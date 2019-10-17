КИЕВ, 17 окт /ПРАЙМ/. Председатель Нацбанка Украины Яков Смолий провел в четверг встречу с новым главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Украинская делегация вылетела в США для переговоров с МВФ и другими международными финансовыми организациями 15 октября.

"Главное событие поездки — первая встреча с новой лидером МВФ, преодолевшей невероятный путь из Восточной Европы (Георгиева родилась и выросла в Болгарии) в главы организации, от которой зависят судьбы стран и финстабильности мира. Верю, с ее приходом МВФ еще больше расширит горизонты борьбы за будущее без неравенства", — написал Смолий в Twitter по итогам встречи.

В среду Смолий провел встречу с заместителем директора МВФ Дэвидом Липтоном.

Миссия МВФ посетила Киев 12-26 сентября. По итогам визита МВФ заявил, что в ближайшие недели продолжит обсуждать новую кредитную программу для Украины. Однако в заявлении были отмечены слишком низкие темпы роста экономики Украины.