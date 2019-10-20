ЛОНДОН, 20 окт /ПРАЙМ/, Денис Ворошилов. Премьер Великобритании Борис Джонсон попросил Евросоюз отложить Brexit до конца дня 31 января 2020 года, говорится в письме главы кабинета министров главе Евросовета Дональду Туску.

"Пишу, чтобы уведомить Евросовет о том, что Британия запрашивает дальнейший перенос (сроков Brexit)… Соединенное Королевство предлагает продлить этот период до 23.00 (местного времени) 31 января 2020 года. Если стороны смогут ратифицировать соглашение (о выходе из ЕС) до этой даты, то срок переноса Brexit завершится раньше. Искренне ваш, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", — говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

При этом на доступной электронной фотокопии отсутствует личная подпись премьера.

Письмо начинается словами о том, что парламент обязал премьера обратиться к ЕС с просьбой перенести Brexit.

Ранее британские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщали, что Джонсон направил Туску три письма: один в виде не подписанного лично описания принятого парламентом закона о продлении сроков Brexit, второе — собственный комментарий о том, что он выступает против задержек и хотел бы вывести страну из Евросоюза 31 октября, и третье — комментарий постпреда Британии при ЕС Тима Барроу.

Теперь решение о сроках Brexit предстоит принять Евросоюзу. Ранее планировалось, что Британия покинет ЕС 31 октября.