письма об ужесточении правил выезда велась "Роскосмосом" с 5 августа и охватила подконтрольные госкорпорации предприятия.

— Электронные площадки для госзаказа выступили против агрегатора "Березка" — Структуре "Ростеха" может достаться право на проведение всех малых госзакупок — Операторы трех из восьми электронных площадок для проведения госзакупок – "Сбербанк-АСТ", "РТС-тендер" и "ТЭК-торг" – обратились в Минфин, Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Федеральное казначейство, Счетную палату и профильный комитет Госдумы с просьбой не передавать все малые закупки агрегатору "Березка", которым управляет структура "Ростеха" – "РТ – проектные технологии" (РТПТ).

— ФРС США может столкнуться с проблемами при поддержке рынка репо — Крупные держатели казначейских векселей не горят желанием их продавать — Во вторник Федеральная резервная система (ФРС) США начала операции по скупке краткосрочных госбумаг, чтобы преодолеть кризис ликвидности на рынке однодневного залогового репо. Как центробанк сообщил в пятницу, в первый месяц он купит казначейские векселя со сроком погашения менее 12 месяцев примерно на $60 млрд.

— Президент "Эксмо-АСТ": "Игры с государством всегда опасны" — Олег Новиков – о причинах продажи "Российского учебника", конкуренции электронных книг с бумажными и феномене популярности Дарьи Донцовой — Издательская группа "Эксмо-АСТ", купившая летом 2014 г. два издательства – "Дрофу" и "Вентана-Граф", специализирующихся на выпуске учебной литературы, тогда обозначила это направление как один из приоритетов дальнейшего развития бизнеса.

— Ozon запустил доставку повседневных товаров за 40 минут — До сих пор быструю доставку еды предлагали в основном специализированные стартапы — Ozon запустил услугу экспресс-доставки "Супермаркет" 11 октября 2019 г., рассказал "Ведомостям" представитель компании. По его словам, заказы из одноименного раздела можно получить самое быстрое через 40 мин. после заказа в нескольких районах юго-востока Москвы (Царицыно и Москворечье-Сабурово).

— POS-кредиты стали невыгодными — Банк из первой десятки на этом рынке вышел из бизнеса — "Мы изучили перспективы рынка POS-кредитования – долгосрочная и устойчивая рентабельность сегмента не подтвердилась", – заявил директор по розничному бизнесу Росбанка Алексей Лола. Новые требования ЦБ резервировать дополнительный капитал с учетом долговой нагрузки затронули POS-кредитование, существенно повысив нагрузку на капитал, признает он, а рост POS-кредитования в среднем по рынку не превышал 5% в 2018 г.

— Миноритарии O1 Properties не смогли обменять свои доли на активы компании "Большевик" и другие объекты достались крупнейшему акционеру O1 Properties, кипрской RT&I — Основной акционер O1 Properties – компания Riverstretch Trading & Investments (RT&I) получила контроль над проектом апарт-комплекса А-Residence (25 000 кв. м) и корпусом бизнес-центра "Аврора" на 10 000 кв. м (оба рядом с Павелецким вокзалом), а также над половиной центра "Большевик" (86 000 кв. м) на Ленинградском проспекте.

— "Лукойл" раскрыл принципы новой дивидендной политики — Компания решила платить акционерам весь скорректированный свободный денежный поток — Крупнейшая негосударственная нефтяная компания в России "Лукойл" меняет дивидендную политику, следует из решения ее совета директоров. Компания намерена платить акционерам не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока. Корректироваться свободный денежный поток будет на процентные платежи и расходы на обратный выкуп.

— Зачем люди старше 55 лет создают стартапы — И в чем их преимущества перед более молодыми предпринимателями — Люди предпенсионного или пенсионного возраста значительно реже молодых открывают свое дело, но все же предпринимателей старше 60 лет в России около полумиллиона.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Левый поворот — Откуда берутся нелегальные автобусы — За незаконные пассажирские перевозки на автобусах и в городском электротранспорте предпринимателей на три года могут лишить права работать на этом рынке. А за отсутствие маршрутной карты даже конфисковать транспортное средство. Если за рулем был наемный работник — получит штраф.

