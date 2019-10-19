БЕЛГРАД, 19 окт /ПРАЙМ/. Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Замглавы Минфина РФ Юрий Зубарев и министр финансов Сербии Синиша Мали обменялись папками в присутствии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и президента Сербии Александра Вучича.

Как ранее сообщал журналистам первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько, в ходе визита планировалось подписать соглашение об экспортном кредите для Белграда на 172,5 миллиона евро.