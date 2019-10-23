(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Не учи Ручьёного — Как Владимир Путин выиграл военное сражение за тысячу километров от Бочарки — 22 октября в Сочи Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании, в котором, считает специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников, во многом определили судьбу Сирии и ее территориальной целостности.

— Жизнь навклаживается — Инвестиции в полисы приравняют к вкладам — ЦБ разработал концепцию гарантирования вложений граждан в страхование жизни. В случае банкротства страховщика его обязательства по полисам перед каждым клиентом в размере до 1,4 млн руб. будут покрыты из гарантийного фонда Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — вложения населения по страхованию жизни будут защищены так же, как депозиты и пенсионные накопления.

— Путебюджетствие из Петербурга в Москву — Проект ВСМ претендует на грант в 600 млрд руб. — ОАО РЖД детализировало проект будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая объединит Санкт-Петербург с Нижним Новгородом через Москву. Общая стоимость проекта составит 2,3 трлн руб. При этом как минимум 600 млрд руб. должен предоставить бюджет в виде капитальных грантов концессионеру и займа из ФНБ.

— AliExpress Russia снабдили кошельком — Российские покупатели рассчитаются с площадкой через новую финансовую компанию — Как стало известно "Ъ", холдинг USM, сотовый оператор "МегаФон", интернет-компания Mail.ru Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская платежная система AliPay планируют создать совместное предприятие (СП) в области финансов. Частью совместного бизнеса может стать в том числе входящий в USM банк "Раунд".

— Твердый спрос на мягкие навыки и законы — Дмитрий Медведев потребовал ускорить работу над регуляторными песочницами — Искусственный интеллект и автоматизация производства изменят рынок труда и потребуют реформы образования для развития "мягких" навыков, заявили участники форума "Открытые инновации" в Сколково.

— Медицинские кадры берут в оборот — В Совете Федерации обсудили проблемы здравоохранения — Для решения проблемы кадрового обеспечения государственного здравоохранения необходимо увеличивать число бюджетных мест для студентов, упорядочить прием на "узкие" специализации и отслеживать трудоустройство выпускников. С такими предложениями вчера в Совете федерации выступила глава Минздрава Вероника Скворцова.

— Богатые Росстата тоже небогаты — Мониторинг опросов — Росстат опубликовал очередное выборочное обследование бюджетов домохозяйств, которое ежеквартально проводится с 2007 года и основывается на опросах 48 тыс. семей.

— Человек с правами советовать — Михаил Федотов, Павел Чиков, Екатерина Шульман, Илья Шаблинский и Евгений Бобров остаются при СПЧ — Ушедший с поста председателя Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов во вторник сообщил, что остается в организации на должности эксперта. Позднее выяснилось, что этот статус сохраняется автоматически за всеми, кто покидает состав СПЧ.

— Алексей Орлов не оставил Калмыкию — Он назначен представителем республики в Совете федерации — Глава Калмыкии Бату Хасиков подписал указ о назначении представителем исполнительной власти республики в Совете федерации своего предшественника в должности руководителя региона Алексея Орлова.

— Крымский "Беркут" остался без чемпионки — Старшего сержанта уволили из Росгвардии за езду без прав и отказ пройти тест на алкоголь — Центральный районный суд Симферополя отклонил жалобу на увольнение из отряда "Беркут" Росгвардии одной из немногих служивших в ней женщин — старшего сержанта полиции Ирины Харланчук.

— Андрей Черняков устал сидеть в Польше — Экс-глава НПО "Космос" вернется на родину по собственному желанию — Во вторник варшавский суд удовлетворил ходатайство об экстрадиции в Россию экс-главы НПО "Космос" Андрея Чернякова, заочно обвиняемого в хищении многомиллиардного кредита Банка Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля и других преступлениях.

— Украина перестала искать Тюрика — Суд снял обвинение с фигуранта дела об убийстве Дениса Вороненкова — Киевский суд снял обвинения с российского вора в законе Владимира Тюрина (Тюрик). Украинские правоохранители заочно инкриминировали ему организацию убийства в Киеве в марте 2017 года экс-депутата Госдумы России от КПРФ Дениса Вороненкова.

— Ракеты выпустят с завода — Суд в Свердловской области обязал военных убрать вооружение с территории предприятия — Как стало известно "Ъ", Верхнесалдинский райсуд Свердловской области удовлетворил исковые требования прокуратуры к Минобороны РФ. Надзорный орган просил убрать с территории ФКП "Верхнесалдинский государственный казенный завод химических емкостей" боевые ракеты.

— "Заявительницы всю жизнь прожили и продолжают жить в ссылке" — В Конституционном суде слушается дело о московском жилье для жертв репрессий — Во вторник Конституционный суд РФ приступил к рассмотрению резонансной жалобы трех москвичек, пострадавших от репрессий. Женщины утверждают, что много лет не могут получить гарантированную законом компенсацию — бесплатные квартиры в Москве взамен отнятых в 1930-е.

— Иностранцы стали лучше поступать — Число абитуриентов из-за границы выросло в России на 20% — Количество заявок на обучение в России от иностранных абитуриентов за последний год выросло: по данным официальной платформы для приема иностранных граждан на обучение в России по квоте правительства РФ Russia.Study, в 2019 году заявки подали почти 115 тыс. иностранных абитуриентов, что на 20% больше, чем год назад.

— Мотоциклистам сокращают путь к автоправам — Курсы для байкеров, желающих открыть категорию B, могут подешеветь — Минпросвещения в этом году утвердит проект приказа, который позволит мотоциклистам и скутеристам, желающим управлять легковой машиной, пройти упрощенный курс переподготовки и сдать экзамен в ГИБДД.