— В МИД РФ пояснили, почему американских дипломатов сняли с поезда — Министерство иностранных дел России подтвердило факт того, что с поезда в Северодвинске действительно были сняты американские дипломаты. Как сообщает РИА Новости, в российском ведомстве уточнили, что посольство США уведомило Минобороны РФ о готовящейся поездке, но заявлялось о планах посетить Архангельск.

— Мини снова в моде — Спрос на "квартиры для пиджака" возвращается — Мини-квартиры, к которым, как казалось, покупатели окончательно охладели, снова набирают популярность. По крайней мере в крупных городах. Кто их покупает? "Российская газета" спросила экспертов.

— Рецепт наготове — Минздрав объяснил, как получить незарегистрированные препараты для детей — Уже в октябре в Россию должна поступить первая партия импортных незарегистрированных в России психотропных препаратов. Они предназначены для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевыми и судорожными синдромами.

— Приказано заплатить — Взыскать с дачников долги стало проще — Если раньше выбивать долги по взносам в садоводческие товарищества председателю и правлению приходилось годами, то с октября на это потребуется около месяца.

— Кто врет, тот не служит — Росгвардейцев проверят на детекторе лжи — Сотрудников Росгвардии будут обязательно проверять на полиграфе — в Госдуму поступил законопроект, одними из авторов которого являются депутаты Законодательного собрания Александр Хинштейн и Василий ­Пискарев. Законопроект внесен комитетом по безопасности и противодействию коррупции.

— Относиться с душой — Владимир Путин потребовал не тянуть с завершением работ по ликвидации последствий паводков — В среду Владимир Путин провел очередное совещание по ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Президент призвал чиновников помогать людям "с душой и с сердцем", ведь они попали в беду. Он предупредил, что если нет внутреннего настроя на индивидуальную работу с каждым человеком, то эти чиновники могут "заняться другой работой". Сам президент в ходе совещания уточнял каждую цифру, поправлял докладчиков.

— Черный лист перепишут набело — Минфин предложил закрепить особый статус людей и юрлиц, попавших под санкции — Минфин решил упорядочить меры по защите и поддержке людей и компаний, попавших под санкции, и предложил создать официальный реестр таких лиц, а также ввести норму о том, что в их отношении действуют специальные положения законодательства России.

— Угрозы на подлете — Террористы меняют стратегию, делая ставку на высокие технологии — Международные террористические группы меняют стратегию и тактику своих действий. Вдохновленные чрезвычайной эффективностью недавних атак на нефтяные заводы в Саудовской Аравии, террористы в ближайшее время могут переориентироваться с джихадмобилей и фугасов на автономные стаи дронов.

— Уйти на гражданку — Президент поставил задачи предприятиям ОПК — Президент России Владимир Путин заявил, что пик поставок вооружения предприятиями оборонно-промышленного комплекса в рамках гособоронзаказа в целом пройден. Это ставит перед отраслью новые задачи по выпуску гражданской продукции.

— Николай Патрушев обсудил с руководством Кубы вопросы безопасности — Десант на Остров свободы — С двухдневным визитом на Кубе побывал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во главе представительной российской делегацией.

— Двигаться нужно — Дмитрий Медведев призвал регионы ускорить работу по ремонту автотрасс — Регионы, рискующие сорвать планы по строительству дорог в рамках соответствующего национального проекта, должны ускорить темпы, указал премьер-министр Дмитрий Медведев, в первую очередь, руководству Приморского края, Чукотки и Республики Крым.

— Заверить без очереди — Госдума упрощает доступ к услугам нотариуса — Первое чтение в Госдуме прошел законопроект о цифровом нотариате. Нововведения призваны существенно упростить получение таких услуг и убрать очереди к нотариусам. Другое следствие, которое ожидают депутаты, — это усиление защиты прав граждан.

— Учитесь защищать — Для кандидатов в адвокаты открыли онлайн-тренажер для сдачи тестов — На сайте Федеральной палаты адвокатов заработал тренажер для тестирования по вопросам первой части квалификационного экзамена.

