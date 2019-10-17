МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Объем продаж международного производителя потребительских товаров повседневного спроса Unilever за девять месяцев 2019 года вырос на 1,5% в годовом выражении — до 39,325 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Основные продажи выросли на 3,4% по сравнению с январем-сентябрем 2018 года. Показатель основных продаж не учитывает влияние приобретения и отчуждения активов (в течение года с момента закрытия сделки), а также курсовых колебаний.

По итогам третьего квартала объем продаж Unilever вырос на 5,8% в годовом выражении — до 13,254 миллиарда евро. При этом основные продажи выросли на 2,9%. Рост основных продаж за квартал составил на развивающихся рынках 5,1%, на развитых было отмечено снижение на 0,1%. Основные продажи подразделения Foods & Refreshment выросли в третьем квартале на 1,7%, Beauty & Personal Care — на 2,8%, Home Care — на 5,4%.

"По итогам всего года мы по-прежнему ожидаем, что основной рост продаж будет в нижней половине нашего многолетнего диапазона 3-5%", — говорится в сообщении компании.

Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в портфеле компании примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран. Среди них — Lux, Sunsilk, Timotei, Denim, Dove, Rexona, Domestos, Knorr, Lipton, Brooke Bond. На 264 производственных объектах Unilever в сотне стран мира работают около 163 тысяч сотрудников. На российском рынке Unilever работает с 1992 года.