— Лесные пожары стягиваются в центр — Минприроды готово изъять у регионов полномочия по их тушению с воздуха — Минприроды предлагает изъять у регионов и передать на федеральный уровень полномочия, связанные с авиационными работами по охране лесов от пожаров. Эта идея обсуждается более 13 лет, с момента реформы Лесного кодекса, который и закрепил за регионами полномочия по охране лесов и их тушению.

— В одну и ту же Африку нельзя войти дважды — Россия принимает полсотни новых лидеров вечно молодого континента — Сочи с размахом принимает первый в истории саммит "Россия—Африка", совмещенный с российско-африканским экономическим форумом. На черноморское побережье съехались лидеры полусотни африканских стран, тысячи представителей политической и бизнес-элиты России и стран Африки.

— Российские издатели сдали тиражи — "Эксмо-АСТ" и "Просвещение" потеряли позиции в мировом рейтинге — Российские "Эксмо-АСТ" и "Просвещение" заметно сдали позиции в ежегодном глобальном рейтинге книжных издателей. Выручка компаний в валютном выражении упала, в том числе из-за курсовой разницы, кроме того, их потеснили вернувшиеся в рейтинг крупные китайские издатели.

— Лизинг давит на крыло — ГТЛК готова банкротить авиакомпании — Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) ужесточает взыскание долгов с авиакомпаний. ГТЛК уже сообщила о готовности банкротить регионального перевозчика "Комиавиатранс". По информации "Ъ", компания собиралась пойти на аналогичные меры в отношении "ИрАэро", которая не платит за переданные в лизинг SSJ 100, однако в ГТЛК наличие таких планов в ближайшее время отрицают.

— Солод раздора — Производители не могут договориться о качестве пива — В пивоваренной отрасли разгорелся новый скандал между транснациональными и малыми производителями. Так, российские компании требуют увеличить минимально допустимый в рамках технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции" объем солода при производстве пива до 80%.

— ЦБ потребовал борьбы с инсайдом — Компаниям расписали правила внутреннего контроля — Впервые установлены требования к правилам внутреннего контроля по закону о противодействии манипулированию и неправомерному использованию инсайдерской информации. За невыполнение требований компаниям и физлицам грозит штраф. Крупные участники уже разработали правила внутреннего контроля, и в новых условиях их придется лишь "немного актуализировать".

— Инвесторы рискнут структурно — Первые размещения структурных облигаций могут состояться в ноябре — BCS Global Markets собирается начать размещение рублевых структурных облигаций на российском рынке в начале ноября. Участники рынка только начинают регистрировать подобные бумаги с частичной защитой капитала, однако размещений еще не проводилось.

— Неинформационный Сбербанк — Регулятор оштрафовал дочерний банк — ЦБ оштрафовал свой дочерний Сбербанк. Это первая информация о наказании с момента начала обязательной публикации данных о нарушениях банками статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Пока санкции применялись только в отношении крупных кредитных организаций.

— Гражданам предложили скинуться на МФО — Микрофинансисты расширяют круг своих инвесторов — Микрофинансисты пытаются избежать введения жестких требований к инвестированию средств граждан в микрофинансовые компании (МФК). Участники рынка предлагают альтернативный подход — позволить МФК самостоятельно проводить тестирование инвесторов, а граждан, ранее уже финансировавших микрофинансовый рынок, отнести к отдельной категории инвесторов без установления каких-либо ограничений.

— Индийцев вызывает Таймыр — "Роснефть" предлагает им войти в "Восток Ойл" — "Роснефть" продолжает переговоры с правительством Индии о вхождении местных инвесторов в ее совместный мегапроект с Эдуардом Худайнатовым "Восток Ойл" стоимостью до 8,5 трлн руб. Но главным препятствием для предметного обсуждения сделки остается отсутствие у проекта льгот на 2,6 трлн руб., о которых глава "Роснефти" Игорь Сечин неоднократно просил президента Владимира Путина.

— Ледовые танкеры разгрузили от санкций — НОВАТЭК вернул себе флот для "Ямал СПГ" — НОВАТЭК сможет полностью использовать весь свой флот танкеров ледового класса для проекта "Ямал СПГ". По данным компании, США сняли введенные в конце сентября санкции с шести танкеров Arc7, принадлежащих совместной компании канадской Teekay и китайской Cosco.

— "Балканский поток" придет в Сербию к лету — Этой зимой страна будет получать газ через Украину — Газовая инфраструктура в Болгарии только к середине 2020 года будет готова к поставке газа в Сербию из "Турецкого потока". Таким образом, к 1 января Сербия не сможет получать российский газ по маршруту в обход Украины.

— Туристы пройдут переучет — Методику их подсчета просят проконтролировать — Отсутствие официального понятия "туристический поток" и единой методики его расчета стимулирует регионы завышать количество принятых путешественников, рассчитывая его на основе числа посетителей музеев. Хотя, по официальным данным, рынок внутреннего туризма растет, участники рынка, напротив, отмечают спад интереса к экскурсионным поездкам по стране на фоне восстановления выездного потока.

— Raven долетит до "Севера" — Британцы готовы купить логопарк у "Ориентира" — На рынке логистической недвижимости готовится одна из крупнейших сделок — логистический комплекс "Ориентир-1" на Ленинградском шоссе в ближайшем Подмосковье может приобрести британская Raven Property Group.

— У Okko проверили регистрацию — ФАС возбудила дело о рекламе букмекеров на сайте онлайн-кинотеатра — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла нарушения закона "О рекламе" в трансляциях английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу в онлайн-кинотеатре Okko. Служба считает, что сервис не имел права продвигать букмекерскую компанию "Олимп", не имея на тот момент свидетельства о регистрации СМИ. "Яндексу", ранее столкнувшемуся с аналогичными претензиями, удалось оспорить их в суде.

— Росбанк ищет утечку — К расследованию несанкционированных звонков привлечены международные эксперты — Росбанк привлек сторонних экспертов для выявления источника информации, приведшей к всплеску мошеннических звонков клиентам банка. Собеседники "Ъ" в правоохранительных органах указывают, что полнота используемых в атаках сведений побудила банк искать возможную утечку информации.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала — Первый случай их использования в уголовном деле может оказаться не последним — Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой. Верховный суд не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании "Усть-Луга", строившей одноименный порт в Ленинградской области.

— Дети репрессированных москвичей рассчитывают на Конституционный суд — Только он сможет помочь им вернуться в столицу — Конституционный суд России на заседании во вторник рассмотрел дело о конституционности положений, которые не позволяют получить жилье в Москве людям, чьи родители стали жертвами советских политических репрессий.

— Путин и Эрдоган согласовали границы зоны безопасности в Сирии — Президенты России и Турции решили сохранить статус-кво, сложившийся в ходе операции "Источник мира" — Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, в том числе в формате "один на один", продолжались во вторник в Сочи почти шесть часов.

— Партия премьера Трюдо выиграла выборы в парламент Канады — Но для формирования правительства либералам понадобится коалиция — Премьер-министр и лидер Либеральной партии Канады Джастин Трюдо вырвал победу у соперника-консерватора Эндрю Шира и продлил полномочия еще на четыре года по итогам выборов в нижнюю палату парламента, хотя в течение всей кампании консерваторы шли вровень с либералами и порой обгоняли их в популярности.

— Парламент Британии отклонил предложения Джонсона по графику Brexit — Премьер заявил, что будет и дальше добиваться выхода страны из ЕС до конца октября — Палата общин британского парламента во втором чтении одобрила проект соглашения о выходе Британии из Евросоюза (Brexit), достигнутого на прошлой неделе в Брюсселе премьером Борисом Джонсоном: "за" проголосовали 329 депутатов, "против" – 299.

— Госзаказчики избежали ужесточения наказания за сговор с поставщиками — ФАС исключила такой пункт из законопроекта после критики мэра Москвы Сергея Собянина — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поправила законопроект, ужесточающий борьбу с картелями, и внесла его в правительство, рассказал "Ведомостям" начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

— Стоит ли ждать глобальной рецессии — Не все данные рисуют столь мрачную картину — Международный валютный фонд (МВФ) в октябре ухудшил прогноз роста мировой экономики до самого низкого уровня за последние 10 лет из-за геополитической напряженности и торговой войны США и Китая. Кроме того, существует риск "японизации" экономик еврозоны и США – ситуации, при которой угроза дефляции сохраняется, несмотря на низкие процентные ставки.

— Гражданам гарантируют выплаты по договору страхования жизни — Власти пытаются стимулировать появление длинных денег — ЦБ сообщил, что разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни: строиться она будет по аналогии со страхованием вкладов и пенсионных накоплений. Администратором системы станет Агентство по страхованию вкладов (АСВ), членство в ней будет обязательным для страховщиков жизни – это 31 компания.

— "Турецкий поток" подготовили к началу поставок в Европу — В начале 2020 года новый экспортный газопровод "Газпром" сможет загрузить лишь частично — Инфраструктура, необходимая для начала экспорта российского газа по второй нитке "Турецкого потока" в Европу, построена, сообщил 22 октября министр энергетики России Александр Новак.

— В России станет еще больше туристов из Китая — Авиакомпания Red Wings планирует организовать полеты в эту страну из подмосковного "Жуковского" — Авиакомпания Red Wings рассматривает возможность сделать аэропорт "Жуковский" базовым для нескольких дальнемагистральных лайнеров, рассказали "Ведомостям" человек, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, владеет Red Wings через лизинговую компанию "Ильюшин финанс"), и человек, близкий к компании "Рампорт аэро" (владеет и управляет "Жуковским").

— Bayer передаст России технологии селекции пшеницы и кукурузы — "Ведомости" выяснили, что это за технологии и кто их получит — Центр технологического трансфера (ЦТТ) НИУ ВШЭ выбрал семь компаний для передачи от компании Bayer генетического материала сельскохозяйственных культур, т. е. растений, обладающих устойчивыми полезными свойствами, для скрещивания и получения новых сортов и гибридов. Об этом "Ведомостям" рассказали представители ЦТТ и Bayer.

— Группа ПИК построит жилой комплекс рядом с "Горбушкой" — Coalco Василия Анисимова продала ей проект на месте завода "Филит" — О том, что Сoalco продала проект жилого комплекса рядом с торговыми центрами "Горбушка" и "Горбушкин двор" на ул. Барклая структуре группы ПИК, "Ведомостям" рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки.

— В Голландии закрыт важнейший источник нелегального контента — На активности пиратов это не слишком скажется, считают эксперты — Голландская антипиратская организация BREIN (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland, защищает права развлекательной индустрии) вместе с Американской ассоциацией кинокомпаний (MPA) и Альянсом творчества и развлечений (в него входят Amazon, Disney, HBO, Netflix и др.; альянс защищает авторские права членов) добились в Нидерландах блокировки Moonwalk, CDN-провайдера, предоставлявшего серверные услуги предположительно 80% российским сайтам с крадеными фильмами и сериалами, пишет издание TorrentFreak.