— Звонок от судьи — Арбитражные суды проинформируют правоохранителей о подделках документов — Госдума приняла во втором чтении проект поправок в Арбитражный процессуальный кодекс, прописывающий порядок действия арбитражных судов, если они обнаружили признаки преступления.

— Размыло торговой волной — МВФ ждет самого низкого роста мировой экономики за 10 лет — Международный валютный фонд (МВФ) в своем октябрьском прогнозе ожидает замедления роста мировой экономики до самых низких показателей с момента последнего мирового экономического кризиса 2008-2009 годов. Прогноз по российской экономике на этот год МВФ также понизил. Ускорение роста ВВП как в России, так и в мире, по мнению фонда и аналитиков, пока можно ожидать только в следующем году.

— Этикетка не обманет — Новый закон о виноделии может быть принят до конца года — Базовый закон о развитии виноградарства и виноделия в России может быть принят до конца этого года, заявил в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Выбирай два берега — Заменит ли Саудовская Аравия россиянам Египет — Обсуждаемая отмена виз между Россией и Саудовской Аравией поможет росту взаимного турпотока. Пока же восточное побережье Красного моря не заменит россиянам курорты Египта на западном побережье, но будет востребовано как новое направление, считают эксперты.

— Американская утка — Группа "САФМАР" категорически опровергла информацию журнала Forbes как недостоверную — Недавно на портале журнала Forbes появился материал о группе "САФМАР", в котором утверждалось, что совокупный долг компаний, связанных с бизнесменом Михаилом Гуцериевым и его родственниками, а также его племянником Микаилом Шишхановым, якобы приблизился к 1 триллиону рублей.

— Финансовые "вольности" на весах правосудия — Суд отклонил апелляцию адвокатов Пономарева, получившего восемь лет за резонансные преступления — Мособлсуд рассмотрел жалобу на приговор судившегося с ИКЕА предпринимателя Константина Пономарева, получившего восемь лет за преступления против правосудия, и отклонил ее. Апелляция, по данным СМИ, лишь пересчитала срок фактического наказания в части пребывания его под стражей, в целом оставив вердикт в силе.

— Жизнь стала длиннее — Скворцова назвала главную причину смертности в России — За восемь месяцев текущего года продолжительность жизни в России выросла на 0,7 года. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова со ссылкой на данные Росстата.

— От тюрьмы не убежал — Во Франции задержан беглый чиновник ФСИН — В Париже задержан бывший замглавы центра связи ФСИН России Павел Щетинин.

— Одним залпом — шесть целей — Сухопутные войска оснащают новейшим зенитным ракетным комплексом — Командующий Центральным военным округом Александр Лапин сообщил, что в подчиненные ему войска промышленность передала первую партию новейших комплексов ПВО средней дальности действия "Бук-М3".

— Горе луковое — Цветочные рынки Голландии обманывали туристов более 20 лет?— Неожиданные результаты принесло расследование в отношении знаменитых на весь мир цветочных рынков в Голландии. В данном конкретном случае проверке подверглись ориентированные на туристов точки продаж луковиц тюльпанов. Как известно, тюльпаны считаются нидерландским национальным символом, а луковичный бизнес стал важной частью голландской экономики.

— Снова "пьяный" мальчик — В крови сбитого машиной ребенка опять обнаружили алкоголь — Не успели остыть страсти вокруг сбитого в Подмосковье ребенка, у которого оказался в крови рекордный уровень алкоголя, как практически то же самое произошло в Кировской области.

— "Тигры" под флагом России — Патрули военной полиции РФ оберегают сирийцев от возможных обстрелов — Российская военная полиция начала патрулировать улицы освобожденного сирийской армией города Манбидж в восточной части провинции Алеппо. В первый такой объезд, длившийся три часа, наши армейские правоохранители отправились на бронеавтомобилях "Тигр", украшенных флагом РФ. Кадры, запечатлевшие российский патруль в Манбидже, показали многие телеканалы мира.

— Дети не в ответе — Мосгорсуд не стал лишать родительских прав семьи, пришедшие с детьми на незаконную акцию в Москве — В среду Мосгорсуд рассмотрел жалобу прокуратуры на отказ лишить родительских прав семьи, которые взяли детей на несанкционированные акции в центре столицы 27 июля и 3 августа.

