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САЛЕХАРД, 21 окт /ПРАЙМ/. Порядка 90 миллиардов рублей дополнительно будут выделены на программы поддержки рождаемости в России в следующем году, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

Как уточнили в пресс-службе Минтруда, эти средства будут выделены дополнительно из-за изменения критериев выплаты пособий. Топилин напомнил, что со следующего года пособие на первого и второго ребенка будет платиться до трех, а не полутора лет. Планка получения этого пособия увеличится с 1,5 прожиточных минимумов в расчете на человека до двух прожиточных минимумов.

"Девяносто миллиардов рублей выделяет федерация на поддержку программ стимулирования рождаемости со следующего года дополнительно к действующим обязательствам", – сказал Топилин на совещании в Салехарде.

Он также напомнил, что со следующего года федеральный бюджет софинансирует регионы Урала и Сибири по ежемесячным выплатам на третьего и последующих детей до 3 лет. Соответствующий проект подготовлен министерством.

Топилин добавил, что 7 миллиардов рублей будут выделены в 2020 году на софинансирование программ регионов по поддержке граждан через социальный контракт.

Министр также заявил, что с 2020 года в рамках бюджета ФСС стоимость родового сертификата увеличивается на 1 тысячу рублей. По его словам, эти деньги пойдут на оплату психологической помощи в медучреждениях по охране репродуктивного здоровья, в первую очередь на снижение числа абортов.