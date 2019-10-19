БЕЛГРАД, 19 окт /ПРАЙМ/. Министерство промышленности и торговли РФ и кабинет министра, ответственного за инновации и технологическое развитие в правительстве Сербии, договорились сотрудничать в области развития инноваций и цифровых технологий в промышленности.

Замглавы Минпромторга РФ Олег Рязанцев и министр без портфеля, ответственный за инновации и технологическое развитие в правительстве Сербии, Ненад Попович обменялись папками в ходе церемонии в присутствии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и президента Сербии Александра Вучича.

Как отмечается в материалах к визиту Медведева в Сербию, этот документ станет первым шагом к ускорению двустороннего сотрудничества в области инноваций и цифровых технологий.