— Наш лейтенант в Берлине — Даниил Гранин продолжает учить "прощать и помнить" — Международная конференция под названием "Гранин и Германия. Трудный путь к примирению" только что закончилась в Берлине, в германо-российском музее "Берлин-Карлсхорст", расположенном в знаменитом здании, где подписывался акт капитуляции фашисткой Германии.

— Прокуроры настаивают — Протест по делу "Седьмой студии" рассмотрит Мосгорсуд — Сегодня стало известно, что Верховный суд обязал президиум Мосгорсуда рассмотреть протест Генпрокуратуры по делу экс-бухгалтера "Седьмой студии".

— Отсрочка, сэр?— Британское правительство может попросить Брюссель в очередной раз перенести Brexit — Чем ближе дата выхода Великобритании из Европейского союза, тем больше вероятность переноса срока "брекзита". Несмотря на неоднократные заверения Бориса Джонсона, что страна выйдет из ЕС 31 октября и ни днем позже, в последние дни появляются все новые обстоятельства, указывающие на то, что премьер может изменить свое мнение.

— Трамп просит импичмент — Демократы в США отказались голосовать за отстранение президента США — Лидеры Демпартии США решили пока не выносить вопрос об импичменте президента Дональда Трампа на голосование полного состава палаты представителей. Ее спикер Нэнси Пелози заявила, что законы страны "не требуют обязательно проводить такое голосование", хотя Белый дом и поддерживающие его республиканцы настаивают на этом.

— Кочан преткновения — Немецкий суд подтвердил приговор студенткам, взявшим еду из мусорного бака — Вся Германия следила за историей в баварском городе Ольхинг, в которой поставил точку верховный суд этой земли. Он подтвердил обвинительный приговор двум студенткам, которые еще в прошлом году с помощью гаечного ключа вскрыли мусорный бак возле местного супермаркета и забрали оттуда немного еды. Немецкая Фемида повторно признала их поступок "кражей", хотя правозащитники и некоторые политики требовали пересмотреть уголовный кодекс на этот счет.

— Все по новой — Политикой Киева управляют пресс-секретари — Официальный представитель Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске Леонид Кучма озвучил новые требования, перечеркивающие формулу Штайнмайера, которую он сам две недели назад подписал.

— К вершине приехал на коне — Лидер КНДР взобрался на вулкан — Лидер КНДР Ким Чен Ын вновь привлек к себе всеобщее внимание, забравшись на белом коне на священный корейский вулкан Пэктусан. Если для обычных людей это выглядит как простой пиар-ход или некоторое позерство, то у экспертов иное мнение: обычно это место вождь Страны чучхе посещает перед принятием важных решений.

— Предъявите лицо — В Ижевске проверяют новый способ оплаты проезда — В столице Удмуртии началось тестирование технологии оплаты проезда в общественном транспорте по биометрическим данным пассажиров. Входишь в автобус, смотришь в установленную у дверей камеру и получаешь на смартфон электронный билет. Правда, сначала нужно скачать мобильное приложение, загрузить в него свои портреты в нескольких ракурсах и прикрепить банковскую карту.

— Шкурный интерес — В Заринске на Алтае открылся первый за Уралом кожевенный завод — В Алтайском крае начало работу предприятие, которое станет якорным для территории опережающего социально-экономического развития "Заринск". В строительство современного кожевенного завода вложено 2,1 миллиарда рублей. Это первый кожзавод, построенный в России.

— Гнездовья узаконят — Жителей Петербурга привлекают к инвентаризации гаражей и голубятен — Инвентаризацию гаражей и голубятен проводят власти Санкт-Петербурга. Ожидается, что до конца октября будут сосчитаны все эти объекты, и те, которые признают незаконными, будут снесены.

— Рана заживает — В Керчи вспоминают жертв расстрела в колледже — 17 октября 2018 года из-за стрельбы в Керченском политехническом колледже погибли двадцать один человек. Не дожив нескольких месяцев до годовщины трагедии, от последствий полученных травм скончалась педагог Ольга Грищенко. Сегодня в городе объявлен траур.