— Правительство предлагает новые льготы для нефтяников в Арктике — Налоговые преференции могут обойтись минимум в 2,6 трлн рублей — На прошлой неделе Минвостокразвития внесло в правительство пять законопроектов, которые предоставят налоговые стимулы для компаний, добывающих углеводороды в Арктике, следует из слов министра энергетики Александра Новака.

— Как крупнейшая норвежская компания, перерабатывающая мусор, боролась с мошенниками — Ее гендиректор рассказывает, как победить коррупцию и поменять поведение сотрудников — Эрик Осмундсен возглавил Norsk Gjenvinning (NG), крупнейшую в Норвегии компанию по переработке отходов, в 2012 г. Он знал, что эта отрасль готова к консолидации, специализации и международной экспансии – и что тренд на вторичную переработку отходов открывает колоссальные возможности.

— Спрос на элитную недвижимость на Черноморском побережье растет — Но выбирать практически не из чего: в продаже всего несколько проектов и остатки в уже построенных домах — По данным консалтинговой компании Macon, из 1,37 млн кв. м строящихся и уже построенных объектов на Черноморском побережье Краснодарского края на долю элитного или премиум-предложения приходится 10,9%.

— За 10 лет кризиса рынок загородного жилья Подмосковья избавился от части застройщиков и провинциальных представлений о роскоши — Качественных предложений мало, обеспеченные клиенты предпочитают городские квартиры — В 2008-м даже самые активные застройщики снизили темпы реализации проектов, в 2014–2015 гг. резкий рост курсов валют вынудил рынок перейти на рублевые цены. Это положительно повлияло на темпы продаж, но цены упали примерно в 2 раза и продолжили снижение в последующие годы.

— Какое жилье предлагают людям, у которых на первом, втором и третьем месте — работа — Чаще всего покупают "квартиру для пиджака" москвичи, живущие за городом — Жилье, которое заменяет гостиничный номер людям, погруженным в бизнес, занятым личной карьерой, прозвали "квартира для пиджака". В Москве, которая никогда не спит, такое предложение составляет почти треть в сегментах от бизнес-класса и выше.

— Из 50 элитных проектов собственный зеленый двор имеют 34 — Но стараниями девелоперов интересные ландшафты появляются все чаще — В тренде среднерусский и европейский ландшафт с березами, липами, рябиной, сиренью и туей – они лучше выживают в наших широтах.

— Как россияне справляются с содержанием зарубежных квартир и домов — Если до событий 2014 г., изменивших политическую и экономическую ситуацию в России, наши соотечественники за рубежом приобретали в основном недвижимость для отдыха, то после присоединения Крыма, санкций и очередного удешевления рубля многие задумались о "запасном аэродроме", который может стать плацдармом для дальнейшей легализации в другой стране.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— В Африку! — Российские инвестиции нашли теплое место — Отечественные самолеты, комбайны и автомобили ищут выход на африканские рынки, а оттуда к нам стремятся не только орехи, фрукты и студенты, но и высокотехнологичные товары. Подписание сотен соглашений и твердых контрактов планируется на открывающемся в среду в Сочи саммите "Россия — Африка". В результате товарооборот между РФ и странами африканского континента должен вырасти вдвое.

— Первая тройка: без мифов — Рассекречены документы о разработке и полете корабля "Восход" — "Роскосмос" продолжает обнародовать рассекреченные материалы, посвященные освоению космоса и пилотируемой космонавтике в частности. Так, опубликованы исторические документы, которые рассказывают о подробностях разработки и полета первого в мире многоместного космического корабля "Восход". Это фотографии, альбом чертежей, письма конструктора Сергея Королева руководителям предприятий, приказы, протоколы, аудиозаписи и т.д.

— Полис на гарантии — Государство защитит вложения граждан в страхование жизни — Для защиты вложений граждан в страхование жизни будет создана система, аналогичная действующей на рынке вкладов. Предполагается, что она заработает в 2021 году.

— Победить тролля — Готовятся рекомендации, как подросткам избежать травли в Сети — Специалисты МГУ и Ассоциации юристов России подготовят рекомендации для российских школьников, как не нарваться на неприятности в интернете, а главное — не стать жертвой электронной травли.

— Договорились?— Участники гражданских процессов смогут помириться и отменить даже вступившее в силу решение суда — Вводится новая практика: в судах начнут работать специальные примирители, которые помогут спорящим сторонам найти общий язык. 22 октября пленум Верховного суда рассмотрел проект регламента судебного примирения.

— Беседа о мире — Лидеры России и Турции обсудили проблемы урегулирования ситуации в Сирии — 22 октября в Сочи несколько часов продолжались переговоры президентов России и Турции по Сирии. Для этого Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию с рабочим визитом. Это уже восьмая встреча лидеров в этом году.

— В центре знаний — Глава государства обсудил с Татьяной Голиковой нацпроект "Наука" — О создании научных центров шла речь на встрече президента Владимира Путина с вице-премьером Татьяной Голиковой.

— Подъемные механизмы — На Дальнем Востоке могут выдать 140 тысяч ипотечных кредитов под 2 процента — На реализацию программы и обеспечение льготной ставки ипотечного кредитования на Дальнем Востоке правительство направит около 14,7 миллиарда рублей, а общая сумма кредитов составит до 450 миллиардов.

