МОСКВА, 23 окт /ПРАЙМ/. Встреча президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси состоится в среду в Сочи.

Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Египта.

Дипломатические отношения между СССР и Египтом установлены 26 августа 1943 года. В 1991 году Египет заявил о признании Российской Федерации в качестве продолжательницы бывшего СССР.

В 1950-1960 годах Египет был важнейшим партнером СССР на Ближнем Востоке. Однако после смены политического курса при президенте Анваре Садате в начале 1970-х годов в отношениях двух стран наступило охлаждение. Улучшение началось в середине 1980-х годов благодаря участию экс-президента Египта Хосни Мубарака.

За прошедшие годы российско-египетское взаимодействие значительно укрепилось, выйдя на качественно новый уровень. Между двумя странами осуществляется активный политический диалог.

12 августа 2014 года Россию посетил президент Египта ас-Сиси. Россия стала первой страной вне арабского мира, куда приехал новый лидер Египта. На переговорах в Сочи стороны обсудили торгово-экономические отношения, вопросы военно-технического сотрудничества, энергетики и ситуацию на Ближнем Востоке.

9-10 февраля 2015 года Путин посетил Каир с официальным визитом, результатом которого стали договоренности по участию Росатома в строительстве первой египетской АЭС, а также созданию зоны свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом. В рамках визита Путин также встретился с патриархом Александрийским и всея Африки Феодором II.

26-27 августа 2015 года ас-Сиси посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне были затронуты вопросы двусторонних отношений, включая пути дальнейшего укрепления взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Кроме того, Путин и ас-Сиси обменялись мнениями по международной проблематике, прежде всего по ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В ходе визита президент Египта также встретился со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным и вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем. По приглашению министра обороны России Сергея Шойгу президент Египта посетил Национальный центр управления обороной РФ.

5 сентября 2016 года Путин и ас-Сиси провели встречу в Ханчжоу (Китай). Беседа глав государств состоялась по завершении рабочих заседаний саммита "Группы двадцати".

4 сентября 2017 года Путин и ас-Сиси провели встречу в Сямэне (Китай) "на полях" саммита БРИКС.

11 декабря 2017 года Путин посетил Египет с рабочим визитом. В ходе переговоров на высшем уровне лидеры двух стран обсудили перспективы развития российско-египетских отношений в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах, а также сирийское урегулирование. По итогам переговоров были подписаны контракты на строительство в Египте атомной электростанции "Дабаа" и поставку ядерного топлива для данной АЭС.

16-17 октября 2018 года президент Египта ас-Сиси посетил Сочи. 16 октября главы государств провели неформальную встречу. 17 октября прошли официальные переговоры. Лидеры обсудили ключевые вопросы дальнейшего наращивания российско-египетского взаимодействия и обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки дня.

По итогам консультаций был подписан договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве.

В рамках официального визита ас-Сиси также встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

26 апреля 2019 года Путин встретился ас-Сиси "на полях" международного форума "Один пояс – один путь" в Пекине.

Очередная встреча лидеров России и Египта прошла 29 июня 2019 года "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония).

Регулярными являются контакты руководителей внешнеполитических ведомств двух государств. Они проводят встречи в рамках международных и региональных форумов, "на полях" сессий Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

5-6 апреля 2019 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Египет с рабочим визитом, где провел переговоры с египетским коллегой Самехом Шукри и был принят президентом ас-Сиси.

27 сентября Ларов и Шукри провели встречу в Нью-Йорке "на полях" 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В 2013 году в Каире впервые прошли переговоры министров иностранных дел и обороны России и Египта в формате "2+2". 24 июня 2019 года в Москве состоялся очередной раунд консультаций в данном формате: с российской стороны участвовали Лавров и Шойгу, с египетской – Шукри и Мухаммад Ахмед Заки.

Состоялись также двусторонние встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Египта Самехом Шухри, министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы Минобороны Египта Мухаммада Ахмеда Заки.

Поддерживаются контакты по межпарламентской линии, между министерствами и ведомствами двух стран.

В январе 2019 года в Египте находился с визитом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, где провел российско-египетские консультации по вопросам безопасности.

1 июля 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с председателем палаты депутатов Египта Али Абдель Алем, которая прошла на полях форума "Развитие парламентаризма" в Москве.

В начале октября 2019 года Каир посетил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Состоялись встречи с президентом ас-Сиси и премьер-министром Мустафой Мадбули.

В течение многих лет Египет был одним из ведущих торгово-экономических партнеров СССР и России на Ближнем Востоке и в Африке. При содействии Советского Союза в Египте построено около 100 промышленных объектов, многие из которых, прежде всего Асуанская высотная плотина, Хелуанский металлургический комбинат, алюминиевый завод в Наг-Хаммади, и поныне играют важную роль в египетской экономике. В постсоветский период масштабы делового взаимодействия были сокращены, однако в последние годы отмечается его устойчивый рост.

В числе перспективных проектов, представляющих взаимный интерес для двух стран, – модернизация крупных объектов, построенных специалистами СССР, включая Асуанскую ГЭС, создание особой промышленной зоны для производства на территории Египта продукции российского сельхозмашиностроения для стран Ближнего Востока и Северной Африки.