— Деньги за деньги — Чиновников Колымы будут штрафовать за неосвоенные средства — Исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Юрий Бодяев подписал документ, согласно которому местных чиновников будут наказывать рублем за неосвоенные деньги из федерального бюджета.

— Мэрия невезения — Главу Новочеркасска задержали за взятку в 2,6 миллиона — Глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин задержан по подозрению в крупной взятке — 2,6 миллиона рублей. Как сообщили "РГ" в Следственном комитете России, чиновника сдала его собственная подчиненная в ходе следствия. Накануне он был доставлен в Ростов-на-Дону для дачи показаний.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— "Мы никуда не денемся, надо вести переговоры с Арменией" — Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров — о диалоге с Ереваном и допуске граждан с армянской фамилией в прикаспийскую республику — Баку и Ереван наметили подвижки в переговорах по разрешению кризиса в Нагорном Карабахе. Об этом в интервью "Известиям" рассказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров. Однако он разочарован последним раундом диалога с армянской стороной в Нью-Йорке. Министр отметил: в рамках заседания Совета глав МИД СНГ в Ашхабаде вновь затронул эту тему с армянским коллегой Зорабом Мнацаканяном.

— Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора — А в Совете Федерации просят правительство доработать законопроект о выбросах парниковых газов — Совет Федерации не поддержал предложенную Минэкономразвития редакцию законопроекта об "углеродном сборе". Свои возражения сенаторы направили руководителю аппарата правительства РФ Константину Чуйченко. Они считают, что новый платеж для предприятий за превышение квоты на выбросы парниковых газов может негативно сказаться на динамике роста экономики.

— Потопительный сезон: последствия паводков должны устранить до холодов — Президент отчитал чиновников за нерасторопность в предоставлении помощи жителям Иркутской области и Дальнего Востока — Чиновникам нужно не смотреть на приближающиеся праздники, а приложить максимум усилий, чтобы пострадавшие от наводнений в Иркутской области и на Дальнем Востоке встретили холода в тепле. Об этом Владимир Путин заявил во время совещания по вопросам ликвидации последствий паводков, которое состоялось 16 октября в Ново-Огарево.

— Инджирлик в кармане: Анкара ответит на санкции США — В Турции пересмотрят условия размещения Штатов на своей военной базе — В качестве ответа на санкции Вашингтона Анкара рассматривает возможность сократить американское присутствие на военной базе на юго-востоке Турции. Об этом "Известиям" заявили в парламенте республики. По словам политиков, страна готовит пакет мер, включая экономические и политические шаги, одним из которых может стать ограничение военного персонала в Инджирлике.

— Бокальные данные: зачем России закон о развитии виноделия — Отечественные производители убедили депутатов принять меры для возрождения и поддержки отрасли — Депутаты прислушались к мнению отрасли и внесли в Госдуму новый законопроект о развитии виноградарства и виноделия в России. Это базовый документ, который охватывает все аспекты — от правил изготовления и мер против фальсификата до внедрения системы господдержки отечественных производителей.

— Дело за слово: бизнес требует гарантий для инвестиций в нацпроекты — Закон о поощрении капиталовложений могут принять в укороченном виде — Крупнейший бизнес не будет вкладывать свои деньги в реализацию нацпроектов, пока не примут закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом "Известиям" рассказал глава РСПП Александр Шохин. Именно этот документ должен дать инвесторам гарантии неизменности правил игры на период до 20 лет.

— За давностью лет: в РФ не заводят дела за увольнение предпенсионеров — Но это не значит, что работодатели не избавляются от сотрудников из-за возрастной дискриминации — В 2018-м и первой половине 2019 года в России не возбудили ни одного уголовного дела за увольнение предпенсионеров, сообщили "Известиям" в Генпрокуратуре. Однако это не значит, что работодатели не пытаются избавиться от таких сотрудников. Отчасти проблему решает трудовая инспекция, которой удается в случае нарушения прав предпенсионера восстановить его на рабочем месте без подключения правоохранителей.