— Дебют без нагрузки — Владимир Путин поручил Ольге Голодец заняться проблемами кино — О вертикали местной и государственной власти, поддержке документального кино, успехах российской анимации и жизни сельских киноклубов шла речь на встрече президента с вице-премьером Ольгой Голодец.

— Совет укрепили палатой — Валерий Фадеев сменил Михаила Федотова на посту советника президента и главы СПЧ — Глава государства назначил журналиста и общественного деятеля, секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева своим советником. Фадеев также стал председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

— Робот на рынке труда — Дмитрий Медведев рассказал о цифровых возможностях и вызовах — Мир должен готовиться к масштабной переквалификации работников из-за активной роботизации труда, предупредил премьер-министр Дмитрий Медведев. Но человечество, уверен он, не должно бояться процессов цифрового развития, его все равно не остановить.

— Деньги ждут в январе — Вячеслав Володин: Эффективность бюджетного рубля вырастет в два-три раза — Фракция "Единой России" в Госдуме выработала ряд предложений, направленных на повышение эффективности расходования бюджетных средств. Многие из этих мер депутаты называют революционными.

— Мониторинг движения лекарств — С 1 января 2020 года маркировка лекарственных препаратов станет обязательной. Она должна способствовать устранению подделок и контрафактной продукции, а также предотвращать вторичное появление лекарств на рынке.

— Врачам прописали квоту — Валентина Матвиенко предложила увеличить долю целевиков в медвузах — Несмотря на постепенное снижение дефицита медицинских кадров, ситуация в этой сфере остается сложной. Ее может исправить увеличение целевого приема в медвузы, заявили во вторник участники заседания Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации.

— Местные линии берут под крыло — Минпромторг предложил доработать чешский легкомоторный самолет для России — Легкомоторный самолет L-610 чешского производства могут доработать для нужд российской авиации. С таким предложением выступил Минпромторг. Региональным авиалиниям срочно нужны новые легкомоторные самолеты, считают эксперты.

— Центризбирком — Центральная избирательная комиссия утвердила результаты учета объема эфирного времени, затраченного в сентябре 2019 года на освещение деятельности каждой парламентской партии в общероссийских и региональных телепрограммах (телепередачах) и радиопрограммах (радиопередачах).

— Сомнительный надзор — Чрезмерные проверки не дают бизнесу на Ямале работать и развиваться — Как избавить бизнес от лишнего контроля — проблема настолько острая и давно назревшая, что пришлось ее взять под особый контроль на самом высоком уровне. 9 октября президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства, где обсуждались вопросы совершенствования механизмов контрольно-надзорной деятельности.

— Доходный алкотестер — Сотрудники дорожной полиции попали в суд за взятки — Щербинский районный суд столицы принял к производству для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников дорожной патрульной службы ГИБДД Новомосковского административного округа Москвы.

— Магазин ушел в онлайн — Какие перемены ожидают сферу госзакупок малого объема — В начале 2020 года может начаться подготовка поправок к ФЗ № 44-ФЗ "О контрактной системе…" Ожидается, что они коснутся сферы госзакупок малого объема. Изменения в этой сфере уже идут. Так, с 1 марта 2019 года для федеральных госзаказчиков стало обязательным использование единого агрегатора торговли "Березка".

— Предметная недостаточность — Половина россиян могут купить себе только еду и одежду — Половине российских семей не хватает денег на покупку товаров длительного пользования — различной мебели, техники, автомобилей и так далее. Все доходы уходят лишь на еду и одежду.

— Эффект отсутствия — Счетная палата раскритиковала систему поддержки Северного Кавказа — В 2017-2019 годах на поддержку развития регионов Северного Кавказа было потрачено более 10 миллиардов рублей, но заметного эффекта добиться не удалось, заявили в Счетной палате (СП).

— Вклады пошли по рукам — Словения выдала России беглого банкира, которого долго искали — Несколько лет понадобилось Генеральной прокуратуре РФ, чтобы вернуть на родину основателя банка "Сенатор" Олега Рафановича.

— Годы берут свое — Выросло число работающих пенсионеров — За последние 15 лет число работающих россиян в возрасте от 60 до 72 лет выросло в полтора раза. Если в феврале 2005 года ­их было 2,7 миллиона человек, то в январе текущего года — 4,1 миллиона. Таковы данные Росстата.

— Место под солнцем — Выработка энергии из "чистых" источников вырастет на 50% всего за пять лет — Мировые объемы электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников (ВИЭ), могут вырасти через пять лет на 50%, говорится в докладе Мирового энергетического агентства (МЭА). Это реалистичный прогноз, но рост объемов "зеленой" генерации пока упирается в несовершенство технологий, считают аналитики.

— "Седьмую студию" снова ждет суд — Резонансное дело рассмотрят еще раз — Мещанский районный суд столицы получил из прокуратуры материалы уголовного дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова для нового рассмотрения.

— Ссылка продолжается?— КС начал рассмотрение порядка предоставления жилья репрессированным — Конституционный суд начал разбирательство дела о порядке предоставления жилья репрессированным гражданам и членам их семей. Закон РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" прямо предусматривает обязанность субъектов Федерации обеспечить им возможность вернуться на прежнее место жительства, однако столичный закон фактически препятствует реализации этого права, полагают заявители.

— Наши — лучшие. И это правда — Региональные партнеры "Российской газеты" возглавили топ-10 лучших газет России — Лучшей газетой страны признана "Амурская правда", которая стала одним из первых партнеров "Российской газеты". В топ-10 попал и другой наш региональный партнер — газета "Красный Север".

