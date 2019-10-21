МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" пройдет 21-23 октября в инновационном центре "Сколково".

Ниже приводится справочная информация.

Форум "Открытые инновации" – уникальная дискуссионная площадка, которая объединяет технологических предпринимателей, ученых, ведущих экспертов, студентов, представителей власти и корпораций из разных стран и регионов.

Основная цель форума – развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. В рамках форума проводятся пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые встречи.

Ежегодный форум "Открытые инновации" проводится в Москве с 2012 года под эгидой правительства России при поддержке министерства экономического развития России, правительства Москвы, группы "Роснано", Российской венчурной компании, фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий ("Сколково"), Фонда содействия инновациям и госкорпорации развития "ВЭБ.РФ".

Первый форум "Открытые инновации" проходил с 31 октября по 2 ноября 2012 года. В нем приняли участие около 10 тысяч человек. Всего в рамках форума состоялись более 150 мероприятий официальной, специальной и молодежной программ, в которых приняли участие около 300 спикеров из 30 стран мира. Итогом его работы стало подписание более 20 соглашений между крупнейшими российскими и международными компаниями.

В 2018 году седьмой форум "Открытые инновации" прошел в инновационном центре "Сколково" с 15 по 17 октября, его посетили более 20 тысяч человек.

Тема форума "Источники цифрового прорыва" была раскрыта в формате трех тематических дней: "Кадры и образование", "Бизнес и государство", "Наука и технологии". В рамках программы состоялись более 200 мероприятий – панельные сессии, конференции, круглые столы, презентации инновационных проектов и программ. Были представлены 220 проектов в 11 индустриальных секторах. Среди участников – представители 90 стран, в том числе Германии, Израиля, Индии, Китая, США, ЮАР и Японии.

За три дня форума были подписаны 34 соглашения с участием российских и зарубежных компаний, фондов и институтов развития. Среди них стратегическое партнерское соглашение об инвестициях Российско-китайского инвестиционного фонда регионального развития в фонд Skolkovo Ventures объемом 1,5 миллиарда рублей, соглашение об инвестициях "Норникеля" в деятельность фонда в 2019-2021 годах на 350 миллионов рублей, соглашение о создании партнерского инновационного центра компании Huawei и "Сколково".

В рамках форума было подписано соглашение между фондом "Сколково" и компанией "Яндекс" о запуске на территории инновационного центра беспилотного такси.

В 2019 году восьмой форум "Открытые инновации" проводится 21-23 октября в инновационном центре "Сколково". Ключевой темой в этом году станет "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике".