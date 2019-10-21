БРЮССЕЛЬ, 21 окт /ПРАЙМ/, Мария Князева. Еврокомиссия очень обеспокоена закрытием Thomas Cook и не исключает возможности оказать поддержку тем, кто потерял из-за этого работу, сказала еврокомиссар Мирианн Тиссен на слушаниях в Европарламенте.

В конце сентября британский туристический гигант Thomas Cook после провала переговоров с кредиторами объявил о своем закрытии.

"Еврокомиссия глубоко обеспокоена банкротством Thomas Cook. Туризм – это важная экономическая деятельность для ЕС, в ней заняты более 25 миллиона человек, что соответствует 11% всей занятости Евросоюза. Для некоторых европейских регионов туризм является даже основной экономической деятельностью", — сказала она.

Еврокомиссия, по ее информации, находится в контакте со странами Евросоюза, чтобы оценить, как много компаний, рабочих мест и путешественников затронула сложившаяся ситуация.

При этом Тиссен отметила, что Евросоюз готов поддержать свои страны-члены ввиду банкротства Thomas Cook. В том числе речь может идти о поддержке тех, кто потерял работу – к примеру, им могут помочь найти другую сферу занятости.