— Угон по справке — В Московской области осудили банду, которая воровала дорогие лизинговые машины — 22 октября в Московской области была осуждена опасная банда, чьей специализацией был угон дорогих машин прямо из автосалонов Подмосковья. Суд признал почти два десятка человек виновными в создании преступного сообщества, а также в многомиллионном мошенничестве.

— Заказчик и исполнители — В деле банды Шишкана появились новые улики — МВД России и Следственный комитет России одновременно сообщили об обнаружении в Подмосковье четырех трупов. По данным правоохранительных ведомств, это тела без вести пропавшей около 7 лет назад депутата Раменского района, ее муж, сына и сестры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, добавив, что подозреваемые в совершении убийств уже задержаны.

— Оставили в СИЗО — Фигуранту по делу генерала полиции продлили арест — Басманный районный суд Москвы продлил на три месяца арест Андрея Фролова — предполагаемого сообщника генерал-майора полиции Александра Мельникова. Они обвиняются в покушении на крупное мошенничество.

— Улыбнитесь — вас узнали — Владимир Колокольцев сообщил, что в Москве системой распознавания лиц оснастят свыше 160 тысяч видеокамер — Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, выступая в Сеуле на пленарном заседании Международного полицейского саммита, заявил, что в Москве насчитывается около 3 тысяч интеллектуальных видеокамер по распознаванию лиц.

— Полет за три моря — Наши ракетоносцы Ту-160 впервые прилетят в ЮАР — В среду на авиабазу "Ватерклуф" в предместье столицы Южно-Африканской Республики приземлятся два российских стратегических ракетоносца Ту-160. В небе над Преторией их встретит почетный эскорт из истребителей Gripen и Hawk местных ВВС.

— Все меньше арестантов — Численность заключенных в РФ обновила исторический минимум — Тенденция по уменьшению заключенных в России продолжается. Об этом сообщили во вторник в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.

— Прикроют с воздуха — На бывшую американскую базу в Сирии приземлились российские вертолеты — Первые российские вертолеты с авиабазы Хмеймим приземлились на военный аэродром Эт-Табка в провинции Ракка на севере Сирии. Этот стратегический объект контролировался американской армией и был покинут военными США буквально несколько дней назад.

— Сохранить Енисейск — Исторический форум открылся в Красноярске — В Сибирском федеральном университете прошла масштабная встреча профессионального сообщества, посвященная 400-летнему юбилею города Енисейска.

— Холодный фронт — Поможет ли теплая форма закрепиться НАТО в Заполярье?— Нато любыми способами пытается закрепиться в Арктике. Для чего руководство блока решило массово снабдить своих военных особо утепленной формой.

— Насмешить Донбасс — Президент Украины Владимир Зеленский привел во власть очередного комика — Президент Украины Владимир Зеленский назначил известного в прошлом деятеля КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны "по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса". Первое, чем намерен заняться ветеран эстрады, — рассказывать землякам в непринужденной форме о том, как хорошо живет Украина без Донбасса.

— Тупик имени Трюдо — Партия премьера Канады утратила большинство в парламенте — Законодатель мировой "носочной" моды Джастин Трюдо и возглавляемая им партия одержали победу на прошедших в Канаде федеральных выборах. Однако полученный результат слабо соответствует амбициям самого молодого премьера Канады — Трюдо утратил большинство в парламенте.

— Осталось 29 — Бывший охранник нацистского концлагеря Штуттгов предстал перед судом в Гамбурге — В Германии начался громкий процесс над очередным нацистским преступником: на этот раз перед судом предстал 93-летний житель Гамбурга Бруно Дей (формально немецкие СМИ не раскрывают его фамилию). С августа 1944-го по апрель 1945 года он служил охранником нацистского концлагеря Штуттгоф на территории оккупированной Польши близ Гданьска, тогда Данцига.

— Клуб закрыт — Евросоюз обманул ожидающие членства в ЕС Балканские страны — Двум балканским странам-кандидатам на вступление в Европейский союз — Северной Македонии и Албании — придется отложить свои евроинтеграционные вожделения в долгий ящик. Несмотря на ранее звучавшие из Брюсселя заверения о предстоящем запуске процесса переговоров по предоставлению этим государствам членства в Евросоюзе, состоявшийся в конце минувшей неделе саммит лидеров ЕС в итоге принял решение не давать "зеленый свет" Тиране и Скопье.

— Мимо полигона — В Подмосковье построили самый крупный в стране комплекс по переработке отходов — Первая сортировочная линия самого крупного в России комплекса по переработке отходов начала работать в Коломенском округе Подмосковья. Это уже четвертый комплекс, открытый в Московской области в последние полтора года. Первые три успешно работают в Серебряных Прудах, Рошале и Зарайске.

— Душевное устройство — Канатчикова дача отмечает 40-летие Музея истории психиатрии — Мало кто знает, что в столице есть Музей истории психиатрии, который основан на базе Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева. В народе ее нередко по-прежнему называют "Кащенко" — по имени одного из самых первых врачей

— Велопечкин — У вологодских почтальонов появятся велосипеды — Вологодских почтальонов, работающих в сельской местности, пересадят на велосипеды. Для них уже купили 388 экземпляров двухколесного транспорта.

— Сокровища Сейбы — Спасатели нашли сейф с золотом, добытым на смытом прииске — Сотрудники МЧС обнаружили сейф с золотом, которое рабочие артели на реке Сейба намыли до катастрофы. Несколько суток его судьба оставалась неизвестной, что породило множество слухов. Что неудивительно — вокруг пропавшего золота они возникают всегда.

