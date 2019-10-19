КРАСНОЯРСК, 19 окт — ПРАЙМ. Поврежденная в результате прорыва дамба в Курагинском раойне Красноярского края принадлежит холдингу "Сибзолото", сообщил губернатор Красноярского края в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 13 человек

"Дамба принадлежит холдингу "Сибзолото", — сообщил губернатор в эфире телеканала.

Министр экологии края Павел Корчашкин сообщил журналистам, что компания работает на основании лицензии.

"Они работают на основании лицензии, другое дело — само сооружение нигде не зарегистрировано", — сказал Корчашкин.

По его словам, в настоящее время специалисты производят забор воды, чтобы проверить на безопасность.