— МФЦ тесен: с 2020 года оказывать госуслуги населению начнут банки — Однако такая опция пока будет доступна только жителям пяти регионов — Получить пенсию и материнский капитал, оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя — эти и многие другие госуслуги уже со следующего года будут предоставлять российские банки. Такой эксперимент собирается провести Минэкономразвития, "Известия" ознакомились с проектом постановления правительства.

— Защита отечественного: губернаторов хотят оценивать по закупкам — Минэкономразвития предлагает дополнить критерии эффективности глав субъектов — Губернаторов предлагают оценивать еще по одному — уже 16-му — критерию эффективности. Минэкономразвития хочет добавить в перечень показателей новый пункт: доля закупок отечественной продукции в общем объеме госконтрактов в регионе.

— Пройти там можно: VIP-пассажирам готовят отдельный погранконтроль — Клиентам залов повышенной комфортности аэропортов хотят вернуть дополнительные услуги — В VIP-залы аэропортов могут вернуть прохождение пограничного и таможенного контроля. С таким предложением в Минтранс обратилась Международная ассоциация аэропортов (МАА).

— "Мы каждый раз радуемся положительным изменениям в Донбассе" — Президент МККК Петер Маурер — об украинском кризисе, лагерях временного размещения в Сирии и конфликтах в Африке — Граждане других государств, находящиеся в сирийских лагерях, должны быть репатриированы на родину. Об этом в интервью "Известиям" заявил президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Оборонку оценили по бирмингемскому счету — Эксперты альтернативно посчитали военные расходы и включили Россию в ТОП-5 стран по их объему — Оборонные расходы России за 2018 год, пересчитанные по паритету покупательной способности (ППС), составили $159 млрд—в два с половиной раза больше, чем по среднегодовому рыночному курсу доллара к рублю ($61 млрд), оценил в своей статье исследователь Бирмингемского университета, содиректор Центра российских, европейских и евразийских исследований Ричард Конноли (статья опубликована в октябрьском выпуске журнала CNA Analysis & Solutions).

— Депутаты обратились к услугам частного сыска — В Госдуме разработали новый закон о детективной деятельности — Депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Выборный подготовил новый закон "О детективной деятельности". С текстом законопроекта ознакомился РБК. В среду, 16 октября, его автор планирует представить его на обсуждение с представителями сообщества детективов и госорганов в Торгово-промышленной палате.

— Дмитрий Захарченко наследил в "прачечной" — Следствие связало дело бывшего полковника МВД с отмыванием денег через молдавские компании — Следственный комитет расследует причастность осужденного на 13 лет колонии и лишенного звания полковника бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Дмитрия Захарченко к выводу из России денег по схеме "молдавской прачечной", утверждают три знакомых с ходом расследования источника РБК.

— Власти провели трезвый перерасчет — Счетная палата ухудшила прогноз по борьбе с нелегальным алкоголем — Правительство сочло невыполнимым целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020–2022 годах, и его предложено скорректировать до более реалистичных значений.

— Все эти инициативы разрушительны — Гендиректор "Яндекса" в России Елена Бунина в интервью РБК рассказала об отношении к желанию властей контролировать компанию и условии, при котором она превратится в унылый поисковик со слоганом "Яндекс—найдется что-нибудь".

— Нажитое коррупционерами уйдет с молотка — Минэкономразвития предлагает новую схему реализации конфискованной элитной недвижимости — Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продавать незадекларированные квартиры и дома, изъятые у чиновников и их родственников, и так увеличить доходы бюджета. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.

— Конкуренты просят заломать "Березку" — Операторы электронных площадок предложили лишить "Ростех" монополии на малые госзакупки — Три оператора электронных закупок попросили профильные министерства лишить площадку "Ростеха" монополии на госзакупки малого объема. Статья закона о закупках у единственного поставщика, по их мнению, тоже нуждается в пересмотре.

— ЛУКОЙЛ почувствовал дивидендную конкуренцию — Почему крупнейшая частная нефтяная компания России изменила подход к выплатам акционерам — Совет директоров ЛУКОЙЛа в среду, 16 октября, утвердил новые принципы дивидендной политики, которая предполагает выплаты акционерам не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (free cash flow, FCF), сообщила пресс-служба компании.