— Ударят шашечками — Региональные власти разрабатывают местные законы, чтобы убрать с рынка перевозок нелегальных таксистов — Более половины рынка такси в Прикамье находится в тени. Региональные власти решили ужесточить правила для тех, кто занимается частным извозом.

— Поговорите с Веней — В Петербурге показания за горячую воду принимает чат-бот — Петербуржцы теперь смогут передать показания за потребленное горячее водоснабжение (ГВС), используя чат-бот на официальном сайте ресурсоснабжающей компании. Петербургские теплоэнергетики расширяют перечень способов, которыми могут воспользоваться горожане. До этого для удобства потребителей появилась специальная кнопка "Таплинк" в Instagram-профиле компании.

— Не опоздать к AFRICAN TIME — С какими главными трудностями сталкивается российский бизнес — Об особенностях, с которыми сталкивается бизнес в Африке, "Российской газете" рассказала одна из учредителей западно-африканской компании "Рудис-Альянс" Деляра Сангаджиева.

— "Тигр" смотрит на юг — Треть оружия в странах южнее Сахары произведено в России — Военно-техническое сотрудничество России со странами Африки за минувшее десятилетие заметно выросло. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, из всего оружия, закупаемого странами, расположенными южнее Сахары, треть приходится на российское.

— Отпуск на другой планете — Занзибар заманивает туристов национальными парками и песчаными пляжами — Туроператоры ожидают открытия чартерного авиасообщения с Египтом, а пока рекомендуют присмотреться к другим африканским направлениям.

— Ветер дует из Поднебесной — Чем объясняется китайский интерес в регионе — Вакуум капитала и политической силы, распространившийся в конце ХХ века на большую часть Африки, привлек к себе внимание растущего Китая. Пекин, исходя из собственных интересов, разработал продуманный план действий и приступил к его реализации. О ключевых моментах китайского успеха в Африке в беседе с "РГ" рассказал востоковед, профессор НИУ-ВШЭ Алексей Маслов.

— Коктейль молодильный — Биологический возраст можно обратить вспять — Немало знаменитых открытий сделано случайно. Из самых громких — пенициллин, рентген, радиоактивность. Такой же громкой может оказаться и работа американских ученых Калифорнийского университета под руководством Грегори Фахи. Они поставили перед собой скромную задачу: посмотреть, как коктейль из нескольких гормонов и лекарств влияет на тимус (вилочковую железу), который отвечает за иммунитет. А получили совершенно неожиданный эффект — железа помолодела.

— Чтобы легче стало дышать — Экологи и правозащитники зовут в союзники ученых — Как увязаны между собой качество воздуха в промышленных центрах России и "позеленевшая" вдруг отчетность? Кто и почему повышает предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных выбросов и чем обернутся такие послабления грязному бизнесу?

— Сколько будет в граммах?— Создан новый метод оценки запаса редких металлов — Российские ученые предложили принципиально новый способ оценки содержания германия — одного из самых дефицитных стратегических металлов. Тех, что обеспечивают экономическую и оборонную безопасность страны.

— "Больше жизней нет" — Как остановить подростков-"поджигателей"?— Пятилетнюю Варю Маслову (фамилия изменена — ред.) подожгли прямо возле дома. Из-за шока она даже не кричала, а только плакала. Варя пошла к калитке, по пути срывая горящие куски платья.

— Пешеходы подали голос — Депутаты предложили не посыпать реагентами тротуары — На тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках, остановках общественного транспорта не должны использоваться химически синтезированные противогололедные реагенты.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Не отходя от кассы: снятие наличных в магазинах становится массовым — Интерес к сервису проявляют крупнейшая торговая сеть "Магнит" и банки из топ-10 — До конца 2019 года Сбербанк увеличит до 3 тыс. количество магазинов, в которых его клиенты смогут снять наличные на кассе. Об этом "Известиям" рассказал первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин. Скоро такая услуга появится еще у "Открытия" и Промсвязьбанка.

— Правила хорошего TONa: основатель Qiwi не будет требовать деньги у Дуровых — Однако владельцам мессенджера Telegram придется заплатить миллионные штрафы банкам и брокерам, уверены юристы — Как минимум один инвестор криптовалюты мессенджера Telegram готов подождать, пока братья Павел и Николай Дуровы снимут претензии Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Это основатель компании Qiwi Сергей Солонин, вложивший в Gram $17 млн, рассказал он "Известиям".

— "Мозг — не тарелка нейронного спагетти" — Директор Института перспективных исследований мозга Константин Анохин — о внутреннем "я" человека и подходах к нему через память, интеллект и сознание.

— У стены плачут: переговоров с Израилем об обмене заключенных не будет — Еврейское государство не планирует отпускать россиянина, чтобы вернуть осужденную в Москве израильтянку — Израиль не будет обсуждать обмен гражданина РФ Алексея Буркова на израильскую подданную Нааму Иссахар, заявил "Известиям" советник израильского премьер-министра Ариэль Бульштейн.

— Семь бед, один бюджет: фракции ГД просят денег на социалку и регионы — Нижняя палата парламента оценила главный финансовый документ — Недофинансирование социальной сферы и нехватка средств в дотационных регионах — две главные претензии фракций Госдумы к правительству по поводу бюджета на 2020–2022 годы. Документ будет рассмотрен на заседании нижней палаты в среду, 23 октября.

