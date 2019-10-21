МОСКВА, 21 окт /ПРАЙМ/. Госкорпорация "Росатом" начала публикацию уникальных рассекреченных архивных материалов об истории отечественной атомной отрасли, 75-летие которой будет отмечаться в 2020 году.

На интернете-портале "История Росатома" (это полнотекстовая многофункциональная информационная система по истории ядерной индустрии СССР и России) открылся специальный раздел "Российской атомной отрасли — 75 лет". Раздел содержит факсимиле (изображение) архивных документов, связанных со становлением и развитием ядерной индустрии СССР, в частности с атомным проектом СССР. Многие из этих документов ранее не публиковались.

Среди вновь обнародованных документов — материалы о разработке и подготовке испытания первой советской атомной бомбы, о вопросах обеспечения первых предприятий атомной промышленности СССР, о кадровых вопросах, связанных с реализацией отечественного атомного проекта.

Российская атомная отрасль ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать ряд организационных структур, необходимых для развития отечественной атомной промышленности и реализации атомного проекта СССР.

В тот день председатель Государственного комитета обороны СССР Иосиф Сталин подписал постановление о создании Специального комитета при ГКО. Новый орган наделили полномочиями по привлечению любых ресурсов, имевшихся в распоряжении правительства СССР, к работам по атомному проекту. Главой Спецкомитета был назначен заместитель председателя ГКО и Совета народных комиссаров (СНК) СССР, нарком внутренних дел Лаврентий Берия.

Тем же постановлением предусматривалось создание "штаба" советской атомной промышленности — Первого главного управления при СНК СССР. Первым руководителем ПГУ стал народный комиссар боеприпасов Борис Ванников. Впоследствии ПГУ было преобразовано в министерство среднего машиностроения СССР — прославленный Минсредмаш. В российской истории его преемником являлся Минатом РФ. Сейчас всеми ядерными активами страны управляет государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", созданная в 2007 году на базе одноименного федерального агентства.

Атомная отрасль России сейчас представляет собой комплекс из около 400 предприятий и организаций, в которых занято свыше 250 тысяч человек. В структуре отрасли — предприятия ядерного оружейного комплекса, ядерного топливного цикла, атомного машиностроения и отраслевые научно-исследовательские институты. Кроме того, в состав Росатома входит единственный в мире атомный ледокольный флот.