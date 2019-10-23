МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. "Россети" направят в текущем году около 1,7 млрд рублей из нетарифных источников на повышение надежности энергоснабжения жителей Республики Дагестан. Комплексная программа ремонта энергообъектов проходит в рамках второго этапа масштабных Всероссийских Учений энергетиков.

"Сегодня на энергообъектах Дагестана работают более 860 человек из 15 дочерних компаний "Россети", задействовано 257 единиц техники. До конца года предстоит отремонтировать около 4,5 тысяч километров воздушных линий разного класса напряжения, 100 подстанций и 793 трансформаторных пункта, заменить почти 5 тысяч опор. По расчетам специалистов, масштабные работы позволят повысить качество энергоснабжения почти 3 млн жителей Дагестана, на 16% снизить количество технологических нарушений, в том числе в осенне-зимний период", — отметил генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский.

Специалисты группы провели технический аудит объектов электросетевого комплекса республики, по итогам которого энергетики разработали специальную программу мероприятий для модернизации и реконструкции энергообъектов региона.

Напомним, в 2018 году "Россети" провели на территории Дагестана масштабные Всероссийские Учения энергетиков, в ходе которых были заменены около 8,2 тысяч опор, установлены 21,2 тысячи приборов учета электроэнергии, проложено 623 км самонесущего изолированного провода, отремонтировано 388 трансформаторных подстанций. Были выполнены дополнительные объемы работ на участках, где их проведение изначально не планировалось.

Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев отметил положительный эффект мероприятий и рекомендовал предприятиям других отраслей в решении производственных задач использовать положительную практику "Россетей".