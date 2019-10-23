МОСКВА, 23 окт /ПРАЙМ/. Советник президента США по вопросам торговли, а также шерпа страны в G7 и G20 Келли Энн Шоу уходит в отставку, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителей Белого дома.

Агентство сообщает, что Шоу уйдет в отставку пятницу. По словам представителя администрации президента, советник собирается перейти в частный сектор. Сама Шоу отказалась комментировать, куда именно уходит.

"Мне показалось, что сейчас подходящий момент для меня, чтобы уйти… Я готова к новым приключениям", — заявила Шоу агентству, отметив, что она проработала в федеральном правительстве десять лет, хотя собиралась остаться только на три.

Агентство напоминает, что Шоу в начале этого года сменила Клита Виллемса на посту второго советника президента по международным экономическим вопросам и заместителя директора Национального экономического совета. Она также занимала должность шерпы США в G7 и G20 и была частью команды, консультирующей президента во время торговых переговоров между Штатами и Китаем.

"У Келли Энн была выдающаяся юридическая и государственная карьера в области торговой политики, и она сыграла ключевую роль в реализации торгово-экономической программы администрации…Нам ее будет не хватать", — заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

На вопрос, кто заменит Шоу, представитель администрации сказал, что никаких объявлений на этот счет в Белом доме не было.

Шоу вела переговоры от имени США с правительствами других стран перед важными саммитами. Она была единственной женщиной-шерпой в G7 в этом году и одной из двух женщин-шерп в G20.

До работы в Белом доме она была торговым консультантом в бюджетном комитете палаты представителей США. Она также работала помощником главного юрисконсульта в офисе торгового представителя США в Вашингтоне и Женеве.