В 2008 году Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. В 2015 году в Каире стороны заключили соглашение о сотрудничестве в сооружении АЭС эд-Дабаа и соглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов. В декабре 2017 года в Каире РФ и Египет подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство АЭС.

Общий объем контрактов (около 60 миллиардов долларов) стал рекордным в истории мировой атомной отрасли. Планируется, что первый блок атомной станции будет введен в эксплуатацию в 2026 году. Проект проходит процедуру лицензирования.

Одним из важнейших проектов экономического сотрудничества между Каиром и Москвой является Российская промышленная зона в экономической зоне Суэцкого канала. Межправсоглашение о ее создании было подписано в мае 2018 года. Мантуров сообщил, что Россия планирует вложить в инфраструктуру российской промышленной зоны в Египте около 190 миллионов долларов государственных средств, а возможный объем частных вложений в проект составляет 7 миллиардов долларов.

По данным министра торговли и промышленности Египта Амра Нассара, 55 российских компаний уже выразили заинтересованность в инвестициях в российскую промышленную зону в Египте. К настоящему времени уже подписаны соглашения о намерениях примерно с 25 российскими компаниями.

Среди потенциальных резидентов промзоны назывались российские автопроизводители "Группа ГАЗ", "Камаз", УАЗ, нефтяные компании "Газпром нефть" и "Татнефть", а также "Интер РАО", "Трансмашхолдинг", группа "Мортон", "Метпром" и Renault. Ожидается, что первая фаза проектов в рамках российской промзоны будет запущена до 2022 года.

В сентябре 2018 года российско-венгерский консорциум "Трансмашхолдинг Венгрия" и Египетские национальные железные дороги подписали договор о поставке 1300 пассажирских вагонов с местами для сидения. Срок реализации контракта – пять лет с момента его вступления в силу.

В октябре 2019 года Россия и Египет возобновили переговоры о поставке самолетов SSJ100. По словам Мантурова, речь идет примерно о 12 лайнерах. Еще в 2016 году АО "Гражданские самолеты Сухого" вело переговоры о поставке EgyptAir 12 SSJ100 с опционом еще на 12 лайнеров, однако те переговоры ничем не кончились.

Стороны активизировали работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Очередное заседание состоялось в октябре 2019 года в Каире.

Российско-египетский товарооборот в 2018 году вырос на 14% и составил около 7,7 миллиарда долларов. Это рекордный показатель за всю историю российско-египетских отношений. Объем российского экспорта составил 7,1 миллиарда долларов, импорта – 526,4 миллиона.

По итогам января-августа 2019 года внешнеторговый оборот России и Египта составил 3,9 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 3,6 миллиарда долларов и импорт – 388,7 миллиона.

Основу российского импорта составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них, минеральные продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, машины, оборудование и транспортные средства и др. Импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, текстилем и обувью, продукцией химической промышленности и др.

Увеличению объемов и диверсификации структуры товарооборота между странами будет способствовать заключение соглашения о свободной торговле между государствами Евразийского экономического союза и Египтом. Ожидается, что переговорный процесс о ЗСТ будет завершен к середине 2020 года.

В сфере военно-технического сотрудничества Египет является для России одним из приоритетных партнеров. В 2017 году РФ выиграла тендер на поставку Египту морской версии вертолетов Ка-52К на предназначавшиеся для ВМФ России вертолетоносцы типа "Мистраль". В октябре 2018 года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ сообщил, что переговоры по дооснащению "Мистралей" и поставке вертолетов в Египет находятся в активной фазе. Российские и египетские зенитчики в конце октября – начале ноября 2019 года впервые проведут совместные учения ПВО "Стрела Дружбы-2019".

Важной частью всего комплекса двустороннего взаимодействия остаются культурные связи. Основой их договорно-правовой базы является межправительственное соглашение о культурном сотрудничестве 1995 года.

В Египте действует Центр египтологических исследований РАН, который в тесном сотрудничестве с министерством по делам древностей и другими египетскими учреждениями ведет археологические исследования.

Развиваются контакты по линии высших учебных заведений. Стажировку в Египте на регулярной основе проходят студенты и преподаватели из различных российских вузов. В университете "Айн Шамс" работает известная в мире русистики кафедра русского языка. Сотни россиян, главным образом из регионов с преимущественно мусульманским населением, проходят обучение в крупнейшем в исламском мире университете "Аль-Азхар" в Каире.

С 2006 года на территории Египта функционирует Египетско-российский университет.

Долгие годы динамично развивалось сотрудничество двух стран в области туризма. Россия по числу приезжающих в Египет туристов занимала первое место.

6 ноября 2015 года полеты российских самолетов в Египет были приостановлены после катастрофы российского самолета А321 над Синайским полуостровом. Позднее Росавиация разослала телеграмму о запрете с 14 ноября полетов авиакомпании EgyptAir в Россию. После этого была проведена большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы.

В апреле 2018 года было возобновлено регулярное авиасообщение между Москвой и Египтом. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока не осуществляются.

В 2014 году 3 миллиона россиян посетили эту страну, в 2015 году до приостановки рейсов Египет принял около 2,3 миллиона российских туристов. В 2017 году число россиян, посещающих Египет, упало до 100 тысяч человек. В 2018 году, по данным министерства туризма Египта, страну посетили 145 тысяч граждан РФ.