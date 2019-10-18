Повторяется с уточнением названия конференции во втором абзаце.

ЛОНДОН, 18 окт /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Российские предприниматели, ведущие бизнес в Великобритании и континентальной Европе, в ноябре обсудят перспективы делового сотрудничества по проектам из России, сообщило посольство РФ в Лондоне.

Встреча бизнесменов состоится 27 ноября на международной конференции "Соотечественники-предприниматели: перспективы сотрудничества", которая пройдет в рамках V России?ско-британского бизнес-форума (РББФ) при поддержке посольства России и Палаты русскоязычных сообществ в Великобритании.

Ожидается, что на указанной конференции более 80 соотечественников-бизнесменов обсудят опыт и возможности ведения собственного бизнеса, развития карьеры, а также реализацию культурных и социальных проектов, связанных с Россией.

"Одной из ключевых тем станет реализация потенциала сотрудничества соотечественников-предпринимателей с представителями российских регионов. Среди основных тем – поддержка русской культуры и языка, реализация образовательных проектов, утверждение планов последующего обмена опытом", — отметили в российском посольстве.

РББФ проводится в Лондоне под эгидой министерства промышленности и торговли РФ при поддержке посольства России и более 30 международных организаций.

Организаторами РББФ-2019 выступают торговое представительство России в Великобритании и фонд "Росконгресс". За пять лет форум стал основной платформой взаимодействия представителей органов власти, бизнеса, общественных организаций и институтов развития России с британскими и международными организациями.