— Братство кольца: ЕАЭС разработает единые стандарты в ювелирной сфере — Нововведения упростят жизнь бизнесу и снизят цены на украшения — Золотые украшения могут подешеветь в странах ЕАЭС. Главы правительств стран объединения 25 октября подпишут сразу два важных документа, регулирующих рынок ювелирных изделий на всем пространстве евразийской "пятерки". Об этом "Известиям" рассказали в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

— "Пока мы живы, должны говорить о произошедшем" — 17 лет назад произошел захват заложников в Театральном центре на Дубровке — 17 лет назад, 23 октября 2002 года, террористы захватили в заложники артистов мюзикла "Норд-Ост" и зрителей московского Театрального центра на Дубровке. Три дня боевики во главе с Мовсаром Бараевым удерживали в здании театра более 900 заложников.

— На всякий страховой: россияне оценили жизнь в 5,8 млн рублей — Максимальные выплаты рассчитывают получить мужчины до 30 лет с высшим образованием из Москвы — Россияне считают справедливым, если в случае их смерти родные получат страховку размером 5,8 млн рублей. Оценка у мужчин выше, чем у женщин, а с возрастом она постепенно снижается. В региональном разрезе самое высокое представление о "стоимости жизни" в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Такие выводы содержатся в исследовании СК "Сбербанк страхование жизни".

— Мегазапуск: утвержден план развития синхротронных исследований — За шесть лет на уникальные научные установки будет выделено более 94 млрд рублей — Утвержден план реализации федеральной программы развития синхротронных и нейтронных исследований на 2019–2027 годы. Он был рассмотрен на заседании Совета под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой и помощника президента Андрея Фурсенко.

— Успеть за 150 часов: Россия и Турция начнут совместную операцию в Сирии — Президенты двух стран подписали меморандум, в котором обязались бороться с терроризмом и сепаратизмом — Сирийско-турецкую границу со стороны САР с сегодняшнего дня будет патрулировать российская военная полиция. Она поможет за 150 часов вывести с этой территории представителей курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружение.

— Свобода от штаммов: российский препарат победит опасные виды гриппа — Первое отечественное лекарство, способное побороть устойчивые к лечению вирусы, уже испытано на добровольцах — В России создано лекарство, убивающее опасные штаммы гриппа, в том числе "птичий" и "свиной". Если принять препарат в первые 48 часов с момента заражения, то можно гарантированно остановить распространение болезни.

— Запутались в миллиардах: куда исчезли деньги для фонда дольщиков — Депутаты говорят о потерянных 54 млрд рублей, ЦБ — о 8 млрд — Ситуация с потерянными миллиардами страховых компаний, которые должны были направить в Фонд защиты прав дольщиков, запуталась еще больше. Депутаты говорят об исчезнувших 54 млрд рублей, а Центробанк подсчитал, что страховщики должны только 8,3 млрд. Но и те, и другие подтверждают, что сейчас перечислено только 1,8 млрд рублей.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— "Моя улица" поглощает набережные и парки — В проекте московского бюджета на программу "Моя улица" в 2021 году заложено?45,5 млрд —рекорд за все время ее действия. "Это крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы", — объяснил источник в мэрии.

— В основу роста благосостояния легла ненаблюдаемость — Резкий рост реальных доходов россиян в третьем квартале 2019 года "не бьется" с другими данными о состоянии экономики. Экономисты вновь указали на необходимость изменить методику расчетов, в которой много ненаблюдаемых компонентов.

— Африка в черноморском измерении — 23 октября в Сочи откроется саммит Россия — Африка, в рамках которого также пройдет бизнес-форум. Какие факторы побудили Москву расширить связи с Африкой — в материале РБК.

— Сбербанк поверил в решительность ЦБ на все сто — Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что до конца года ЦБ опустит ставку на 100 базисных пунктов— С 7 до 6%. Такого стремительного снижения не было с 2016 года. Другие экономисты в основном не ждут, что ставка уйдет ниже 6,5%.

— АСВ берется за дело жизни — ЦБ и Минфин намерены расширить систему страхования вложений граждан. На компенсацию 1,4 млн руб. смогут рассчитывать те, кто инвестирует в полисы страхования жизни. Изменения могут затронуть до 1,5 млн россиян.

— Инфляция встает на сторону малого бизнеса — Комитет Думы по бюджету и налогам рекомендовал Минэкономразвития пересмотреть расчет коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год. Налог предложено поднять не более чем на 3,8%.

— От санкций на полном ходу — Совместное предприятие китайской COSCO и канадской TEEKAY изменило акционерную структуру, чтобы продолжать поставки с завода "ЯМАЛ СПГ" НОВАТЭКа. Cosco оказалась под санкциями США, и это уже привело к росту ставок на СПГ-танкеры.

— ГЛОНАСС-ТМ не получил обратной связи — Госкомиссия отклонила заявку ГЛОНАСС-ТМ —совместного предприятия оператора системы "Платон" и ГЛОНАСС — на выделение ей новых частот. Компания рассчитывала развивать на них систему транспортной телематики.

— Покупатели ставят на красную — В России несколько месяцев подряд снижаются розничные цены на красную икру, что уже привело к росту потребления деликатесного продукта. Согласно опросам, ее покупали около 33% россиян. К Новому году икра может снова подорожать.

— Год свинопаса — В ТОП-30 богачей КНР впервые попали владельцы свиноводческих ферм, потеснившие лидеров технологических компаний. Эпидемия, избавившая их от многих конкурентов, может привести даже к смягчению торговой войны между Китаем и США.